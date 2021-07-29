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Саакашвили пообещал вернуться в Грузию осенью
Саакашвили пообещал вернуться в Грузию осенью - РИА Новости, 29.07.2021
Саакашвили пообещал вернуться в Грузию осенью
Бывший грузинский президент Михаил Сакашвили заявил, что приедет в Грузию этой осенью, несмотря на то что находится на родине в розыске. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T18:06
2021-07-29T18:14
грузинская мечта - демократическая грузия
михаил саакашвили
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 29 июл - РИА Новости. Бывший грузинский президент Михаил Сакашвили заявил, что приедет в Грузию этой осенью, несмотря на то что находится на родине в розыске.Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении границы."Грузинский народ хочет достойной жизни и преодолеть нищету. Народ устал жить в болоте, в нищете, в безнадежности, где единственная перспектива, которую предоставляют людям, это изгнание из страны. Эти выборы все же состоятся, и я выполню свой долг, взятый перед своей нацией и историей, на этот раз приеду в Грузию перед гражданским референдумом. На этот раз Иванишвили не сможет растоптать грузинский народ, его правление закончилось", - заявил Саакашвили в своем видеообращении в Facebook.Бывший президент раскритиковал партию "Грузинская мечта" и его основателя Бидзину Иванишвили за решение выйти из соглашения с оппозицией, которое было подписано при содействии президента Евросовета Шарль Мишеля. По словам Саакашвили, тем самым правящие власти заранее объявили о своем поражении на выборах.Осенью в Грузии состоятся выборы мэров городов а также выборы в органы местного самоуправления. Согласно подписанному 19 апреля соглашению между властями и оппозицией, инициатором которого был президент Евросовета Шарль Мишель, если правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов избирателей, то в стране в 2022 году должны были пройти досрочные парламентские выборы. В среду "Грузинская мечта" сообщила, что объявляет соглашение аннулированным, а досрочные выборы готова назначить даже в случае, если получит менее 53% голосов избирателей на осенних выборах, но по доброй воле.
https://ria.ru/20210328/saakashvili-1603167436.html
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грузинская мечта - демократическая грузия, михаил саакашвили, грузия, в мире
18:06 29.07.2021 (обновлено: 18:14 29.07.2021)
 
Саакашвили пообещал вернуться в Грузию осенью

Экс-президент Грузии Саакашвили пообещал осенью вернуться в страну, из которой уехал в 2013 году

© AP Photo / Czarek SokolowskiМихаил Саакашвили во время беседы с журналистами
Михаил Саакашвили во время беседы с журналистами - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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ТБИЛИСИ, 29 июл - РИА Новости. Бывший грузинский президент Михаил Сакашвили заявил, что приедет в Грузию этой осенью, несмотря на то что находится на родине в розыске.
Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении границы.
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Бывший президент раскритиковал партию "Грузинская мечта" и его основателя Бидзину Иванишвили за решение выйти из соглашения с оппозицией, которое было подписано при содействии президента Евросовета Шарль Мишеля. По словам Саакашвили, тем самым правящие власти заранее объявили о своем поражении на выборах.
Осенью в Грузии состоятся выборы мэров городов а также выборы в органы местного самоуправления. Согласно подписанному 19 апреля соглашению между властями и оппозицией, инициатором которого был президент Евросовета Шарль Мишель, если правящая партия "Грузинская мечта" получит менее 43% голосов избирателей, то в стране в 2022 году должны были пройти досрочные парламентские выборы. В среду "Грузинская мечта" сообщила, что объявляет соглашение аннулированным, а досрочные выборы готова назначить даже в случае, если получит менее 53% голосов избирателей на осенних выборах, но по доброй воле.
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