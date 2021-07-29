Слуцкий посоветовал Боррелю прекратить заниматься самовнушением
Депутат Слуцкий: никакие меры Запада не повлияют на внешнеполитический курс России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Никакие западные меры, в том числе санкции, не влияют на курс России, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю не стоит заниматься самовнушением, заявил председатель комиссии Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Боррель в интервью испанской газете País заявил об эффективности санкций в отношении России, добавив, что с экономической точки зрения РФ "не является мощной державой", имеет обычное вооружение и атомное оружие, в отношении Москвы необходимо применять тактику сдерживания, но важно и "заключать соглашения по необходимым темам".
"Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, заявившему об эффективности антироссийских санкций, следует прекратить заниматься самовнушением. Никакие меры Запада не влияют на наш внешнеполитический курс и влиять не будут. Санкционная политика не достигает своей цели, а значит - неэффективна. Не надо тешить себя иллюзиями", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, Брюссель на самом деле добился деградации отношений с Россией и выхода из-под контроля русофобского меньшинства.
"И есть еще немаловажный фактор: контрмеры. В конце 2020 года было опубликовано исследование торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа, согласно которому Европа из-за санкций против России ежегодно теряет 21 миллиарда евро. Потери одной только Германии составляют 5,45 миллиарда евро. Как сообщил в 2019 году в ходе прямой линии президент России, Евросоюз с 2014 года из-за "санкционной войны" недополучил 240 миллиардов долларов", - напомнил Слуцкий.
"Действительно, "впечатляющий" результат. Сколько еще Евросоюз готов потерять, следуя навязанному из-за океана курсу?" - заключил он.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.