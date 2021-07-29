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Онколог назвал продукт, на 50% увеличивающий риск смерти при раке кишечника
Онколог назвал продукт, на 50% увеличивающий риск смерти при раке кишечника - РИА Новости, 29.07.2021
Онколог назвал продукт, на 50% увеличивающий риск смерти при раке кишечника
Частое употребления красного мяса способствует развитию рака кишечника. Об этом врач-онколог Иван Карасев написал на своей странице в Instagram. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T08:47
2021-07-29T11:28
анатолий недозимованый
иван карасев
общество
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Онколог назвал продукт, от употребления которого чаще всего умирают пациенты
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Частое употребления красного мяса способствует развитию рака кишечника. Об этом врач-онколог Иван Карасев написал на своей странице в Instagram.Специалист ссылается на исследования Института онкологии Дана-Фарбер в США, в рамках которых было установлено, что рацион, в значительной мере состоящий из красного мяса, приводит к появлению "алкилирующих мутационных сигнатур в клетках толстой кишки".По его словам, ученые изучили информацию образцов ДНК здоровой и опухолевой ткани у 900 пациентов с диагнозом рака кишечника и обнаружили повреждения в обоих случаях.Он добавил, что среди людей с наиболее высокими уровнями повреждений ДНК вероятность летального исхода из-за колоректального рака оказалась больше на 47%.Ранее врач-колопроктолог Анатолий Недозимованый рассказал, что кровотечения и расстройства дефекации, слизь в стуле, ощущение инородного тела могут свидетельствовать о развитии опухоли в толстой кишке.
https://ria.ru/20210721/rak-1742297696.html
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анатолий недозимованый, иван карасев, общество
08:47 29.07.2021 (обновлено: 11:28 29.07.2021)
 
Онколог назвал продукт, на 50% увеличивающий риск смерти при раке кишечника

Врач-онколог Иван Карасев назвал продукт, на 50% увеличивающий риск смерти при раке кишечника

© Fotolia / photophonieБоль в животе
Боль в животе - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Fotolia / photophonie
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Частое употребления красного мяса способствует развитию рака кишечника. Об этом врач-онколог Иван Карасев написал на своей странице в Instagram.
Специалист ссылается на исследования Института онкологии Дана-Фарбер в США, в рамках которых было установлено, что рацион, в значительной мере состоящий из красного мяса, приводит к появлению "алкилирующих мутационных сигнатур в клетках толстой кишки".
боль в животе - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 23:27
Врачи назвали неожиданный симптом "тихого" рака у женщин
По его словам, ученые изучили информацию образцов ДНК здоровой и опухолевой ткани у 900 пациентов с диагнозом рака кишечника и обнаружили повреждения в обоих случаях.

"Эти повреждения встречались намного чаще у людей, которые ели много красного мяса в любом виде. При этом потребление мяса птицы, рыбы и воздействие других факторов, связанных с образом жизни, не имели значения", — отметил медик.

Он добавил, что среди людей с наиболее высокими уровнями повреждений ДНК вероятность летального исхода из-за колоректального рака оказалась больше на 47%.
Ранее врач-колопроктолог Анатолий Недозимованый рассказал, что кровотечения и расстройства дефекации, слизь в стуле, ощущение инородного тела могут свидетельствовать о развитии опухоли в толстой кишке.
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