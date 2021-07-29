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В Магаданской области выпал снег
В Магаданской области выпал снег - РИА Новости, 29.07.2021
В Магаданской области выпал снег
На перевале "Дедушкина лысина" на трассе "Колыма" в Магаданской области в четверг выпал снег, сообщают пользователи социальных сетей. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T08:42
2021-07-29T10:19
магаданская область
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МАГАДАН, 29 июл – РИА Новости. На перевале "Дедушкина лысина" на трассе "Колыма" в Магаданской области в четверг выпал снег, сообщают пользователи социальных сетей.Пользователи социальных сетей обмениваются видеороликами с перевала "Дедушкина лысина", который находится на 243-ом километре федеральной трассы "Колыма". Они сетуют на то, что "короткое магаданское лето, похоже, закончилось".Снегопады на севере региона в конце июля-начале августа – обычное явление, сообщили РИА Новости в ФГБУ "Колымское УГМС"."Снегопады в континентальных районах Магаданской области бывают в конце июля- в августе почти ежегодно. Сейчас там фиксируют ночные заморозки. Днем же и на севере, и на побережье Колымы идут дожди", - сообщил собеседник агентства.
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Снегопад в Магаданской области
В Магаданской области выпал снег, очевидцы делятся видео
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магаданская область
08:42 29.07.2021 (обновлено: 10:19 29.07.2021)
 
В Магаданской области выпал снег

В Магаданской области на перевалах в горах выпал снег

Читать ria.ru в
МАГАДАН, 29 июл – РИА Новости. На перевале "Дедушкина лысина" на трассе "Колыма" в Магаданской области в четверг выпал снег, сообщают пользователи социальных сетей.
Пользователи социальных сетей обмениваются видеороликами с перевала "Дедушкина лысина", который находится на 243-ом километре федеральной трассы "Колыма". Они сетуют на то, что "короткое магаданское лето, похоже, закончилось".
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Снегопады на севере региона в конце июля-начале августа – обычное явление, сообщили РИА Новости в ФГБУ "Колымское УГМС".
"Снегопады в континентальных районах Магаданской области бывают в конце июля- в августе почти ежегодно. Сейчас там фиксируют ночные заморозки. Днем же и на севере, и на побережье Колымы идут дожди", - сообщил собеседник агентства.
 
Магаданская область
 
 
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