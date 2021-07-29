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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210729/ptsr-1743359711.html
Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты - РИА Новости, 29.07.2021
Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты
Точность ПЦР-тестирования россиян на наличие коронавирусной инфекции за время пандемии заметно выросла, рассказал в интервью радио Sputnik сопредседатель Совета РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T04:15
2021-07-29T04:16
пцр
распространение коронавируса
игорь цикорин
россия
здоровье
медицина
общество
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Точность ПЦР-тестирования россиян на наличие коронавирусной инфекции за время пандемии заметно выросла, рассказал в интервью радио Sputnik сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов департамента здравоохранения Москвы Игорь Цикорин.Диагностировать наличие в организме человека коронавируса SARS-CoV-2 бывает сложно, поскольку симптомы проявляются далеко не у всех. При отсутствии явных внешних признаков заболевания медики применяют тесты с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР). На сегодняшний день это самый надежный способ проверить состояние человека, хотя полтора года назад его точность применительно к коронавирусу была порядка 60 процентов, отметил Цикорин.Точность результатов постоянно повышается, сейчас уровень точности ПЦР-теста 80-90 процентов, продолжил Цикорин. То есть вероятность ошибки крайне невелика, а чтобы свести ее практически к нулю, людям, переболевшим COVID-19, ПЦР-тест делают дважды."Вероятность ложного теста остается, поэтому, когда человек болеет, то при выздоровлении берут два ПЦР-теста с интервалом по времени", — пояснил Цикорин.
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пцр, игорь цикорин, россия, здоровье, медицина, общество
04:15 29.07.2021 (обновлено: 04:16 29.07.2021)
 

Эксперт рассказал, насколько точны ПЦР-тесты

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19
Пациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Точность ПЦР-тестирования россиян на наличие коронавирусной инфекции за время пандемии заметно выросла, рассказал в интервью радио Sputnik сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов департамента здравоохранения Москвы Игорь Цикорин.
Диагностировать наличие в организме человека коронавируса SARS-CoV-2 бывает сложно, поскольку симптомы проявляются далеко не у всех. При отсутствии явных внешних признаков заболевания медики применяют тесты с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР). На сегодняшний день это самый надежный способ проверить состояние человека, хотя полтора года назад его точность применительно к коронавирусу была порядка 60 процентов, отметил Цикорин.
"ПЦР-тесты совершенствуются с начала пандемии, то есть уже полтора года. Их теперь выпускают новые лаборатории, и тесты становятся все точнее и точнее. Вначале вероятность ложноположительного или ложноотрицательного теста была достаточно высокая — у первых образцов точность была 55 или 60 процентов", — уточнил он.
Точность результатов постоянно повышается, сейчас уровень точности ПЦР-теста 80-90 процентов, продолжил Цикорин. То есть вероятность ошибки крайне невелика, а чтобы свести ее практически к нулю, людям, переболевшим COVID-19, ПЦР-тест делают дважды.
"Вероятность ложного теста остается, поэтому, когда человек болеет, то при выздоровлении берут два ПЦР-теста с интервалом по времени", — пояснил Цикорин.
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Распространение коронавирусаПЦРИгорь ЦикоринРоссияЗдоровьеМедицинаОбщество
 
 
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