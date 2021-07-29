https://ria.ru/20210729/sobyanin-1743522105.html

Павильоны "Здоровая Москва" в августе переведут в обычный режим работы

Павильоны "Здоровая Москва" в августе переведут в обычный режим работы - РИА Новости, 29.07.2021

Павильоны "Здоровая Москва" в августе переведут в обычный режим работы

Павильоны "Здоровая Москва", которые временно стали пунктами вакцинации от COVID-19, в августе вернутся к обычному режиму работы, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T21:39

2021-07-29T21:39

2021-07-29T21:39

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737518612_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_32b9253e879812b452d8db8d0d6e9b80.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Павильоны "Здоровая Москва", которые временно стали пунктами вакцинации от COVID-19, в августе вернутся к обычному режиму работы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."В августе к обычному режиму работы вернутся павильоны "Здоровая Москва", которые временно стали пунктами вакцинации (от коронавируса). Число исследований в павильонах планируется увеличить", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1", уточнив, что москвичи смогут сдать также биохимический анализ крови, пройти спирометрию и специальный тест на оценку деятельности сердечно-сосудистой системы.Он добавил, что пройти диспансеризацию в первую очередь желательно тем, кто переболел COVID-19."Мы сдерживали диспансеризацию в силу того, что поликлиники, павильоны в парках были загружены борьбой с COVID-19 и вакцинированием. Сегодня эти мощности быстро освобождаются, поэтому в ближайшее время мы начнем переводить павильоны в парках, чтобы они вновь начали работать на прием пациентов, оказывать им содействие в прохождении диспансеризации, первичной диагностики", - сказал Собянин, добавив, что так же будут работать и поликлиники.

https://ria.ru/20210729/sobyanin-1743519939.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество