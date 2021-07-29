https://ria.ru/20210729/rezolyutsiya-1743362556.html
Россия призвала США поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Россия призвала США поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма - РИА Новости, 29.07.2021
Россия призвала США поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Москва надеется, что США и Украина, выступающие против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, изменят свои взгляды, говорится в... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T03:13
2021-07-29T03:13
2021-07-29T09:21
россия
вашингтон
генеральная ассамблея оон
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_4cad11969ac8556447a234035b8d1a4d.jpg
ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости. Москва надеется, что США и Украина, выступающие против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, изменят свои взгляды, говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.Страна каждый год представляет соответствующий документ. В декабре 2020 года его приняли большинством голосов, против были лишь два государства.Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.Также резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.Кроме того, документ осуждает использование при обучении образовательных материалов, а также риторики, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.
https://ria.ru/20210712/putin-1740968464.html
https://ria.ru/20210708/lavrov-1740375636.html
россия
вашингтон
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155955/21/1559552189_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d329756c17d682b4f1641f1cf28b6085.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вашингтон, генеральная ассамблея оон, оон, сша, в мире
03:13 29.07.2021 (обновлено: 09:21 29.07.2021)
Россия призвала США поддержать резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Посольство России призвало США изменить позицию по резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма
ВАШИНГТОН, 29 июл — РИА Новости.
Москва надеется, что США и Украина
, выступающие против ежегодной резолюции Генассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, изменят свои взгляды, говорится в заявлении посольства России
в Вашингтоне
.
Страна каждый год представляет соответствующий документ. В декабре 2020 года его приняли большинством голосов, против были лишь два государства.
"Россия осуждает все формы расовой дискриминации. Мы представляем ежегодную резолюцию в ГА ООН "Борьба с героизацией нацизма и неонацизма". Только США и Украина против нее. Надеемся, что они пересмотрят свою позицию", — отмечает посольство в Twitter.
Резолюция рекомендует странам принять конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".
Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.
Также резолюция настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.
Кроме того, документ осуждает использование при обучении образовательных материалов, а также риторики, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.