https://ria.ru/20210729/sobyanin-1743519939.html

Собянин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве

Собянин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 29.07.2021

Собянин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве быстро улучшается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T21:09

2021-07-29T21:09

2021-07-29T23:21

распространение коронавируса

коронавирус в россии

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве быстро улучшается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".По словам мэра, на высвободившиеся места в больницах принимают обычных пациентов в плановом порядкеПик госпитализаций больных c COVID-19 в Москве зафиксировали в 20-х числах июня, когда их количество приближалось к двум тысячам в сутки.Собянин также сообщил, что в августе к обычному режиму работы вернутся павильоны "Здоровая Москва", в которых в последнее время вакцинировали от коронавируса. В них вновь начнут проводить мероприятия по диспансеризации и первичную диагностику, а количество обследований увеличится. Москвичи смогут сдать биохимический анализ крови, пройти спирометрию и специальный тест на оценку деятельности сердечно-сосудистой системы.По утренним данным оперштаба, за минувшие сутки в Москве зафиксировали 3356 новых случаев COVID-19, умерли 79 человек.

https://ria.ru/20210729/protsenko-1743521611.html

https://ria.ru/20210729/vaktsinatsiya-1743410041.html

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2021

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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество