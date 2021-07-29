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Павильоны "Здоровая Москва" в августе переведут в обычный режим работы
Павильоны "Здоровая Москва" в августе переведут в обычный режим работы - РИА Новости, 29.07.2021
Павильоны "Здоровая Москва" в августе переведут в обычный режим работы
Павильоны "Здоровая Москва", которые временно стали пунктами вакцинации от COVID-19, в августе вернутся к обычному режиму работы, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T21:39
2021-07-29T21:39
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Павильоны "Здоровая Москва", которые временно стали пунктами вакцинации от COVID-19, в августе вернутся к обычному режиму работы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."В августе к обычному режиму работы вернутся павильоны "Здоровая Москва", которые временно стали пунктами вакцинации (от коронавируса). Число исследований в павильонах планируется увеличить", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1", уточнив, что москвичи смогут сдать также биохимический анализ крови, пройти спирометрию и специальный тест на оценку деятельности сердечно-сосудистой системы.Он добавил, что пройти диспансеризацию в первую очередь желательно тем, кто переболел COVID-19."Мы сдерживали диспансеризацию в силу того, что поликлиники, павильоны в парках были загружены борьбой с COVID-19 и вакцинированием. Сегодня эти мощности быстро освобождаются, поэтому в ближайшее время мы начнем переводить павильоны в парках, чтобы они вновь начали работать на прием пациентов, оказывать им содействие в прохождении диспансеризации, первичной диагностики", - сказал Собянин, добавив, что так же будут работать и поликлиники.
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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество
21:39 29.07.2021
 
Павильоны "Здоровая Москва" в августе переведут в обычный режим работы

Собянин: павильоны "Здоровая Москва" в августе переведут в обычный режим работы

© Фото : Здоровая Москва/ВКонтактеПавильон "Здоровая Москва"
Павильон Здоровая Москва - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : Здоровая Москва/ВКонтакте
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Павильоны "Здоровая Москва", которые временно стали пунктами вакцинации от COVID-19, в августе вернутся к обычному режиму работы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В августе к обычному режиму работы вернутся павильоны "Здоровая Москва", которые временно стали пунктами вакцинации (от коронавируса). Число исследований в павильонах планируется увеличить", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1", уточнив, что москвичи смогут сдать также биохимический анализ крови, пройти спирометрию и специальный тест на оценку деятельности сердечно-сосудистой системы.
Мэр Москвы Сергей Собянин в центре вакцинации от COVID-19 на стадионе Лужники в Москве. - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
Вчера, 21:09Распространение коронавируса
Собянин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве
Он добавил, что пройти диспансеризацию в первую очередь желательно тем, кто переболел COVID-19.
"Мы сдерживали диспансеризацию в силу того, что поликлиники, павильоны в парках были загружены борьбой с COVID-19 и вакцинированием. Сегодня эти мощности быстро освобождаются, поэтому в ближайшее время мы начнем переводить павильоны в парках, чтобы они вновь начали работать на прием пациентов, оказывать им содействие в прохождении диспансеризации, первичной диагностики", - сказал Собянин, добавив, что так же будут работать и поликлиники.
 
Коронавирус в РоссииСергей СобянинМоскваОбщество
 
 
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