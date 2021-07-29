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Доход Сбера от услуг брокера и управления благосостоянием вырос на 12%

Доход Сбера от услуг брокера и управления благосостоянием вырос на 12% - РИА Новости, 29.07.2021

Доход Сбера от услуг брокера и управления благосостоянием вырос на 12%

". Совокупный операционный доход Сбера по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги по итогам второго квартала 2021 года вырос на 12,0% г/г и... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:52

2021-07-29T15:52

2021-07-29T15:53

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МОСКВА, 29 июл - АО "Сбербанк Управление Активами". Совокупный операционный доход Сбера по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги по итогам второго квартала 2021 года вырос на 12,0% г/г и составил 16,8 млрд руб. (по данным консолидированной отчетности Сбербанка по МСФО). Прибыль до налогообложения выросла на 8,7% г/г за квартал и составила 11,3 млрд руб.Управление благосостоянием и брокерские услугиСовокупный операционный доход до резервов по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги вырос на 12,0% г/г и составил 16,8 млрд руб.Прибыль до налогообложения выросла на 8,7% г/г за квартал и составила 11,3 млрд руб.Активы под управлением увеличились на 3,8% за квартал и составили 1,9 трлн руб.Компании бизнеса Сбер Управление Активами по итогам 2 квартала 2021 года занимают первое место по объёму активов под управлением среди всех российских управляющих компаний (по данным рейтингового агентства "Эксперт РА").Сберу принадлежит самая крупная доля на рынке открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов (ПИФ) – 25,6%.Сбер удерживает лидерство по числу открытых ИИС среди всех управляющих компаний России, на долю которого приходится около 60% всех ИИС с доверительным управлением.Стоимость чистых активов на брокерских счетах превысила 2,1 трлн руб. на конец 2 квартала 2021 года.Блок "Управление благосостоянием" отвечает за развитие страхового, пенсионного бизнеса и инвестиционного направления, в которое входят услуги на рынке доверительного управления, коллективных инвестиций и Private Banking. В состав инвестиционного сегмента блока входят услуги управляющих компаний Сбер Управление Активами и Сбер Фонды Недвижимости, СберНПФ, Сбербанк Страхование Жизни и Sber Private Banking.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы