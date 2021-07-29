https://ria.ru/20210729/simferopol-1743451788.html
В центре Симферополя произошла массовая драка
В центре Симферополя произошла массовая драка - РИА Новости, 29.07.2021
В центре Симферополя произошла массовая драка
Полиция проводит проверку по факту массовой потасовки в центре Симферополя, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:01
2021-07-29T15:01
2021-07-29T15:01
симферополь
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту массовой потасовки в центре Симферополя, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Ранее в соцсетях появилось видео, как полицейские разнимают конфликтующие стороны. Когда люди начали расходиться, один мужчина ударил другого по лицу, отчего тот потерял сознание. В публикации утверждается, что конфликт якобы возник между приезжими из Москвы и Чечни. Одного задержали правоохранители, его друзья пытались этому помешать, утверждая, что потерпевший сам виноват и первым нанес удар бутылкой от шампанского."По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказали РИА Новости в пресс-службе.По данным ведомства, конфликт между несколькими мужчинами произошел в центре города Симферополя и был пресечен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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симферополь, республика крым, происшествия
В центре Симферополя произошла массовая драка
Полиция начала проверку после массовой потасовки в центре Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости.
Полиция проводит проверку по факту массовой потасовки в центре Симферополя
, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Ранее в соцсетях появилось видео, как полицейские разнимают конфликтующие стороны. Когда люди начали расходиться, один мужчина ударил другого по лицу, отчего тот потерял сознание. В публикации утверждается, что конфликт якобы возник между приезжими из Москвы и Чечни. Одного задержали правоохранители, его друзья пытались этому помешать, утверждая, что потерпевший сам виноват и первым нанес удар бутылкой от шампанского.
"По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
По данным ведомства, конфликт между несколькими мужчинами произошел в центре города Симферополя и был пресечен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.