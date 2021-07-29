https://ria.ru/20210729/sobaki-1743486811.html

Ученые выяснили, когда и почему собаки стали жить вместе с человеком

Ученые выяснили, когда и почему собаки стали жить вместе с человеком - РИА Новости, 29.07.2021

Ученые выяснили, когда и почему собаки стали жить вместе с человеком

Археологи недавно обнаружили на стоянке древнего человека Дманиси в Грузии останки доисторической охотничьей собаки. Возраст находки — около 1,8 миллиона лет... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T18:00

2021-07-29T18:00

2021-07-29T18:00

наука

археология

палеонтология

собаки

биология

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743485111_0:0:3122:1756_1920x0_80_0_0_b36db74ab5290ef04ffd1b4097d97510.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Археологи недавно обнаружили на стоянке древнего человека Дманиси в Грузии останки доисторической охотничьей собаки. Возраст находки — около 1,8 миллиона лет. Это самое раннее свидетельство появления охотничьих собак в человеческом поселении. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.Стоянка Дманиси на Южном Кавказе известна тем, что там найдены самые ранние прямые доказательства присутствия гомининов за пределами Африки. Возраст стоянки оценивается в 1,8 миллиона лет.Недавно итальянские археологи во главе с Саверио Бартолини-Лученти (Saverio Bartolini‑Lucenti) из Флорентийского университета нашли в Дманиси зубы и фрагменты челюсти большой собаки. Авторы находки вместе с коллегами из Грузии и Испании изучили останки и определили их возраст — 1,77-1,76 миллиона лет. Это самый ранний известный случай появления охотничьей собаки на стоянке древнего человека.Учитывая то, что дикие собаки двигались из Азии в сторону Европы и Африки, получается, что на Кавказе они встретились с людьми, расселявшимися в противоположном направлении. И в Европу на калабрийском этапе расселения людей эпохи плейстоцена — с 1,8 по 0,8 миллиона лет назад — они уже пришли вместе с людьми. А позднее люди привели собак и в Африку.По характеру зубов исследователи определили, что собака была плотоядной — более 70 процентов ее рациона составляло мясо. Эти особенности включают более узкие и короткие, чем у всеядных, третьи премоляры, и увеличенный и острый клык в середине челюсти, который измельчает пищу. Так как ученые не обнаружили значительного износа зубов, они предположили, что собака была молодой, но крупной — весом примерно 30 килограммов. Стоматологические особенности собаки соответствуют диким собачьим видам (Canids) эпохи плейстоцена.Авторы предполагают, что найденные останки принадлежат виду Canis (Xenocyon) lycaonoides — евразийской охотничьей собаке. Считается, что этот вид изначально возник в Восточной Азии, а позднее стал предком современных африканских охотничьих собак. Многочисленные ископаемые свидетельства говорят о том, что собаки этого вида охотились коллективно, в том числе нападали на стадных животных.У евразийских охотничьих собак была одна особенность, которая отличала их от других собак большого размера — способность проявлять социальную заботу. Они приносили пищу слабым и больным членам своей стаи. За исключением человека, это единственный вид млекопитающих с доказанным альтруистическим поведением по отношению к неродственным членам своей группы.Возможно, считают исследователи, именно в этом заключается ответ на вопрос о том, почему именно собака еще на доисторическом этапе стала ближайшим спутником человека.

https://ria.ru/20210728/neandertaltsy-1743315500.html

https://ria.ru/20210728/gubki-1743297264.html

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

археология, палеонтология, собаки, биология, грузия