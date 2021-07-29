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Доход Сбера от услуг брокера и управления благосостоянием вырос на 12%
Доход Сбера от услуг брокера и управления благосостоянием вырос на 12% - РИА Новости, 29.07.2021
Доход Сбера от услуг брокера и управления благосостоянием вырос на 12%
". Совокупный операционный доход Сбера по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги по итогам второго квартала 2021 года вырос на 12,0% г/г и... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:52
2021-07-29T15:53
пресс-релизы
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МОСКВА, 29 июл - АО "Сбербанк Управление Активами". Совокупный операционный доход Сбера по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги по итогам второго квартала 2021 года вырос на 12,0% г/г и составил 16,8 млрд руб. (по данным консолидированной отчетности Сбербанка по МСФО). Прибыль до налогообложения выросла на 8,7% г/г за квартал и составила 11,3 млрд руб.Управление благосостоянием и брокерские услугиСовокупный операционный доход до резервов по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги вырос на 12,0% г/г и составил 16,8 млрд руб.Прибыль до налогообложения выросла на 8,7% г/г за квартал и составила 11,3 млрд руб.Активы под управлением увеличились на 3,8% за квартал и составили 1,9 трлн руб.Компании бизнеса Сбер Управление Активами по итогам 2 квартала 2021 года занимают первое место по объёму активов под управлением среди всех российских управляющих компаний (по данным рейтингового агентства "Эксперт РА").Сберу принадлежит самая крупная доля на рынке открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) – 25,6%.Сбер удерживает лидерство по числу открытых ИИС среди всех управляющих компаний России, на долю которого приходится около 60% всех ИИС с доверительным управлением.Стоимость чистых активов на брокерских счетах превысила 2,1 трлн руб. на конец 2 квартала 2021 года.Блок "Управление благосостоянием" отвечает за развитие страхового, пенсионного бизнеса и инвестиционного направления, в которое входят услуги на рынке доверительного управления, коллективных инвестиций и Private Banking. В состав инвестиционного сегмента блока входят услуги управляющих компаний Сбер Управление Активами и Сбер Фонды Недвижимости, СберНПФ, Сбербанк Страхование Жизни и Sber Private Banking.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
15:52 29.07.2021 (обновлено: 15:53 29.07.2021)
 

Доход Сбера от услуг брокера и управления благосостоянием вырос на 12%

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПервый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве
Первый офис Сбербанка в новом формате, открывшийся на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 29 июл - АО "Сбербанк Управление Активами". Совокупный операционный доход Сбера по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги по итогам второго квартала 2021 года вырос на 12,0% г/г и составил 16,8 млрд руб. (по данным консолидированной отчетности Сбербанка по МСФО). Прибыль до налогообложения выросла на 8,7% г/г за квартал и составила 11,3 млрд руб.
Управление благосостоянием и брокерские услуги
Совокупный операционный доход до резервов по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги вырос на 12,0% г/г и составил 16,8 млрд руб.
Прибыль до налогообложения выросла на 8,7% г/г за квартал и составила 11,3 млрд руб.
Активы под управлением увеличились на 3,8% за квартал и составили 1,9 трлн руб.
Компании бизнеса Сбер Управление Активами по итогам 2 квартала 2021 года занимают первое место по объёму активов под управлением среди всех российских управляющих компаний (по данным рейтингового агентства "Эксперт РА").
Сберу принадлежит самая крупная доля на рынке открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) – 25,6%.
Сбер удерживает лидерство по числу открытых ИИС среди всех управляющих компаний России, на долю которого приходится около 60% всех ИИС с доверительным управлением.
Стоимость чистых активов на брокерских счетах превысила 2,1 трлн руб. на конец 2 квартала 2021 года.
Блок "Управление благосостоянием" отвечает за развитие страхового, пенсионного бизнеса и инвестиционного направления, в которое входят услуги на рынке доверительного управления, коллективных инвестиций и Private Banking. В состав инвестиционного сегмента блока входят услуги управляющих компаний Сбер Управление Активами и Сбер Фонды Недвижимости, СберНПФ, Сбербанк Страхование Жизни и Sber Private Banking.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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