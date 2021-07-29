Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/simferopol-1743451788.html
В центре Симферополя произошла массовая драка
В центре Симферополя произошла массовая драка - РИА Новости, 29.07.2021
В центре Симферополя произошла массовая драка
Полиция проводит проверку по факту массовой потасовки в центре Симферополя, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:01
2021-07-29T15:01
симферополь
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_6a29fc6418c6b71dc499ff468e09fb39.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту массовой потасовки в центре Симферополя, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.Ранее в соцсетях появилось видео, как полицейские разнимают конфликтующие стороны. Когда люди начали расходиться, один мужчина ударил другого по лицу, отчего тот потерял сознание. В публикации утверждается, что конфликт якобы возник между приезжими из Москвы и Чечни. Одного задержали правоохранители, его друзья пытались этому помешать, утверждая, что потерпевший сам виноват и первым нанес удар бутылкой от шампанского."По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказали РИА Новости в пресс-службе.По данным ведомства, конфликт между несколькими мужчинами произошел в центре города Симферополя и был пресечен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.
https://ria.ru/20210729/draka-1743444192.html
симферополь
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, республика крым, происшествия
15:01 29.07.2021
 
В центре Симферополя произошла массовая драка

Полиция начала проверку после массовой потасовки в центре Симферополя

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Полиция проводит проверку по факту массовой потасовки в центре Симферополя, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
Ранее в соцсетях появилось видео, как полицейские разнимают конфликтующие стороны. Когда люди начали расходиться, один мужчина ударил другого по лицу, отчего тот потерял сознание. В публикации утверждается, что конфликт якобы возник между приезжими из Москвы и Чечни. Одного задержали правоохранители, его друзья пытались этому помешать, утверждая, что потерпевший сам виноват и первым нанес удар бутылкой от шампанского.
"По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - сказали РИА Новости в пресс-службе.
По данным ведомства, конфликт между несколькими мужчинами произошел в центре города Симферополя и был пресечен сотрудниками патрульно-постовой службы полиции.
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
14:27
В Петербурге двух человек госпитализировали после драки
 
СимферопольРеспублика КрымПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:42Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
15:00Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
Лента новостейМолния