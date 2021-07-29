https://ria.ru/20210729/rezolyutsiya-1743362556.html

Россия призвала США поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Россия призвала США поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 29.07.2021

Россия призвала США поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Москва надеется, что США и Украина, выступающие против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, изменят свои взгляды, говорится в... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T03:13

2021-07-29T03:13

2021-07-29T09:21

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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Москва надеется, что США и Украина, выступающие против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, изменят свои взгляды, говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.Страна каждый год представляет соответствующий документ. В декабре 2020 года его приняли большинством голосов, против были лишь два государства.Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Также резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.Кроме того, документ осуждает использование при обучении образовательных материалов, а также риторики, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

https://ria.ru/20210712/putin-1740968464.html

https://ria.ru/20210708/lavrov-1740375636.html

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россия, вашингтон, генеральная ассамблея оон, оон, сша, в мире