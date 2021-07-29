Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/sanktsii-1743505808.html
Слуцкий посоветовал Боррелю прекратить заниматься самовнушением
Слуцкий посоветовал Боррелю прекратить заниматься самовнушением - РИА Новости, 29.07.2021
Слуцкий посоветовал Боррелю прекратить заниматься самовнушением
Никакие западные меры, в том числе санкции, не влияют на курс России, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю не стоит заниматься самовнушением, заявил... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T19:23
2021-07-29T19:23
россия
леонид слуцкий (политик)
жозеп боррель
госдума рф
евросоюз
в мире
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156146/86/1561468677_0:8:3143:1776_1920x0_80_0_0_cbd3eaa540003cb941389255f85e3c89.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Никакие западные меры, в том числе санкции, не влияют на курс России, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю не стоит заниматься самовнушением, заявил председатель комиссии Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Боррель в интервью испанской газете País заявил об эффективности санкций в отношении России, добавив, что с экономической точки зрения РФ "не является мощной державой", имеет обычное вооружение и атомное оружие, в отношении Москвы необходимо применять тактику сдерживания, но важно и "заключать соглашения по необходимым темам"."Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, заявившему об эффективности антироссийских санкций, следует прекратить заниматься самовнушением. Никакие меры Запада не влияют на наш внешнеполитический курс и влиять не будут. Санкционная политика не достигает своей цели, а значит - неэффективна. Не надо тешить себя иллюзиями", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.По его словам, Брюссель на самом деле добился деградации отношений с Россией и выхода из-под контроля русофобского меньшинства."И есть еще немаловажный фактор: контрмеры. В конце 2020 года было опубликовано исследование торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа, согласно которому Европа из-за санкций против России ежегодно теряет 21 миллиарда евро. Потери одной только Германии составляют 5,45 миллиарда евро. Как сообщил в 2019 году в ходе прямой линии президент России, Евросоюз с 2014 года из-за "санкционной войны" недополучил 240 миллиардов долларов", - напомнил Слуцкий."Действительно, "впечатляющий" результат. Сколько еще Евросоюз готов потерять, следуя навязанному из-за океана курсу?" - заключил он.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.
https://ria.ru/20210728/sanktsii-1743188813.html
https://ria.ru/20210722/sanktsii-1742314697.html
https://ria.ru/20210729/sanktsii-1743437956.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156146/86/1561468677_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_33c1e38934dcd55efd58b5d667ea3088.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, леонид слуцкий (политик), жозеп боррель, госдума рф, евросоюз, в мире, политика
19:23 29.07.2021
 
Слуцкий посоветовал Боррелю прекратить заниматься самовнушением

Депутат Слуцкий: никакие меры Запада не повлияют на внешнеполитический курс России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Никакие западные меры, в том числе санкции, не влияют на курс России, главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю не стоит заниматься самовнушением, заявил председатель комиссии Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Боррель в интервью испанской газете País заявил об эффективности санкций в отношении России, добавив, что с экономической точки зрения РФ "не является мощной державой", имеет обычное вооружение и атомное оружие, в отношении Москвы необходимо применять тактику сдерживания, но важно и "заключать соглашения по необходимым темам".
Встреча президентов России и США В. Путина и Дж. Байдена в Женеве - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 02:59
Байден избегает санкций против Путина и его окружения, пишет Politico
"Главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, заявившему об эффективности антироссийских санкций, следует прекратить заниматься самовнушением. Никакие меры Запада не влияют на наш внешнеполитический курс и влиять не будут. Санкционная политика не достигает своей цели, а значит - неэффективна. Не надо тешить себя иллюзиями", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, Брюссель на самом деле добился деградации отношений с Россией и выхода из-под контроля русофобского меньшинства.
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 08:32
Рада попросила США не отказываться от санкций по "Северному потоку — 2"
"И есть еще немаловажный фактор: контрмеры. В конце 2020 года было опубликовано исследование торгово-промышленной палаты Дюссельдорфа, согласно которому Европа из-за санкций против России ежегодно теряет 21 миллиарда евро. Потери одной только Германии составляют 5,45 миллиарда евро. Как сообщил в 2019 году в ходе прямой линии президент России, Евросоюз с 2014 года из-за "санкционной войны" недополучил 240 миллиардов долларов", - напомнил Слуцкий.
"Действительно, "впечатляющий" результат. Сколько еще Евросоюз готов потерять, следуя навязанному из-за океана курсу?" - заключил он.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.
Министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи с Сергеем Лавровым в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
Вчера, 13:57
В Швеции признались, почему не будет санкций против "Северного потока — 2"
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Жозеп БоррельГосдума РФЕвросоюзВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23NI испугался "маневра" России для открытия "Северного потока — 2"
06:59Российские космонавты могут перейти в американский сегмент МКС
06:53В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
06:37Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России
06:18Азербайджан опроверг заявление ВС Армении о сбитых беспилотниках
06:05Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
05:17В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
04:56Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом
04:54Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
04:24В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
04:15Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
04:11Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
04:00Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
03:55Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
03:52Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
03:47Вильфанд назвал самое теплое российское море
03:43Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК
03:41Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпийских играх
03:05Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
03:00В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
Лента новостейМолния