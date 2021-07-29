В Раде предложили лишать гражданства владельцев кондитерских в России
На Украине предложили лишать гражданства владельцев кондитерских фабрик в России
КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Законопроект, предлагающий автоматически лишать украинского гражданства депутатов, вступивших во фракцию или группу, членом которой является лицо, которое владело кондитерским предприятием на территории России в период 2014-2017 годов, зарегистрирован на сайте Верховной рады Украины, передает в четверг агентство "Украинские новости".
Автором законопроекта является депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский. Законопроект является альтернативной законопроекту об автоматическом лишении гражданства Украины при получении лицом паспорта РФ.
На сайте украинского парламента указывается, что законопроект внесен в Верховную Раду 27 июля, в тот же день был передан на рассмотрению руководству. Однако его текст отсутствует на сайте.
Как пишет агентство, депутат предлагает дополнить закон "О гражданстве Украины" новой статьей 191, в которой предусматривается, что вступление депутата в депутатскую фракцию (группу) или пребывание депутата в составе депутатской фракции (группы), членом которой является лицо, которое в период 2014-2017 прямо или косвенно владело кондитерским (-и) предприятием (ями) на территории Российской Федерации, является основанием для автоматической утраты гражданства Украины.
"Автоматическая утрата гражданства Украины в случаях, определенных настоящей статьей, предусматривает потерю гражданства Украины без издания соответствующего указа президента Украины. Датой прекращения гражданства Украины в случаях, предусмотренных настоящей статьей, является дата написания заявления о вступлении в депутатскую фракцию (группы), членом которой является лицо, которое в период 2014-2017 годов прямо или косвенно владела кондитерским(и) предприятием (ями) на территории Российской Федерации", – цитирует агентство законопроект Бужанского.
Таким образом, под действие данной инициативы подпадают депутаты, состоящие или вступившие во фракцию/группу, членом которой является бывший президент Украины, владелец кондитерской корпорации Roshen, депутат Петр Порошенко. Он является лидером фракции "Европейская солидарность".
Ранее на территории российского города Липецк функционировала фабрика Roshen.