https://ria.ru/20210729/simferopol-1743451788.html

В центре Симферополя произошла массовая драка

В центре Симферополя произошла массовая драка - РИА Новости, 29.07.2021

В центре Симферополя произошла массовая драка

Полиция проводит проверку по факту массовой потасовки в центре Симферополя, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:01

2021-07-29T15:01

2021-07-29T15:01

симферополь

республика крым

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту массовой потасовки в центре Симферополя, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Ранее в соцсетях появилось видео, как полицейские разнимают конфликтующие стороны. Когда люди начали расходиться, один мужчина ударил другого по лицу, отчего тот потерял сознание. В публикации утверждается, что конфликт якобы возник между приезжими из Москвы и Чечни. Одного задержали правоохранители, его друзья пытались этому помешать, утверждая, что потерпевший сам виноват и первым нанес удар бутылкой от шампанского."По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказали РИА Новости в пресс-службе.По данным ведомства, конфликт между несколькими мужчинами произошел в центре города Симферополя и был пресечен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.

https://ria.ru/20210729/draka-1743444192.html

симферополь

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, республика крым, происшествия