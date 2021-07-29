https://ria.ru/20210729/sledovatel-1743494199.html

Умер следователь, который вел дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева

Умер следователь, который вел дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева - РИА Новости, 29.07.2021

Умер следователь, который вел дело бывшего вице-мэра Екатеринбурга Контеева

Скончался следователь Ярослав Коновалов, который добился 18-летнего срока в колонии для вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, сообщил РИА Новости в четверг... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T18:14

2021-07-29T18:14

2021-07-29T18:43

виктор контеев

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июл – РИА Новости. Скончался следователь Ярослав Коновалов, который добился 18-летнего срока в колонии для вице-мэра Екатеринбурга Виктора Контеева, сообщил РИА Новости в четверг адвокат экс-чиновника Сергей Колосовский."Пошел за бутылкой воды, потом сел в машину и умер", - рассказал он об обстоятельствах случившегося. По словам адвоката, похороны прошли сегодня.Комментарием Межрегионального следственного управления №4 СК РФ, в котором служил Коновалов, РИА Новости пока не располагает.Контеев, который курировал екатеринбургский рынок торговли с 1992 года, был задержан в августе 2011-го по обвинению в организации убийства двух предпринимателей, а также во взяточничестве и вымогательстве.В ноябре 2014-го Курганский областной суд приговорил его к 18 годам колонии строгого режима со штрафом в 500 тысяч рублей. В минувшем мае Колосовский сообщил РИА Новости, что Следственный комитет возобновил расследование по поводу других предполагаемых преступлений Контеева.Сам бывший чиновник сейчас отбывает наказание в колонии.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор контеев, следственный комитет россии (ск рф), происшествия