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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210729/serial-1743475817.html
Начались съемки сериала "Люся" с Козловским и Асмус в главных ролях
Начались съемки сериала "Люся" с Козловским и Асмус в главных ролях - РИА Новости, 29.07.2021
Начались съемки сериала "Люся" с Козловским и Асмус в главных ролях
Стартовали съемки сериала "Люся", в котором главные роли исполнят Кристина Асмус и Данила Козловский, сообщает "Культуромания" со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T16:46
2021-07-29T16:50
иван твердовский
культура
кино и сериалы
новости культуры
кристина асмус
данила козловский
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Стартовали съемки сериала "Люся", в котором главные роли исполнят Кристина Асмус и Данила Козловский, сообщает "Культуромания" со ссылкой на пресс-службу сервиса Premier. Действие в сериале развернется вокруг изобретателя Сени (Козловский), который создает умную колонку "Люся". С устройством главный герой начинает обсуждать близких и проблемы, связанные с личной жизнью.Но на этом Сеня не хочет останавливаться и планирует очеловечить Люсю. В результате она становится ему единственным "другом", которому он может довериться. Авторы сериала обещают, что в нем "смешаются психологическая драма, машинное обучение, размышление о единстве людей с технологиями и поиск ответа на вопрос, что делает человека тем, кто он есть".Режиссер проекта — Иван Твердовский ("Класс коррекции", "Зоология").Премьера сериала запланирована на 2022 год.
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иван твердовский, кино и сериалы, новости культуры, кристина асмус, данила козловский
16:46 29.07.2021 (обновлено: 16:50 29.07.2021)
 

Начались съемки сериала "Люся" с Козловским и Асмус в главных ролях

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаДанила Козловский и Кристина Асмус
Данила Козловский и Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Стартовали съемки сериала "Люся", в котором главные роли исполнят Кристина Асмус и Данила Козловский, сообщает "Культуромания" со ссылкой на пресс-службу сервиса Premier.
Действие в сериале развернется вокруг изобретателя Сени (Козловский), который создает умную колонку "Люся". С устройством главный герой начинает обсуждать близких и проблемы, связанные с личной жизнью.
Но на этом Сеня не хочет останавливаться и планирует очеловечить Люсю. В результате она становится ему единственным "другом", которому он может довериться.
Авторы сериала обещают, что в нем "смешаются психологическая драма, машинное обучение, размышление о единстве людей с технологиями и поиск ответа на вопрос, что делает человека тем, кто он есть".

Режиссер проекта — Иван Твердовский ("Класс коррекции", "Зоология").
Премьера сериала запланирована на 2022 год.
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КультураИван ТвердовскийКино и сериалыНовости культурыКристина АсмусДанила Козловский
 
 
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