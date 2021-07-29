https://ria.ru/20210729/rak-1743379268.html

Онколог назвал продукт, на 50% увеличивающий риск смерти при раке кишечника

Онколог назвал продукт, на 50% увеличивающий риск смерти при раке кишечника - РИА Новости, 29.07.2021

Онколог назвал продукт, на 50% увеличивающий риск смерти при раке кишечника

Частое употребления красного мяса способствует развитию рака кишечника. Об этом врач-онколог Иван Карасев написал на своей странице в Instagram. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T08:47

2021-07-29T08:47

2021-07-29T11:28

анатолий недозимованый

иван карасев

общество

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Онколог назвал продукт, от употребления которого чаще всего умирают пациенты

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Частое употребления красного мяса способствует развитию рака кишечника. Об этом врач-онколог Иван Карасев написал на своей странице в Instagram.Специалист ссылается на исследования Института онкологии Дана-Фарбер в США, в рамках которых было установлено, что рацион, в значительной мере состоящий из красного мяса, приводит к появлению "алкилирующих мутационных сигнатур в клетках толстой кишки".По его словам, ученые изучили информацию образцов ДНК здоровой и опухолевой ткани у 900 пациентов с диагнозом рака кишечника и обнаружили повреждения в обоих случаях.Он добавил, что среди людей с наиболее высокими уровнями повреждений ДНК вероятность летального исхода из-за колоректального рака оказалась больше на 47%.Ранее врач-колопроктолог Анатолий Недозимованый рассказал, что кровотечения и расстройства дефекации, слизь в стуле, ощущение инородного тела могут свидетельствовать о развитии опухоли в толстой кишке.

https://ria.ru/20210721/rak-1742297696.html

https://ria.ru/20210724/rak-1742593371.html

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анатолий недозимованый, иван карасев, общество