https://ria.ru/20210729/rogozin-1743489653.html

Рогозин раскрыл подробности запуска нового модуля к МКС

Рогозин раскрыл подробности запуска нового модуля к МКС - РИА Новости, 29.07.2021

Рогозин раскрыл подробности запуска нового модуля к МКС

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" могли и вовсе не запустить на орбиту, три года назад его предлагали списать, заявил журналистам в четверг... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:55

2021-07-29T17:55

2021-07-29T18:00

наука

протон-м

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

дмитрий рогозин

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КОРОЛЕВ (Московская область), 29 июл – РИА Новости. Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) "Наука" могли и вовсе не запустить на орбиту, три года назад его предлагали списать, заявил журналистам в четверг гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин."Три года назад мы приняли решение, что будем работать с МЛМ, потому что были те, кто говорил, что надо его списать, проблемы с топливными баками, с сильфонами, не лечатся", - рассказал Рогозин после стыковки модуля с МКС.День, когда МЛМ "Наука" пристыковался к МКС, Рогозин назвал днем, когда произошло возрождение нового поколения специалистов российской пилотируемой космонавтики.Модуль "Наука" пристыковался к МКС в 16.29 мск 29 июля после 8-суточного полета. Его успешно запустили на ракете "Протон-М" 21 июля, однако дальнейший полет проходил не без замечаний. В момент выведения на орбиту одна из наземных станций не смогла принять с модуля информацию, о чем на космодроме Байконур рассказал журналистам Рогозин. Затем, как сообщили в Европейском космическом агентстве, модуль не выполнил первое включение двигателя для поднятия орбиты, возникли неполадки в системе сближения и стыковки "Курс".В итоге специалистам Центра управления полетами удалось справиться с проблемами, что позволило "Роскосмосу" сообщить как об успешном тестировании системы "Курс", так и работоспособности двигательной установки "Науки". Член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России Александр Хохлов ранее говорил РИА Новости, что из-за нештатных ситуаций у модуля мог остаться ограниченный объем топлива, которого может хватить лишь на одну попытку стыковки.Для того, чтобы ввести "Науку" в состав МКС, от станции отстыковали и затопили модуль "Пирс", на место которого и встал МЛМ. Интеграция модуля в состав станции займет, как рассказал ранее Рогозин, шесть - восемь месяцев и потребует до 10 выходов космонавтов в открытый космос, чтобы протянуть кабельные сети и трубопроводы, установить поверх МЛМ-У шлюзовую камеру, радиационный теплообменник, средства крепления крупногабаритных объектов.С прибытием "Науки" космонавтам на российском сегменте будет комфортнее за счет дополнительной каюты и второго санузла. Научная отдача российского сегмента МКС должна вырасти за счет 16 рабочих местах снаружи модуля и на 14 внутри него. 24 ноября 2021 года планируется запустить еще один модуль "Причал", который, возможно, станет последним отсеком в российском сегменте.

https://ria.ru/20210729/nauka-1743483899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

протон-м, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, дмитрий рогозин