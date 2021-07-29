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Умер следователь, который вел дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева
Умер следователь, который вел дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева - РИА Новости, 29.07.2021
Умер следователь, который вел дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева
Скончался следователь Ярослав Коновалов, который добился 18-летнего срока в колонии для вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:14
2021-07-29T18:14
2021-07-29T18:43
виктор контеев
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Скончался следователь Ярослав Коновалов, который добился 18-летнего срока в колонии для вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, сообщил РИА Новости в четверг адвокат экс-чиновника Сергей Колосовский."Пошел за бутылкой воды, потом сел в машину и умер", - рассказал он об обстоятельствах случившегося. По словам адвоката, похороны прошли сегодня.Комментарием Межрегионального следственного управления №4 СК РФ, в котором служил Коновалов, РИА Новости пока не располагает.Контеев, который курировал екатеринбургский рынок торговли с 1992 года, был задержан в августе 2011-го по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, а также во взяточничестве и вымогательстве.В ноябре 2014-го Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. В минувшем мае Колосовский сообщил РИА Новости, что Следственный комитет возобновил расследование по поводу других предполагаемых преступлений Контеева.Сам бывший чиновник сейчас отбывает наказание в колонии.
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виктор контеев, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
18:14 29.07.2021 (обновлено: 18:43 29.07.2021)
Умер следователь, который вел дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева
Умер следователь Коновалов, который вел дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости.
Скончался следователь Ярослав Коновалов, который добился 18-летнего срока в колонии для вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева
, сообщил РИА Новости в четверг адвокат экс-чиновника Сергей Колосовский.
"Пошел за бутылкой воды, потом сел в машину и умер", - рассказал он об обстоятельствах случившегося. По словам адвоката, похороны прошли сегодня.
Комментарием Межрегионального следственного управления №4 СК РФ, в котором служил Коновалов, РИА Новости пока не располагает.
Контеев, который курировал екатеринбургский рынок торговли с 1992 года, был задержан в августе 2011-го по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, а также во взяточничестве и вымогательстве.
В ноябре 2014-го Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. В минувшем мае Колосовский сообщил РИА Новости, что Следственный комитет возобновил расследование по поводу других предполагаемых преступлений Контеева.
Сам бывший чиновник сейчас отбывает наказание в колонии.