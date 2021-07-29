https://ria.ru/20210729/selkhozperepis-1743518790.html

Онлайн-конференция о проведении сельхозпереписи - 2021

Онлайн-конференция о проведении сельхозпереписи - 2021 - РИА Новости, 29.07.2021

Онлайн-конференция о проведении сельхозпереписи - 2021

2 августа в 11:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция на тему: Сельхозперепись - 2021: объективный взгляд на изменения в агросекторе.

2021-07-29T21:00

2021-07-29T21:00

2021-07-29T21:00

анонсы

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Задать вопросК участию приглашены:- Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий ПАТРУШЕВ;- руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел МАЛКОВ;- заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Константин ЛАЙКАМ;- министр сельского хозяйства Пензенской области Роман КАЛЕНТЬЕВ;- первый вице-губернатор Ростовской области Виктор ГОНЧАРОВ;- министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин РАЧАЛОВСКИЙ;- министр сельского хозяйства Алтайского края Александр ЧЕБОТАЕВ.Аграрный сектор страны переживает период глубоких структурных изменений. Формируются крупные растениеводческие и животноводческие комплексы, растет число фермерских хозяйств. Сельхозперепись 2021 года носит особый характер. В ней примут участие все крупные и средние предприятия агросектора, а также значительная часть фермерских и личных подсобных хозяйств. Появится возможность заполнить переписные листы онлайн.Какие хозяйства будут переписаны? Как будет выглядеть переписчик? Какое программное обеспечение будет применено? Как будут использоваться данные? Какие программы развития поддержки сельского хозяйства нужны сегодня агросектору?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы