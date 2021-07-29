Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210729/rogozin-1743489653.html
Рогозин раскрыл подробности запуска нового модуля к МКС
Рогозин раскрыл подробности запуска нового модуля к МКС - РИА Новости, 29.07.2021
Рогозин раскрыл подробности запуска нового модуля к МКС
Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" могли и вовсе не запустить на орбиту, три года назад его предлагали списать, заявил журналистам в четверг... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:55
2021-07-29T18:00
наука
протон-м
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
дмитрий рогозин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156141/67/1561416792_0:217:2869:1831_1920x0_80_0_0_ef69fb6d0a5715fd2da608b5330b8548.jpg
КОРОЛЕВ (Московская область), 29 июл – РИА Новости. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" могли и вовсе не запустить на орбиту, три года назад его предлагали списать, заявил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Три года назад мы приняли решение, что будем работать с МЛМ, потому что были те, кто говорил, что надо его списать, проблемы с топливными баками, с сильфонами, не лечатся", - рассказал Рогозин после стыковки модуля с МКС.День, когда МЛМ "Наука" пристыковался к МКС, Рогозин назвал днем, когда произошло возрождение нового поколения специалистов российской пилотируемой космонавтики.Модуль "Наука" пристыковался к МКС в 16.29 мск 29 июля после 8-суточного полета. Его успешно запустили на ракете "Протон-М" 21 июля, однако дальнейший полет проходил не без замечаний. В момент выведения на орбиту одна из наземных станций не смогла принять с модуля информацию, о чем на космодроме Байконур рассказал журналистам Рогозин. Затем, как сообщили в Европейском космическом агентстве, модуль не выполнил первое включение двигателя для поднятия орбиты, возникли неполадки в системе сближения и стыковки "Курс".В итоге специалистам Центра управления полетами удалось справиться с проблемами, что позволило "Роскосмосу" сообщить как об успешном тестировании системы "Курс", так и работоспособности двигательной установки "Науки". Член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов ранее говорил РИА Новости, что из-за нештатных ситуаций у модуля мог остаться ограниченный объем топлива, которого может хватить лишь на одну попытку стыковки.Для того, чтобы ввести "Науку" в состав МКС, от станции отстыковали и затопили модуль "Пирс", на место которого и встал МЛМ. Интеграция модуля в состав станции займет, как рассказал ранее Рогозин, шесть - восемь месяцев и потребует до 10 выходов космонавтов в открытый космос, чтобы протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить поверх МЛМ-У шлюзовую камеру, радиационный теплообменник, средства крепления крупногабаритных объектов.С прибытием "Науки" космонавтам на российском сегменте будет комфортнее за счет дополнительной каюты и второго санузла. Научная отдача российского сегмента МКС должна вырасти за счет 16 рабочих местах снаружи модуля и на 14 внутри него. 24 ноября 2021 года планируется запустить еще один модуль "Причал", который, возможно, станет последним отсеком в российском сегменте.
https://ria.ru/20210729/nauka-1743483899.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156141/67/1561416792_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_4fa0c4ce0b929b499f2e1650517cfe69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий рогозин
17:55 29.07.2021 (обновлено: 18:00 29.07.2021)
 
Рогозин раскрыл подробности запуска нового модуля к МКС

Рогозин рассказал, как от запуска нового модуля "Наука" к МКС чуть не отказались

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ (Московская область), 29 июл – РИА Новости. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" могли и вовсе не запустить на орбиту, три года назад его предлагали списать, заявил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Три года назад мы приняли решение, что будем работать с МЛМ, потому что были те, кто говорил, что надо его списать, проблемы с топливными баками, с сильфонами, не лечатся", - рассказал Рогозин после стыковки модуля с МКС.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
Вчера, 17:31
Разработчик рассказал о сроках работы "Науки" на МКС
День, когда МЛМ "Наука" пристыковался к МКС, Рогозин назвал днем, когда произошло возрождение нового поколения специалистов российской пилотируемой космонавтики.
Модуль "Наука" пристыковался к МКС в 16.29 мск 29 июля после 8-суточного полета. Его успешно запустили на ракете "Протон-М" 21 июля, однако дальнейший полет проходил не без замечаний. В момент выведения на орбиту одна из наземных станций не смогла принять с модуля информацию, о чем на космодроме Байконур рассказал журналистам Рогозин. Затем, как сообщили в Европейском космическом агентстве, модуль не выполнил первое включение двигателя для поднятия орбиты, возникли неполадки в системе сближения и стыковки "Курс".
В итоге специалистам Центра управления полетами удалось справиться с проблемами, что позволило "Роскосмосу" сообщить как об успешном тестировании системы "Курс", так и работоспособности двигательной установки "Науки". Член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов ранее говорил РИА Новости, что из-за нештатных ситуаций у модуля мог остаться ограниченный объем топлива, которого может хватить лишь на одну попытку стыковки.
Для того, чтобы ввести "Науку" в состав МКС, от станции отстыковали и затопили модуль "Пирс", на место которого и встал МЛМ. Интеграция модуля в состав станции займет, как рассказал ранее Рогозин, шесть - восемь месяцев и потребует до 10 выходов космонавтов в открытый космос, чтобы протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить поверх МЛМ-У шлюзовую камеру, радиационный теплообменник, средства крепления крупногабаритных объектов.
С прибытием "Науки" космонавтам на российском сегменте будет комфортнее за счет дополнительной каюты и второго санузла. Научная отдача российского сегмента МКС должна вырасти за счет 16 рабочих местах снаружи модуля и на 14 внутри него. 24 ноября 2021 года планируется запустить еще один модуль "Причал", который, возможно, станет последним отсеком в российском сегменте.
 
НаукаПротон-ММеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаДмитрий Рогозин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59Российские космонавты могут перейти в американский сегмент МКС
06:53В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
06:37Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России
06:18Азербайджан опроверг заявление ВС Армении о сбитых беспилотниках
06:05Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
05:17В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
04:56Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом
04:54Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
04:24В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
04:15Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
04:11Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
04:00Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
03:55Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
03:52Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
03:47Вильфанд назвал самое теплое российское море
03:43Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК
03:41Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпийских играх
03:05Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
03:00В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
02:24В Армении заявили о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны
Лента новостейМолния