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Наука
https://ria.ru/20210729/sobaki-1743486811.html
Ученые выяснили, когда и почему собаки стали жить вместе с человеком
Ученые выяснили, когда и почему собаки стали жить вместе с человеком - РИА Новости, 29.07.2021
Ученые выяснили, когда и почему собаки стали жить вместе с человеком
Археологи недавно обнаружили на стоянке древнего человека Дманиси в Грузии останки доисторической охотничьей собаки. Возраст находки — около 1,8 миллиона лет... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:00
2021-07-29T18:00
наука
археология
палеонтология
собаки
биология
грузия
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Археологи недавно обнаружили на стоянке древнего человека Дманиси в Грузии останки доисторической охотничьей собаки. Возраст находки — около 1,8 миллиона лет. Это самое раннее свидетельство появления охотничьих собак в человеческом поселении. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.Стоянка Дманиси на Южном Кавказе известна тем, что там найдены самые ранние прямые доказательства присутствия гомининов за пределами Африки. Возраст стоянки оценивается в 1,8 миллиона лет.Недавно итальянские археологи во главе с Саверио Бартолини-Лученти (Saverio Bartolini‑Lucenti) из Флорентийского университета нашли в Дманиси зубы и фрагменты челюсти большой собаки. Авторы находки вместе с коллегами из Грузии и Испании изучили останки и определили их возраст — 1,77-1,76 миллиона лет. Это самый ранний известный случай появления охотничьей собаки на стоянке древнего человека.Учитывая то, что дикие собаки двигались из Азии в сторону Европы и Африки, получается, что на Кавказе они встретились с людьми, расселявшимися в противоположном направлении. И в Европу на калабрийском этапе расселения людей эпохи плейстоцена — с 1,8 по 0,8 миллиона лет назад — они уже пришли вместе с людьми. А позднее люди привели собак и в Африку.По характеру зубов исследователи определили, что собака была плотоядной — более 70 процентов ее рациона составляло мясо. Эти особенности включают более узкие и короткие, чем у всеядных, третьи премоляры, и увеличенный и острый клык в середине челюсти, который измельчает пищу. Так как ученые не обнаружили значительного износа зубов, они предположили, что собака была молодой, но крупной — весом примерно 30 килограммов. Стоматологические особенности собаки соответствуют диким собачьим видам (Canids) эпохи плейстоцена.Авторы предполагают, что найденные останки принадлежат виду Canis (Xenocyon) lycaonoides — евразийской охотничьей собаке. Считается, что этот вид изначально возник в Восточной Азии, а позднее стал предком современных африканских охотничьих собак. Многочисленные ископаемые свидетельства говорят о том, что собаки этого вида охотились коллективно, в том числе нападали на стадных животных.У евразийских охотничьих собак была одна особенность, которая отличала их от других собак большого размера — способность проявлять социальную заботу. Они приносили пищу слабым и больным членам своей стаи. За исключением человека, это единственный вид млекопитающих с доказанным альтруистическим поведением по отношению к неродственным членам своей группы.Возможно, считают исследователи, именно в этом заключается ответ на вопрос о том, почему именно собака еще на доисторическом этапе стала ближайшим спутником человека.
https://ria.ru/20210728/neandertaltsy-1743315500.html
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археология, палеонтология, собаки, биология, грузия
18:00 29.07.2021
 

Ученые выяснили, когда и почему собаки стали жить вместе с человеком

© Фото : S. Bartolini-LucentiЗубы и фрагменты челюсти древнейшей охотничьей собаки возрастом 1,77-1,76 миллиона лет из Дманиси (Грузия)
Зубы и фрагменты челюсти древнейшей охотничьей собаки возрастом 1,77-1,76 миллиона лет из Дманиси (Грузия) - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Фото : S. Bartolini-Lucenti
Зубы и фрагменты челюсти древнейшей охотничьей собаки возрастом 1,77-1,76 миллиона лет из Дманиси (Грузия)
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Археологи недавно обнаружили на стоянке древнего человека Дманиси в Грузии останки доисторической охотничьей собаки. Возраст находки — около 1,8 миллиона лет. Это самое раннее свидетельство появления охотничьих собак в человеческом поселении. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
Стоянка Дманиси на Южном Кавказе известна тем, что там найдены самые ранние прямые доказательства присутствия гомининов за пределами Африки. Возраст стоянки оценивается в 1,8 миллиона лет.
Недавно итальянские археологи во главе с Саверио Бартолини-Лученти (Saverio Bartolini‑Lucenti) из Флорентийского университета нашли в Дманиси зубы и фрагменты челюсти большой собаки. Авторы находки вместе с коллегами из Грузии и Испании изучили останки и определили их возраст — 1,77-1,76 миллиона лет. Это самый ранний известный случай появления охотничьей собаки на стоянке древнего человека.
Учитывая то, что дикие собаки двигались из Азии в сторону Европы и Африки, получается, что на Кавказе они встретились с людьми, расселявшимися в противоположном направлении. И в Европу на калабрийском этапе расселения людей эпохи плейстоцена — с 1,8 по 0,8 миллиона лет назад — они уже пришли вместе с людьми. А позднее люди привели собак и в Африку.
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По характеру зубов исследователи определили, что собака была плотоядной — более 70 процентов ее рациона составляло мясо. Эти особенности включают более узкие и короткие, чем у всеядных, третьи премоляры, и увеличенный и острый клык в середине челюсти, который измельчает пищу. Так как ученые не обнаружили значительного износа зубов, они предположили, что собака была молодой, но крупной — весом примерно 30 килограммов. Стоматологические особенности собаки соответствуют диким собачьим видам (Canids) эпохи плейстоцена.
Авторы предполагают, что найденные останки принадлежат виду Canis (Xenocyon) lycaonoides — евразийской охотничьей собаке. Считается, что этот вид изначально возник в Восточной Азии, а позднее стал предком современных африканских охотничьих собак. Многочисленные ископаемые свидетельства говорят о том, что собаки этого вида охотились коллективно, в том числе нападали на стадных животных.
У евразийских охотничьих собак была одна особенность, которая отличала их от других собак большого размера — способность проявлять социальную заботу. Они приносили пищу слабым и больным членам своей стаи. За исключением человека, это единственный вид млекопитающих с доказанным альтруистическим поведением по отношению к неродственным членам своей группы.
Возможно, считают исследователи, именно в этом заключается ответ на вопрос о том, почему именно собака еще на доисторическом этапе стала ближайшим спутником человека.
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