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Павильоны "Здоровая Москва" в августе переведут в обычный режим работы
Павильоны "Здоровая Москва" в августе переведут в обычный режим работы - РИА Новости, 29.07.2021
Павильоны "Здоровая Москва" в августе переведут в обычный режим работы
Павильоны "Здоровая Москва", которые временно стали пунктами вакцинации от COVID-19, в августе вернутся к обычному режиму работы, сообщил мэр столицы Сергей... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T21:39
2021-07-29T21:39
2021-07-29T21:39
коронавирус в россии
сергей собянин
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Павильоны "Здоровая Москва", которые временно стали пунктами вакцинации от COVID-19, в августе вернутся к обычному режиму работы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."В августе к обычному режиму работы вернутся павильоны "Здоровая Москва", которые временно стали пунктами вакцинации (от коронавируса). Число исследований в павильонах планируется увеличить", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1", уточнив, что москвичи смогут сдать также биохимический анализ крови, пройти спирометрию и специальный тест на оценку деятельности сердечно-сосудистой системы.Он добавил, что пройти диспансеризацию в первую очередь желательно тем, кто переболел COVID-19."Мы сдерживали диспансеризацию в силу того, что поликлиники, павильоны в парках были загружены борьбой с COVID-19 и вакцинированием. Сегодня эти мощности быстро освобождаются, поэтому в ближайшее время мы начнем переводить павильоны в парках, чтобы они вновь начали работать на прием пациентов, оказывать им содействие в прохождении диспансеризации, первичной диагностики", - сказал Собянин, добавив, что так же будут работать и поликлиники.
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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество
Павильоны "Здоровая Москва" в августе переведут в обычный режим работы
Собянин: павильоны "Здоровая Москва" в августе переведут в обычный режим работы
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости.
Павильоны "Здоровая Москва", которые временно стали пунктами вакцинации от COVID-19, в августе вернутся к обычному режиму работы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин
.
"В августе к обычному режиму работы вернутся павильоны "Здоровая Москва", которые временно стали пунктами вакцинации (от коронавируса). Число исследований в павильонах планируется увеличить", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия-1", уточнив, что москвичи смогут сдать также биохимический анализ крови, пройти спирометрию и специальный тест на оценку деятельности сердечно-сосудистой системы.
Он добавил, что пройти диспансеризацию в первую очередь желательно тем, кто переболел COVID-19.
"Мы сдерживали диспансеризацию в силу того, что поликлиники, павильоны в парках были загружены борьбой с COVID-19 и вакцинированием. Сегодня эти мощности быстро освобождаются, поэтому в ближайшее время мы начнем переводить павильоны в парках, чтобы они вновь начали работать на прием пациентов, оказывать им содействие в прохождении диспансеризации, первичной диагностики", - сказал Собянин, добавив, что так же будут работать и поликлиники.