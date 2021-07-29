https://ria.ru/20210729/samolet-1743391214.html

Мишустин рассказал о преимуществах самолета МС-21

Мишустин рассказал о преимуществах самолета МС-21 - РИА Новости, 29.07.2021

Мишустин рассказал о преимуществах самолета МС-21

Среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 благодаря применяемым новых технологиям и инновациям может конкурировать с западными аналогами за... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T10:20

2021-07-29T10:20

2021-07-29T10:56

иркутский авиационный завод

михаил мишустин

иркут (корпорация)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ульяновск

экономика

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ИРКУТСК, 29 июл - РИА Новости. Среднемагистральный самолет нового поколения МС-21 благодаря применяемым новых технологиям и инновациям может конкурировать с западными аналогами за международные рынки, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.В четверг глава кабмина посетил Иркутский авиационный завод, где развернуты автоматизированные линии агрегатной и окончательной сборки самолетов МС-21."Профессионалы, которые занимаются авиатехникой, понимают, что конструктив, новые технологии, инновации, которые здесь (применяются - ред.), позволят ей (машине - ред.) быть конкурентоспособной с аналогами Airbus, Boeing и других, а других-то особо и нет. Конкурировать можно как раз за, в том числе, и международное место", - сказал Мишустин."Несмотря на санкции, которые применялись, и на попытку ряда стран, скажем так, ограничить возможности нашего производства, а у нас были хорошие производственно-кооперационные связи с другими странами, наша промышленность в кратчайшее время смогла создать аналоги - произвести композит", - сказал Мишустин.Он напомнил, что материал для крыла на МС-21 производится на предприятии "Росатома" в Татарстане, а собирается на заводе в Ульяновске."На сегодняшний день этот вопрос закрыт. Это очень большое событие для инженеров, ученых, для технологов, потому что дает уникальные преимущества и возможности этой машины", - подчеркнул премьер.Он также отметил, что государство поддерживало данный проект и будет продолжать это делать. "Не должно быть ни у кого никаких сомнений", - добавил глава кабмина.В связи с западными санкциями был наложен запрет на поставку композитных материалов, используемых при производстве крыла для самолета МС-21. Реализация проекта самолета затянулась в том числе из-за санкций, наложенных на производителя крыла. Минпромторг совместно с корпорацией "Иркут" выполняет комплекс мероприятий по замене иностранных композиционных материалов и ряда комплектующих изделий на российские аналоги.

https://ria.ru/20210719/samolet-1741802779.html

https://ria.ru/20210715/ms-21-1741381399.html

https://ria.ru/20210715/samolety-1741346595.html

ульяновск

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иркутский авиационный завод, михаил мишустин, иркут (корпорация), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ульяновск, экономика