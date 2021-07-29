https://ria.ru/20210729/shtraf-1743476390.html

Философа Дугина оштрафовали за упоминание "Правого сектора"* без сноски

Философа Дугина оштрафовали за упоминание "Правого сектора"* без сноски - РИА Новости, 29.07.2021

Философа Дугина оштрафовали за упоминание "Правого сектора"* без сноски

Судебный участок столичного района Даниловский в четверг оштрафовал на 2 тысячи рублей философа и политолога Александра Дугина за упоминание "Правого сектора"*... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:45

2021-07-29T16:45

2021-07-29T16:45

россия

правый сектор

александр дугин

украина

происшествия

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Судебный участок столичного района Даниловский в четверг оштрафовал на 2 тысячи рублей философа и политолога Александра Дугина за упоминание "Правого сектора"* без пометки, что эта организация запрещена в России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Симоновского суда Москвы Кристина Швадченко."Дугина признали виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.15 КоАП РФ, и назначили ему наказание в виде административного штрафа в размере 2 тысяч рублей", - рассказала собеседница агентства.Как следует из материалов дела, нарушение выразилось в размещении на сайте "Евразия" статьи "Азов" перебросят в зону боевых действий в Донбассе", в которой содержится информация о запрещенной организации "Правый сектор"*. Указаний о том, что "Правый сектор"* является запрещенной организацией, в заметке не было.Заместитель главного редактора портала Наталья Макеева ранее в беседе с РИА Новости отметила, что произошедшее связано "с техническим недочетом". Позднее он был исправлен.По заверению Макеевой, издание "уже много лет … занимает крайне жёсткую позицию относительно украинского национализма" и считает деятельность "Азова" и "Правого сектора"* деструктивной как для самой Украины, так и для России.Информационно-аналитический портал "Евразия" зарегистрирован как СМИ в 2008 году. Дугин является его учредителем и автором.Александр Дугин – известный философ, политолог, публицист, основатель филофско-политического течения неоевразийство."Правый сектор"* — объединение радикальных националистических организаций Украины, сыгравшее одну из ключевых ролей в Евромайдане, а после государственного переворота продолжившее играть значимую роль в украинской политике. Запрещено в России решением Верховного суда от ноября 2014 года.* Запрещенная на территории России организация

https://ria.ru/20210728/ispravlenie-1743268438.html

https://ria.ru/20210121/terrorizm-1593984238.html

https://ria.ru/20201121/genotsid-1585655109.html

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россия, правый сектор, александр дугин, украина, происшествия