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Россия призвала США поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Россия призвала США поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 29.07.2021
Россия призвала США поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Москва надеется, что США и Украина, выступающие против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, изменят свои взгляды, говорится в... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T03:13
2021-07-29T09:21
россия
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Москва надеется, что США и Украина, выступающие против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, изменят свои взгляды, говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.Страна каждый год представляет соответствующий документ. В декабре 2020 года его приняли большинством голосов, против были лишь два государства.Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Также резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.Кроме того, документ осуждает использование при обучении образовательных материалов, а также риторики, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
https://ria.ru/20210712/putin-1740968464.html
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россия, вашингтон, генеральная ассамблея оон, оон, сша, в мире
03:13 29.07.2021 (обновлено: 09:21 29.07.2021)
 
Россия призвала США поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Посольство России призвало США изменить позицию по резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма

© AP Photo / Mary AltafferЗал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Москва надеется, что США и Украина, выступающие против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, изменят свои взгляды, говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.
Страна каждый год представляет соответствующий документ. В декабре 2020 года его приняли большинством голосов, против были лишь два государства.

"Россия осуждает все формы расовой дискриминации. Мы представляем ежегодную резолюцию в ГА ООН "Борьба с героизацией нацизма и неонацизма". Только США и Украина против нее. Надеемся, что они пересмотрят свою позицию", — отмечает посольство в Twitter.

Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".
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Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
Также резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.
Кроме того, документ осуждает использование при обучении образовательных материалов, а также риторики, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
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