Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/sledovatel-1743494199.html
Умер следователь, который вел дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева
Умер следователь, который вел дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева - РИА Новости, 29.07.2021
Умер следователь, который вел дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева
Скончался следователь Ярослав Коновалов, который добился 18-летнего срока в колонии для вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:14
2021-07-29T18:43
виктор контеев
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743498673_0:65:3138:1830_1920x0_80_0_0_a93415a0df144aaacf0723e7efec1fa0.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Скончался следователь Ярослав Коновалов, который добился 18-летнего срока в колонии для вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, сообщил РИА Новости в четверг адвокат экс-чиновника Сергей Колосовский."Пошел за бутылкой воды, потом сел в машину и умер", - рассказал он об обстоятельствах случившегося. По словам адвоката, похороны прошли сегодня.Комментарием Межрегионального следственного управления №4 СК РФ, в котором служил Коновалов, РИА Новости пока не располагает.Контеев, который курировал екатеринбургский рынок торговли с 1992 года, был задержан в августе 2011-го по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, а также во взяточничестве и вымогательстве.В ноябре 2014-го Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. В минувшем мае Колосовский сообщил РИА Новости, что Следственный комитет возобновил расследование по поводу других предполагаемых преступлений Контеева.Сам бывший чиновник сейчас отбывает наказание в колонии.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743498673_31:0:2666:1976_1920x0_80_0_0_8e756a8ed7a802e38164ecfe7c50226d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор контеев, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
18:14 29.07.2021 (обновлено: 18:43 29.07.2021)
 
Умер следователь, который вел дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева

Умер следователь Коновалов, который вел дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева

© ВГТРКЯрослав Коновалов. Кадр из программы "Честный детектив"
Ярослав Коновалов. Кадр из программы Честный детектив
© ВГТРК
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Скончался следователь Ярослав Коновалов, который добился 18-летнего срока в колонии для вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, сообщил РИА Новости в четверг адвокат экс-чиновника Сергей Колосовский.
"Пошел за бутылкой воды, потом сел в машину и умер", - рассказал он об обстоятельствах случившегося. По словам адвоката, похороны прошли сегодня.
Комментарием Межрегионального следственного управления №4 СК РФ, в котором служил Коновалов, РИА Новости пока не располагает.
Контеев, который курировал екатеринбургский рынок торговли с 1992 года, был задержан в августе 2011-го по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, а также во взяточничестве и вымогательстве.
В ноябре 2014-го Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. В минувшем мае Колосовский сообщил РИА Новости, что Следственный комитет возобновил расследование по поводу других предполагаемых преступлений Контеева.
Сам бывший чиновник сейчас отбывает наказание в колонии.
 
Виктор КонтеевСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23NI испугался "маневра" России для открытия "Северного потока — 2"
06:59Российские космонавты могут перейти в американский сегмент МКС
06:53В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
06:37Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России
06:18Азербайджан опроверг заявление ВС Армении о сбитых беспилотниках
06:05Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
05:17В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
04:56Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом
04:54Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
04:24В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
04:15Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
04:11Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
04:00Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
03:55Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
03:52Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
03:47Вильфанд назвал самое теплое российское море
03:43Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК
03:41Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпийских играх
03:05Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
03:00В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
Лента новостейМолния