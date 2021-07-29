https://ria.ru/20210729/sobyanin-1743519939.html
Собянин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве
Собянин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве - РИА Новости, 29.07.2021
Собянин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве быстро улучшается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1". РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T21:09
2021-07-29T21:09
2021-07-29T23:21
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве быстро улучшается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".По словам мэра, на высвободившиеся места в больницах принимают обычных пациентов в плановом порядкеПик госпитализаций больных c COVID-19 в Москве зафиксировали в 20-х числах июня, когда их количество приближалось к двум тысячам в сутки.Собянин также сообщил, что в августе к обычному режиму работы вернутся павильоны "Здоровая Москва", в которых в последнее время вакцинировали от коронавируса. В них вновь начнут проводить мероприятия по диспансеризации и первичную диагностику, а количество обследований увеличится. Москвичи смогут сдать биохимический анализ крови, пройти спирометрию и специальный тест на оценку деятельности сердечно-сосудистой системы.По утренним данным оперштаба, за минувшие сутки в Москве зафиксировали 3356 новых случаев COVID-19, умерли 79 человек.
https://ria.ru/20210729/protsenko-1743521611.html
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коронавирус в россии, сергей собянин, москва, общество
21:09 29.07.2021 (обновлено: 23:21 29.07.2021)
Собянин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве
Собянин: число госпитализаций больных с COVID-19 в Москве уменьшилось втрое
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Ситуация с коронавирусом в Москве
быстро улучшается, сообщил мэр столицы Сергей Собянин
в эфире телеканала "Россия 1".
"Количество заболеваний с пика уменьшилось в три раза, что позволило в два раза уменьшить количество коек, которые работают на COVID, с 23,5 тысячи до 12 тысяч", — пояснил он.
По словам мэра, на высвободившиеся места в больницах принимают обычных пациентов в плановом порядке
Пик госпитализаций больных c COVID-19 в Москве зафиксировали в 20-х числах июня, когда их количество приближалось к двум тысячам в сутки.
Собянин также сообщил, что в августе к обычному режиму работы вернутся павильоны "Здоровая Москва", в которых в последнее время вакцинировали от коронавируса. В них вновь начнут проводить мероприятия по диспансеризации и первичную диагностику, а количество обследований увеличится. Москвичи смогут сдать биохимический анализ крови, пройти спирометрию и специальный тест на оценку деятельности сердечно-сосудистой системы.
По утренним данным оперштаба, за минувшие сутки в Москве зафиксировали 3356 новых случаев COVID-19, умерли 79 человек.