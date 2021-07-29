https://ria.ru/20210729/serial-1743475817.html

Начались съемки сериала "Люся" с Козловским и Асмус в главных ролях

Начались съемки сериала "Люся" с Козловским и Асмус в главных ролях - РИА Новости, 29.07.2021

Начались съемки сериала "Люся" с Козловским и Асмус в главных ролях

Стартовали съемки сериала "Люся", в котором главные роли исполнят Кристина Асмус и Данила Козловский, сообщает "Культуромания" со ссылкой на пресс-службу... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:46

2021-07-29T16:46

2021-07-29T16:50

иван твердовский

культура

кино и сериалы

новости культуры

кристина асмус

данила козловский

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Стартовали съемки сериала "Люся", в котором главные роли исполнят Кристина Асмус и Данила Козловский, сообщает "Культуромания" со ссылкой на пресс-службу сервиса Premier. Действие в сериале развернется вокруг изобретателя Сени (Козловский), который создает умную колонку "Люся". С устройством главный герой начинает обсуждать близких и проблемы, связанные с личной жизнью.Но на этом Сеня не хочет останавливаться и планирует очеловечить Люсю. В результате она становится ему единственным "другом", которому он может довериться. Авторы сериала обещают, что в нем "смешаются психологическая драма, машинное обучение, размышление о единстве людей с технологиями и поиск ответа на вопрос, что делает человека тем, кто он есть".Режиссер проекта — Иван Твердовский ("Класс коррекции", "Зоология").Премьера сериала запланирована на 2022 год.

https://ria.ru/20210607/serial-1735996692.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван твердовский, кино и сериалы, новости культуры, кристина асмус, данила козловский