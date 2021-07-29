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В Раде назвали слова депутата Арахамии о ядерном оружии моральным уродством
В Раде назвали слова депутата Арахамии о ядерном оружии моральным уродством - РИА Новости, 29.07.2021
В Раде назвали слова депутата Арахамии о ядерном оружии моральным уродством
Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" требует у Верховной рады Украины дать оценку словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что сохранив РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T21:19
2021-07-29T21:44
россия
давид арахамия
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
франция
киев
в мире
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КИЕВ, 29 июл – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" требует у Верховной рады Украины дать оценку словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что сохранив ядерный потенциал, Украина бы могла бы шантажировать весь мир, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.Ранее председатель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что отказ страны от ядерного оружия был фатальной ошибкой, Киев мог сохранить его и "шантажировать весь мир" относительно финансирования обслуживания своего ядерного потенциала."Это заявление ярко демонстрирует даже не крайний цинизм, а моральное уродство представителей нынешней украинской власти и глубину непонимания ими своей ответственности перед украинским народом и перед миром за собственные действия. Единственная цель внешней политики Зеленского и его окружения – постыдное стремление любой ценой, в том числе с помощью угрозы статусом ядерного государства, добиваться преференций, выпрашивать деньги, использовать другие страны и международные организации исключительно для выкачивания финансовых ресурсов. И для этого хороши все средства, в том числе и ядерный шантаж", - говорится в заявлении.В тексте уточняется, что попрошайничество и угрозы власти привели к "переоценке и пересмотру отношений с Украиной со стороны зарубежных партнеров"."Осознав наглую, преступно-безответственную сущность нынешней украинской власти, ее неспособность мыслить рационально и стратегически, мировые лидеры сделали соответствующие выводы и все жестче требуют от официального Киева выполнения уже взятых на себя обязательств. Партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" выступает категорически против возведения в ранг государственной политики попрошайничества, вымогательства и шантажа. Заявления господина Арахамии звучат дико и свидетельствуют о полном непонимании "слугами народа" приоритетов международной политики в сфере безопасности", - отмечается в тексте.Также политсила требует принять все меры для сохранения нормальной работоспособности АЭС, разработки государственной программы, направленной на надлежащее финансирование их работы, что также даст возможность обеспечить сохранение текущих тарифов на электроэнергию для населения."Мы требуем от фракции "Слуга народа" в Верховной Раде дать оценку позиции своего руководителя и осудить его идеи международного ядерного шантажа, угроз и террора", - говорится в заявлении.В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
https://ria.ru/20210729/ukraina-1743518417.html
https://ria.ru/20210517/ukraina-1732721613.html
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россия, давид арахамия, оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, франция, киев, в мире
21:19 29.07.2021 (обновлено: 21:44 29.07.2021)
 
В Раде назвали слова депутата Арахамии о ядерном оружии моральным уродством

В Раде назвали слова депутата Давида Арахамии о ядерном оружии моральным уродством

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия на съезде партии "Слуга народа" в Киев
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия на съезде партии Слуга народа в Киев - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 29 июл – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" требует у Верховной рады Украины дать оценку словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о том, что сохранив ядерный потенциал, Украина бы могла бы шантажировать весь мир, соответствующее заявление опубликовано на сайте политсилы.
Ранее председатель фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил, что отказ страны от ядерного оружия был фатальной ошибкой, Киев мог сохранить его и "шантажировать весь мир" относительно финансирования обслуживания своего ядерного потенциала.
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"Это заявление ярко демонстрирует даже не крайний цинизм, а моральное уродство представителей нынешней украинской власти и глубину непонимания ими своей ответственности перед украинским народом и перед миром за собственные действия. Единственная цель внешней политики Зеленского и его окружения – постыдное стремление любой ценой, в том числе с помощью угрозы статусом ядерного государства, добиваться преференций, выпрашивать деньги, использовать другие страны и международные организации исключительно для выкачивания финансовых ресурсов. И для этого хороши все средства, в том числе и ядерный шантаж", - говорится в заявлении.
В тексте уточняется, что попрошайничество и угрозы власти привели к "переоценке и пересмотру отношений с Украиной со стороны зарубежных партнеров".
"Осознав наглую, преступно-безответственную сущность нынешней украинской власти, ее неспособность мыслить рационально и стратегически, мировые лидеры сделали соответствующие выводы и все жестче требуют от официального Киева выполнения уже взятых на себя обязательств. Партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" выступает категорически против возведения в ранг государственной политики попрошайничества, вымогательства и шантажа. Заявления господина Арахамии звучат дико и свидетельствуют о полном непонимании "слугами народа" приоритетов международной политики в сфере безопасности", - отмечается в тексте.
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Также политсила требует принять все меры для сохранения нормальной работоспособности АЭС, разработки государственной программы, направленной на надлежащее финансирование их работы, что также даст возможность обеспечить сохранение текущих тарифов на электроэнергию для населения.
"Мы требуем от фракции "Слуга народа" в Верховной Раде дать оценку позиции своего руководителя и осудить его идеи международного ядерного шантажа, угроз и террора", - говорится в заявлении.
В 1994 году Украина, Россия, США, Франция и Великобритания подписали Будапештский меморандум. Согласно этому документу, Киев присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия и ликвидировал свой ядерный потенциал, а Москва, Вашингтон и Лондон гарантировали стране безопасность.
 
РоссияДавид АрахамияОппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада УкраиныФранцияКиевВ мире
 
 
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