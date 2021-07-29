https://ria.ru/20210729/rabota-1743434157.html

Главред The Insider* заявил, что редакция продолжит работу

Главред The Insider* заявил, что редакция продолжит работу - РИА Новости, 29.07.2021

Главред The Insider* заявил, что редакция продолжит работу

Главный редактор признанного в РФ СМИ-иноагентом The Insider* Роман Доброхотов, у которого накануне прошли обыски по делу о клевете, сообщил РИА Новости, что... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:39

2021-07-29T13:39

2021-07-29T13:46

россия

макс ван дер верфф

донбасс

нидерланды

the insider

общество

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Главный редактор признанного в РФ СМИ-иноагентом The Insider* Роман Доброхотов, у которого накануне прошли обыски по делу о клевете, сообщил РИА Новости, что редакция продолжит работу."Мы продолжаем работать по-прежнему. Эти акции запугивания и давления только сплачивают и редакцию, и журналистское сообщество в целом", - рассказал Доброхотов.Утром в среду Доброхотов сообщил, что к нему пришла полиция. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ "Клевета". Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17. Дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявил, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20210728/obyski-1743254106.html

россия

донбасс

нидерланды

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россия, макс ван дер верфф, донбасс, нидерланды, the insider, общество