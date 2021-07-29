https://ria.ru/20210729/siriya-1743445052.html
Сирийская армия начала операцию в провинции Деръа
Сирийская армия начала операцию в провинции Деръа - РИА Новости, 29.07.2021
Сирийская армия начала операцию в провинции Деръа
Армия САР начала военную операцию в четверг утром с целью ликвидации последних очагов вооруженных группировок в городе Деръа, сообщил РИА Новости сирийский... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:31
2021-07-29T14:31
2021-07-29T14:31
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ДАМАСК, 29 июл - РИА Новости. Армия САР начала военную операцию в четверг утром с целью ликвидации последних очагов вооруженных группировок в городе Деръа, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник."Сирийская армия начала силовую операцию, через несколько часов после провала договоренностей, которые были достигнуты между властями при посредничестве компетентных органов с одной стороны и с представителями определенных групп и старейшин в Деръа-Баляд (кварталы в старом центре города). В рамках договоренностей подразумевалось, что вооруженные группировки в том районе сложат все оружие и пройдут процедуру реабилитации", - рассказал собеседник агентства.По словам источника, операция будет проходить поэтапно, чтобы предоставить возможность для возобновления переговоров по примирению.Местные осведомленные источники в Деръа рассказали РИА Новости, что в последние дни армия сконцентрировала в городе силы, превосходящие те, что принимали участие в масштабной операции в 2018 году. В том числе для участия в силовой операции были стянуты десятки танков, артиллерия, бронетехника и сотни военнослужащих, подготовленных для участия в наступательных операциях в условиях городских боев."Все это говорит о готовности штурма упомянутого района и его полной зачистки в случае, если боевики откажутся сложить оружие и принять условия примирения", - добавил собеседник агентства.
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сирия, алеппо, в мире
Сирийская армия начала операцию в провинции Деръа
Сирийская армия начала силовую операцию в провинции Деръа
ДАМАСК, 29 июл - РИА Новости. Армия САР начала военную операцию в четверг утром с целью ликвидации последних очагов вооруженных группировок в городе Деръа, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
"Сирийская армия начала силовую операцию, через несколько часов после провала договоренностей, которые были достигнуты между властями при посредничестве компетентных органов с одной стороны и с представителями определенных групп и старейшин в Деръа-Баляд (кварталы в старом центре города). В рамках договоренностей подразумевалось, что вооруженные группировки в том районе сложат все оружие и пройдут процедуру реабилитации", - рассказал собеседник агентства.
По словам источника, операция будет проходить поэтапно, чтобы предоставить возможность для возобновления переговоров по примирению.
Местные осведомленные источники в Деръа рассказали РИА Новости, что в последние дни армия сконцентрировала в городе силы, превосходящие те, что принимали участие в масштабной операции в 2018 году. В том числе для участия в силовой операции были стянуты десятки танков, артиллерия, бронетехника и сотни военнослужащих, подготовленных для участия в наступательных операциях в условиях городских боев.
"Все это говорит о готовности штурма упомянутого района и его полной зачистки в случае, если боевики откажутся сложить оружие и принять условия примирения", - добавил собеседник агентства.