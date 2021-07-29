https://ria.ru/20210729/proval-1743485186.html

Американские военные сымитировали войну с Китаем и проиграли

Американские военные сымитировали войну с Китаем и проиграли - РИА Новости, 29.07.2021

Американские военные сымитировали войну с Китаем и проиграли

Американский генерал Джон Хайтен призвал ускорить модернизацию вооруженных сил после провала операции, имитирующей военные действия. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:36

2021-07-29T17:36

2021-07-29T18:29

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Американские военные сымитировали войну с Россией и Китаем и с треском провалились

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американский генерал Джон Хайтен призвал ускорить модернизацию вооруженных сил после провала операции, имитирующей военные действия.Как пишет Defense One, речь идет об отработке маневров, симулировавших войну с Китаем. Во время выступления в Институте развивающихся технологий при Национальной ассоциации оборонной промышленности Хайтен отметил, что американские военные "провалились с треском".Генерал подчеркнул, что причиной неудачи стало тщательное изучение "соперником" возможностей американской армии. Также он заявил, что военным не удалось установить "информационное господство" — эта стратегия, по его словам, долгое время считалась в США действенной против России и Китая."Представьте, чем в течение последних двадцати лет занимались наши реальные соперники. <…> Нам пришлось отступить на шаг", — приводит его слова портал Defense News.Результаты маневров заставили Пентагон задуматься об изменении стратегии ведения боевых действий. Согласно Stars and Stripes, Хайтен также заявил, что шансы США на успех в реальной конфронтации с таким противником, как Китай, "стремительно сокращаются". Генерал озвучил ряд "амбициозных требований" по улучшению военной мощи США, а также добавил, что предотвращение войны с Россией и Китаем якобы зависит от того, насколько американцы к ней готовы.

https://ria.ru/20210726/ugroza-1742969157.html

https://ria.ru/20210728/irak-1743143950.html

россия

китай

сша

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россия, джон хайтен, министерство обороны сша, китай, сша, безопасность, в мире