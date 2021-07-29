https://ria.ru/20210729/remont-1743405601.html

Орлов призвал придерживаться графика при строительстве объектов медицины

Орлов призвал придерживаться графика при строительстве объектов медицины - РИА Новости, 29.07.2021

Орлов призвал придерживаться графика при строительстве объектов медицины

Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ремонт и строительство в медицинских организациях региона должны идти по графику, без задержек. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:32

2021-07-29T11:32

2021-07-29T11:32

амурская область

василий орлов (губернатор)

амурская область

райчихинск

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 июл – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ремонт и строительство в медицинских организациях региона должны идти по графику, без задержек.Как сообщает правительство Приамурья, план капитальных ремонтов и реконструкций медицинских учреждений области составлен до 2025 года. Полный перечень необходимых работ и их очередность утвердили специалисты двух министерств – здравоохранения и строительства. Всего до 2025 года запланировано более 60 мероприятий, среди которых капитальные ремонты, реконструкция и строительство новых объектов здравоохранения.Сейчас капитальный ремонт идет в 34 объектах здравоохранения Амурской области. В 10 медицинских учреждениях меняют и приводят в порядок лифты. На эти цели было направлено более 50 миллионов рублей. Также до конца 2021 года запланировано провести конкурсы на выполнение строительно-монтажных работ в Амурской областной клинической больнице, Бурейской, Зейской, Завитинской и Архаринской больницах, в филиале противотуберкулезного диспансера города Райчихинска.При этом, как сообщает правительство региона, "по ряду объектов имеются отставания от графиков". Орлов поручил министру строительства области взять под личный контроль проблемные стройки."Работы на данных объектах необходимо ускорить. Строительство и ремонты в медицинских учреждениях должны идти по графику, без задержек. Кроме того, план работ на пять лет вперед дает возможность уже сейчас заключать контракты на 2022 год. Эту работу также необходимо вести. В том числе заблаговременная контрактация будет стимулировать подрядчиков, работающих сейчас на объектах здравоохранения. У организаций появится стимул быстрее завершать работы, чтобы иметь возможность взять следующий госконтракт", - сказал Орлов, его цитирует правительство Приамурья.Всего в этом году на ремонты объектов здравоохранения из областного бюджета предусмотрено более 950 миллионов рублей.Как прокомментировал министр строительства Амурской области Николай Сибиряков, работы на объектах здравоохранения контролирует минстрой региона, учитывая дизайн-проекты, разработанные и согласованные со специалистами Центра развития территорий."Проблему задержек и отставания от графиков помогло бы решить усиление контроля за ходом работ со стороны местных глав. Кроме того, мы держим на контроле ремонт в детских поликлиниках региона, все они будут сданы в этом году. За всеми строящимися и ремонтируемыми объектами области круглосуточно ведется контроль посредством камер видеонаблюдения, а также специалистов ГКУ Амурской области "Строитель", которые регулярно выезжают на строительные площадки. Все выявленные недочеты оперативно устраняются", - прокомментировал Сибиряков.

https://ria.ru/20210728/kapremont-1743266691.html

https://ria.ru/20210726/poliklinika-1742904210.html

https://ria.ru/20210715/remont-1741320103.html

амурская область

райчихинск

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василий орлов (губернатор), амурская область, райчихинск, общество