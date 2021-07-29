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https://ria.ru/20210729/samolet-1743391214.html
Мишустин рассказал о преимуществах самолета МС-21
Мишустин рассказал о преимуществах самолета МС-21 - РИА Новости, 29.07.2021
Мишустин рассказал о преимуществах самолета МС-21
Среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 благодаря применяемым новых технологиям и инновациям может конкурировать с западными аналогами за... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T10:20
2021-07-29T10:56
иркутский авиационный завод
михаил мишустин
иркут (корпорация)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ульяновск
экономика
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ИРКУТСК, 29 июл - РИА Новости. Среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 благодаря применяемым новых технологиям и инновациям может конкурировать с западными аналогами за международные рынки, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.В четверг глава кабмина посетил Иркутский авиационный завод, где развернуты автоматизированные линии агрегатной и окончательной сборки самолетов МС-21."Профессионалы, которые занимаются авиатехникой, понимают, что конструктив, новые технологии, инновации, которые здесь (применяются - ред.), позволят ей (машине - ред.) быть конкурентоспособной с аналогами Airbus, Boeing и других, а других-то особо и нет. Конкурировать можно как раз за, в том числе, и международное место", - сказал Мишустин."Несмотря на санкции, которые применялись, и на попытку ряда стран, скажем так, ограничить возможности нашего производства, а у нас были хорошие производственно-кооперационные связи с другими странами, наша промышленность в кратчайшее время смогла создать аналоги - произвести композит", - сказал Мишустин.Он напомнил, что материал для крыла на МС-21 производится на предприятии "Росатома" в Татарстане, а собирается на заводе в Ульяновске."На сегодняшний день этот вопрос закрыт. Это очень большое событие для инженеров, ученых, для технологов, потому что дает уникальные преимущества и возможности этой машины", - подчеркнул премьер.Он также отметил, что государство поддерживало данный проект и будет продолжать это делать. "Не должно быть ни у кого никаких сомнений", - добавил глава кабмина.В связи с западными санкциями был наложен запрет на поставку композитных материалов, используемых при производстве крыла для самолета МС-21. Реализация проекта самолета затянулась в том числе из-за санкций, наложенных на производителя крыла. Минпромторг совместно с корпорацией "Иркут" выполняет комплекс мероприятий по замене иностранных композиционных материалов и ряда комплектующих изделий на российские аналоги.
https://ria.ru/20210719/samolet-1741802779.html
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иркутский авиационный завод, михаил мишустин, иркут (корпорация), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ульяновск, экономика
10:20 29.07.2021 (обновлено: 10:56 29.07.2021)
 
Мишустин рассказал о преимуществах самолета МС-21

Премьер Мишустин: самолет МС-21 может конкурировать с западными аналогами благодаря инновациям

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Иркутского авиационного завода
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время посещения Иркутского авиационного завода - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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ИРКУТСК, 29 июл - РИА Новости. Среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 благодаря применяемым новых технологиям и инновациям может конкурировать с западными аналогами за международные рынки, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.
В четверг глава кабмина посетил Иркутский авиационный завод, где развернуты автоматизированные линии агрегатной и окончательной сборки самолетов МС-21.
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"Профессионалы, которые занимаются авиатехникой, понимают, что конструктив, новые технологии, инновации, которые здесь (применяются - ред.), позволят ей (машине - ред.) быть конкурентоспособной с аналогами Airbus, Boeing и других, а других-то особо и нет. Конкурировать можно как раз за, в том числе, и международное место", - сказал Мишустин.
"Несмотря на санкции, которые применялись, и на попытку ряда стран, скажем так, ограничить возможности нашего производства, а у нас были хорошие производственно-кооперационные связи с другими странами, наша промышленность в кратчайшее время смогла создать аналоги - произвести композит", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что материал для крыла на МС-21 производится на предприятии "Росатома" в Татарстане, а собирается на заводе в Ульяновске.
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"На сегодняшний день этот вопрос закрыт. Это очень большое событие для инженеров, ученых, для технологов, потому что дает уникальные преимущества и возможности этой машины", - подчеркнул премьер.
Он также отметил, что государство поддерживало данный проект и будет продолжать это делать. "Не должно быть ни у кого никаких сомнений", - добавил глава кабмина.
В связи с западными санкциями был наложен запрет на поставку композитных материалов, используемых при производстве крыла для самолета МС-21. Реализация проекта самолета затянулась в том числе из-за санкций, наложенных на производителя крыла. Минпромторг совместно с корпорацией "Иркут" выполняет комплекс мероприятий по замене иностранных композиционных материалов и ряда комплектующих изделий на российские аналоги.
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Иркутский авиационный заводМихаил МишустинИркут (корпорация)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"УльяновскЭкономика
 
 
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