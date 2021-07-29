Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/siriya-1743445052.html
Сирийская армия начала операцию в провинции Деръа
Сирийская армия начала операцию в провинции Деръа - РИА Новости, 29.07.2021
Сирийская армия начала операцию в провинции Деръа
Армия САР начала военную операцию в четверг утром с целью ликвидации последних очагов вооруженных группировок в городе Деръа, сообщил РИА Новости сирийский... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T14:31
2021-07-29T14:31
сирия
алеппо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571716280_0:120:1276:838_1920x0_80_0_0_e7d5d63552e201dd9cfb3c1c6c57fd3d.jpg
ДАМАСК, 29 июл - РИА Новости. Армия САР начала военную операцию в четверг утром с целью ликвидации последних очагов вооруженных группировок в городе Деръа, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник."Сирийская армия начала силовую операцию, через несколько часов после провала договоренностей, которые были достигнуты между властями при посредничестве компетентных органов с одной стороны и с представителями определенных групп и старейшин в Деръа-Баляд (кварталы в старом центре города). В рамках договоренностей подразумевалось, что вооруженные группировки в том районе сложат все оружие и пройдут процедуру реабилитации", - рассказал собеседник агентства.По словам источника, операция будет проходить поэтапно, чтобы предоставить возможность для возобновления переговоров по примирению.Местные осведомленные источники в Деръа рассказали РИА Новости, что в последние дни армия сконцентрировала в городе силы, превосходящие те, что принимали участие в масштабной операции в 2018 году. В том числе для участия в силовой операции были стянуты десятки танков, артиллерия, бронетехника и сотни военнослужащих, подготовленных для участия в наступательных операциях в условиях городских боев."Все это говорит о готовности штурма упомянутого района и его полной зачистки в случае, если боевики откажутся сложить оружие и принять условия примирения", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210728/bespilotnik-1743352003.html
сирия
алеппо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571716280_1:0:1276:956_1920x0_80_0_0_285656af6f6eba2fac28f0b67bd1e941.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сирия, алеппо, в мире
14:31 29.07.2021
 
Сирийская армия начала операцию в провинции Деръа

Сирийская армия начала силовую операцию в провинции Деръа

© РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия
Российские и турецкие военные патрулируют сирийскую трассу Алеппо-Латакия - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ДАМАСК, 29 июл - РИА Новости. Армия САР начала военную операцию в четверг утром с целью ликвидации последних очагов вооруженных группировок в городе Деръа, сообщил РИА Новости сирийский военно-полевой источник.
"Сирийская армия начала силовую операцию, через несколько часов после провала договоренностей, которые были достигнуты между властями при посредничестве компетентных органов с одной стороны и с представителями определенных групп и старейшин в Деръа-Баляд (кварталы в старом центре города). В рамках договоренностей подразумевалось, что вооруженные группировки в том районе сложат все оружие и пройдут процедуру реабилитации", - рассказал собеседник агентства.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С во время командно-штабных учений Кавказ-2020 - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
Вчера, 22:04Война в Сирии
Комплекс "Панцирь-С" уничтожил беспилотник боевиков в Сирии
По словам источника, операция будет проходить поэтапно, чтобы предоставить возможность для возобновления переговоров по примирению.
Местные осведомленные источники в Деръа рассказали РИА Новости, что в последние дни армия сконцентрировала в городе силы, превосходящие те, что принимали участие в масштабной операции в 2018 году. В том числе для участия в силовой операции были стянуты десятки танков, артиллерия, бронетехника и сотни военнослужащих, подготовленных для участия в наступательных операциях в условиях городских боев.
"Все это говорит о готовности штурма упомянутого района и его полной зачистки в случае, если боевики откажутся сложить оружие и принять условия примирения", - добавил собеседник агентства.
 
СирияАлеппоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:42Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
15:00Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
Лента новостейМолния