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Философа Дугина оштрафовали за упоминание "Правого сектора"* без сноски
Философа Дугина оштрафовали за упоминание "Правого сектора"* без сноски - РИА Новости, 29.07.2021
Философа Дугина оштрафовали за упоминание "Правого сектора"* без сноски
Судебный участок столичного района Даниловский в четверг оштрафовал на 2 тысячи рублей философа и политолога Александра Дугина за упоминание "Правого сектора"*... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:45
2021-07-29T16:45
россия
правый сектор
александр дугин
украина
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Судебный участок столичного района Даниловский в четверг оштрафовал на 2 тысячи рублей философа и политолога Александра Дугина за упоминание "Правого сектора"* без пометки, что эта организация запрещена в России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко."Дугина признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.15 КоАП РФ, и назначили ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей", - рассказала собеседница агентства.Как следует из материалов дела, нарушение выразилось в размещении на сайте "Евразия" статьи "Азов" перебросят в зону боевых действий в Донбассе", в которой содержится информация о запрещенной организации "Правый сектор"*. Указаний о том, что "Правый сектор"* является запрещенной организацией, в заметке не было.Заместитель главного редактора портала Наталья Макеева ранее в беседе с РИА Новости отметила, что произошедшее связано "с техническим недочетом". Позднее он был исправлен.По заверению Макеевой, издание "уже много лет … занимает крайне жёсткую позицию относительно украинского национализма" и считает деятельность "Азова" и "Правого сектора"* деструктивной как для самой Украины, так и для России.Информационно-аналитический портал "Евразия" зарегистрирован как СМИ в 2008 году. Дугин является его учредителем и автором.Александр Дугин – известный философ, политолог, публицист, основатель филофско-политического течения неоевразийство."Правый сектор"* — объединение радикальных националистических организаций Украины, сыгравшее одну из ключевых ролей в Евромайдане, а после государственного переворота продолжившее играть значимую роль в украинской политике. Запрещено в России решением Верховного суда от ноября 2014 года.* Запрещенная на территории России организация
https://ria.ru/20210728/ispravlenie-1743268438.html
https://ria.ru/20210121/terrorizm-1593984238.html
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россия, правый сектор, александр дугин, украина, происшествия
16:45 29.07.2021
 
Философа Дугина оштрафовали за упоминание "Правого сектора"* без сноски

Философа Дугина оштрафовали на две тысячи рублей за упоминание "Правого сектора"* без сноски

© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Francesca Ebel
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Судебный участок столичного района Даниловский в четверг оштрафовал на 2 тысячи рублей философа и политолога Александра Дугина за упоминание "Правого сектора"* без пометки, что эта организация запрещена в России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко.
"Дугина признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.15 КоАП РФ, и назначили ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей", - рассказала собеседница агентства.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 13:59
"Евразия" исправила недочет в новости с упоминанием "Правого сектора"*
Как следует из материалов дела, нарушение выразилось в размещении на сайте "Евразия" статьи "Азов" перебросят в зону боевых действий в Донбассе", в которой содержится информация о запрещенной организации "Правый сектор"*. Указаний о том, что "Правый сектор"* является запрещенной организацией, в заметке не было.
Заместитель главного редактора портала Наталья Макеева ранее в беседе с РИА Новости отметила, что произошедшее связано "с техническим недочетом". Позднее он был исправлен.
По заверению Макеевой, издание "уже много лет … занимает крайне жёсткую позицию относительно украинского национализма" и считает деятельность "Азова" и "Правого сектора"* деструктивной как для самой Украины, так и для России.
Информационно-аналитический портал "Евразия" зарегистрирован как СМИ в 2008 году. Дугин является его учредителем и автором.
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 12:40Религия и мировоззрение
Правила упоминания в СМИ террористических организаций могут расширить
Александр Дугин – известный философ, политолог, публицист, основатель филофско-политического течения неоевразийство.
"Правый сектор"* — объединение радикальных националистических организаций Украины, сыгравшее одну из ключевых ролей в Евромайдане, а после государственного переворота продолжившее играть значимую роль в украинской политике. Запрещено в России решением Верховного суда от ноября 2014 года.
* Запрещенная на территории России организация
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
21 ноября 2020, 12:04
СК возбудил дело против "Правого сектора"* за геноцид жителей Донбасса
 
РоссияПравый секторАлександр ДугинУкраинаПроисшествия
 
 
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