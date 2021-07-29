08:58 29.07.2021 (обновлено: 12:35 29.07.2021)
Семья держащего голодовку Шестуна не смогла найти его в тюремной больнице
Семья и адвокаты держащего голодовку Александра Шестуна не смогли найти его в тюремной больнице
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Семья и адвокаты экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, которого госпитализировали в тюремную больницу, не смогли там его найти, информации о местонахождении осужденного экс-чиновника нет, сообщила РИА Новости его супруга Юлия Шестун.
"28 июля он был этапирован из тюремной больницы Торжка в неизвестном направлении. Куда его отправили – не сообщили ни нам, ни адвокатам. У него тяжелое состояние здоровья - воспаление уха и тройничного нерва, судороги на фоне отказа от пищи. В таком состоянии его нельзя куда-либо этапировать. Отыскать его или получить какую-либо информацию нам пока не удалось", - рассказала собеседница агентства.
Председатель региональной ОНК Владимир Паламарчук пояснил РИА Новости, что "на вчерашний день он был в больнице" – об этом ему сказали в УФСИН по Тверской области в среду.
Ранее Шестун заявляла, что её мужа избили в тюремной больнице в Торжке. По утверждению Юлии, его били "на глазах свидетелей сразу три человека", включая врио начальника медсанчасти. УФСИН по Тверской области опровергло информацию об избиении Шестуна. В то же время, как сообщила женщина, СК начал доследственную проверку по заявлению осужденного.
Шестун продолжает воздерживаться от пищи из-за постановки на учёт как склонного к побегу, ранее он отказывался и от воды.
Подольский городской суд Подмосковья в конце декабря 2020 года приговорил экс-главу района к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 миллионов рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом. Кроме того, суд обязал бывшего чиновника выплатить 64,5 миллиона рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района. Мособлсуд признал приговор законным.