https://ria.ru/20210729/ryba-1743436715.html

Житель Приморского края поймал экзотическую рыбу

Житель Приморского края поймал экзотическую рыбу - РИА Новости, 29.07.2021

Житель Приморского края поймал экзотическую рыбу

Тропическая рыба большая корифена или золотистая макрель, выловленная в Приморье, могла проникнуть в регион вместе с теплым течением, единичные экземпляры... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:52

2021-07-29T13:52

2021-07-29T15:09

россия

владивосток

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 29 июл - РИА Новости. Тропическая рыба большая корифена или золотистая макрель, выловленная в Приморье, могла проникнуть в регион вместе с теплым течением, единичные экземпляры встречались и ранее, но так массово она не заходила, сообщили РИА Новости в Тихоокеанском филиале ВНИРО.Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором удачливый рыбак делился радостными эмоциями от экзотического для Приморья улова, продемонстрировав тропическую рыбу ярко-салатового цвета, чешуя которой также отливала серебром. Автор видео утверждал, что поймал тропическую рыбу, называемую в народе маха-маха или корифена. Видео вызвало резонанс в соцсетях региона."Хотя выловленный экземпляр средних размеров, рыбы бывают довольно крупные, и они вполне съедобные", - добавил специалист.Отвечая на вопрос, можно ли назвать корифену предвестником цунами (существует такое народное поверье), собеседник отметил, что научных подтверждений этому факту нет."Скорее всего, это просто поверье", - уточнил он.Житель Приморья Виктор Романович, сам заядлый рыбак, рассказал РИА Новости, как его друзьям удалось поймать тропическую рыбу в Приморье."Это было на Аскольде, они вышли на рыбалку, неожиданно было то, что попалась именно маха-маха. Её ещё называют корифена. Увидели её, стали кидать в заброс и одну выловили", - рассказал собеседник агентства, добавив, что в тот день вода была рекордно теплой, прогрелась до 28 градусов."Новость эта (о выловленной тропической рыбе - ред.) быстро разлетелась, и после все туда ринулись, но никто больше не поймал", - сказал рыбак, уточнив, что кому-то удалось еще поймать и ваху, которая тоже редко заходит в местные воды.Последние полторы недели в Приморье стоит аномально жаркая погода. Синоптики объявляли штормовое предупреждение из-за необычно высоких температур воздуха в крае.В июле во Владивостоке побит температурный рекорд почти полувековой давности, когда воздух в городе прогрелся до 33,1 градуса. Также впервые за всю историю наблюдений вода в Амурском заливе и заливе Посьета прогрелась до плюс 28 градусов.

https://ria.ru/20210623/ryby-1738297932.html

https://ria.ru/20210704/ryba-1739784178.html

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Рыбаки в Приморье выловили редкую тропическую рыбы корифену В Приморье уже полторы недели аномальная жара. Вода на днях прогрелась до +28, и местные рыбаки поймали в море тропическую корифену. Ученые рассказали РИА Новости, что она могла проникнуть в регион вместе с теплым течением - единичные экземпляры корифены встречались и ранее, но массово она не заходила. 2021-07-29T13:52 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владивосток, приморский край, общество