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Глава фонда "Тотальный диктант" сообщила о внеплановой проверке Минюста
Глава фонда "Тотальный диктант" сообщила о внеплановой проверке Минюста - РИА Новости, 29.07.2021
Глава фонда "Тотальный диктант" сообщила о внеплановой проверке Минюста
Глава проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец сообщила, что главное управление Минюста РФ по Новосибирской области уведомило ее о проведении внеплановой... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T10:48
2021-07-29T10:48
россия
ольга ребковец
тотальный диктант
министерство юстиции рф (минюст россии)
новосибирская область
общество
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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Глава проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец сообщила, что главное управление Минюста РФ по Новосибирской области уведомило ее о проведении внеплановой проверке фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".Ранее проект "Тотальный диктант " сообщил, что не получил президентский грант на свою деятельность, но несмотря на это, просветительская акция в 2022 году состоится, хотя ее масштаб и формат пока неясны."Причины проверки нам неизвестны, В распоряжении о проверке есть отсылка к обращению некоего М.И. Корзухина. Кто это, я не знаю. Написала в Минюст запрос на ознакомление с обращением."Документы, запрошенные ведомством, готовим. Их много (от штатного расписания и договоров с сотрудниками до сведений об авансовых отчетах, включая договоры, грантовые, с поставщиками, бухгалтерскую отчетность и т.п.), но все они не выходят за рамки текущей деятельности фонда", - сообщила Ребковец на своей странице в Facebook.В опубликованном на ее странице уведомлении о проверке указано, что она касается периода с 2 августа 2020 года по 1 августа 2021 года. Требуемые документы должны быть представлены в срок не позднее 2 августа этого года."Попросили на неделю отсрочку проверки, поскольку наш бухгалтер сейчас не в городе (направили в Минюст письмо), ждем реакции", - пишет Ребковец.Комментариями областного управления Минюста РИА Новости пока не располагает."Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которую проводит одноименный фонд. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
https://ria.ru/20210623/diktant-1738194417.html
https://ria.ru/20201113/diktant-1584474386.html
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россия, ольга ребковец, тотальный диктант, министерство юстиции рф (минюст россии), новосибирская область, общество
10:48 29.07.2021
 
Глава фонда "Тотальный диктант" сообщила о внеплановой проверке Минюста

Глава "Тотального диктанта" Ребковец: Минюст проведет внеплановую проверку фонда-организатора

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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КРАСНОЯРСК, 29 июл - РИА Новости. Глава проекта "Тотальный диктант" Ольга Ребковец сообщила, что главное управление Минюста РФ по Новосибирской области уведомило ее о проведении внеплановой проверке фонда поддержки языковой культуры граждан "Тотальный диктант".
Ранее проект "Тотальный диктант " сообщил, что не получил президентский грант на свою деятельность, но несмотря на это, просветительская акция в 2022 году состоится, хотя ее масштаб и формат пока неясны.
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"Причины проверки нам неизвестны, В распоряжении о проверке есть отсылка к обращению некоего М.И. Корзухина. Кто это, я не знаю. Написала в Минюст запрос на ознакомление с обращением.
"Документы, запрошенные ведомством, готовим. Их много (от штатного расписания и договоров с сотрудниками до сведений об авансовых отчетах, включая договоры, грантовые, с поставщиками, бухгалтерскую отчетность и т.п.), но все они не выходят за рамки текущей деятельности фонда", - сообщила Ребковец на своей странице в Facebook.
В опубликованном на ее странице уведомлении о проверке указано, что она касается периода с 2 августа 2020 года по 1 августа 2021 года. Требуемые документы должны быть представлены в срок не позднее 2 августа этого года.
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"Попросили на неделю отсрочку проверки, поскольку наш бухгалтер сейчас не в городе (направили в Минюст письмо), ждем реакции", - пишет Ребковец.
Комментариями областного управления Минюста РИА Новости пока не располагает.
"Тотальный диктант" – ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих, которую проводит одноименный фонд. Ее участники могут проверить свою грамотность и знание русского языка. Уникальный текст диктанта каждый год специально для акции создает кто-либо из известных писателей. Первый "Тотальный диктант" состоялся в 2004 году.
Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в Тотальном диктанте - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 12:00Как это по-русски
Крадеться к пъедесталу: частые ошибки в "Тотальном диктанте"Какие ошибки — самые распространенные? Как проект "Тотальный диктант" влияет на грамотность? Почему так сложно не ошибиться, какую букву писать: строчную или заглавную? Обсуждаем с главным редактором портала "Грамота.ру" Владимиром Пахомовым.
 
РоссияОльга РебковецТотальный диктантМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Новосибирская областьОбщество
 
 
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