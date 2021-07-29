04:15 29.07.2021 (обновлено: 04:16 29.07.2021)
Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Точность ПЦР-тестирования россиян на наличие коронавирусной инфекции за время пандемии заметно выросла, рассказал в интервью радио Sputnik сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов департамента здравоохранения Москвы Игорь Цикорин.
Диагностировать наличие в организме человека коронавируса SARS-CoV-2 бывает сложно, поскольку симптомы проявляются далеко не у всех. При отсутствии явных внешних признаков заболевания медики применяют тесты с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР). На сегодняшний день это самый надежный способ проверить состояние человека, хотя полтора года назад его точность применительно к коронавирусу была порядка 60 процентов, отметил Цикорин.
"ПЦР-тесты совершенствуются с начала пандемии, то есть уже полтора года. Их теперь выпускают новые лаборатории, и тесты становятся все точнее и точнее. Вначале вероятность ложноположительного или ложноотрицательного теста была достаточно высокая — у первых образцов точность была 55 или 60 процентов", — уточнил он.
Точность результатов постоянно повышается, сейчас уровень точности ПЦР-теста 80-90 процентов, продолжил Цикорин. То есть вероятность ошибки крайне невелика, а чтобы свести ее практически к нулю, людям, переболевшим COVID-19, ПЦР-тест делают дважды.
"Вероятность ложного теста остается, поэтому, когда человек болеет, то при выздоровлении берут два ПЦР-теста с интервалом по времени", — пояснил Цикорин.