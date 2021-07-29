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Врач объяснила, кому нужна ревакцинация от COVID-19
Врач объяснила, кому нужна ревакцинация от COVID-19 - РИА Новости, 29.07.2021
Врач объяснила, кому нужна ревакцинация от COVID-19
Минздрав в июне рекомендовал ревакцинироваться, процедура стимулирует организм к повторной выработке антител, рассказала агентству "Прайм" руководитель... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T02:15
2021-07-29T02:15
2021-07-29T02:15
здоровье
распространение коронавируса
bestdoctor
юлия ткаченко
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Минздрав в июне рекомендовал ревакцинироваться, процедура стимулирует организм к повторной выработке антител, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.По ее словам, если не ревакцинироваться, шанс заболеть растет.Ткаченко отметила, что ревакцинация нужна всем, кто уже сделал прививку, и напомнила, какие существуют сейчас противопоказания к ней. В частности, Минздрав не рекомендует вакцинироваться тем, у кого выявлена тяжелая форма аллергии на какую-либо составляющую вакцины от коронавируса, либо тяжелая аллергическая реакция на уже сделанную вакцину, возраст до 18 лет, а также период кормления грудью.Ко временным противопоказаниям относятся ОРВИ и обострения хронических заболеваний.
https://ria.ru/20210728/privivka-1742989227.html
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здоровье, bestdoctor, юлия ткаченко, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, общество