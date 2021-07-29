https://ria.ru/20210729/rabota-1743434157.html
Главред The Insider* заявил, что редакция продолжит работу
Главред The Insider* заявил, что редакция продолжит работу - РИА Новости, 29.07.2021
Главред The Insider* заявил, что редакция продолжит работу
Главный редактор признанного в РФ СМИ-иноагентом The Insider* Роман Доброхотов, у которого накануне прошли обыски по делу о клевете, сообщил РИА Новости, что... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:39
2021-07-29T13:39
2021-07-29T13:46
россия
макс ван дер верфф
донбасс
нидерланды
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общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Главный редактор признанного в РФ СМИ-иноагентом The Insider* Роман Доброхотов, у которого накануне прошли обыски по делу о клевете, сообщил РИА Новости, что редакция продолжит работу."Мы продолжаем работать по-прежнему. Эти акции запугивания и давления только сплачивают и редакцию, и журналистское сообщество в целом", - рассказал Доброхотов.Утром в среду Доброхотов сообщил, что к нему пришла полиция. Источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что дело возбуждено столичной полицией 26 апреля по статье 128.1 УК РФ "Клевета". Жертвой клеветы, по версии следствия, стал нидерландский журналист Макс ван дер Верфф – The Insider* писал, что Минобороны РФ якобы "сливает" через него информацию о сбитом в Донбассе Boeing рейса MH17. Дер Верфф, комментируя РИА Новости обыски у Доброхотова по делу о клевете, заявил, что ждет извинений и опровержения. Он также сказал, что в Нидерландах против него организована кампания, однако прямых угроз он не получал.*СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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россия, макс ван дер верфф, донбасс, нидерланды, the insider, общество
13:39 29.07.2021 (обновлено: 13:46 29.07.2021)
Главред The Insider* заявил, что редакция продолжит работу
Главред The Insider* Доброхотов: редакция продолжит работу