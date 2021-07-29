https://ria.ru/20210729/protsenko-1743521611.html
Проценко рассказал, как победить пандемию
Проценко рассказал, как победить пандемию - РИА Новости, 29.07.2021
Проценко рассказал, как победить пандемию
Вакцинация от COVID-19 является залогом победы над пандемией, заявил главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко во время... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T21:35
2021-07-29T21:35
2021-07-29T22:33
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Вакцинация от COVID-19 является залогом победы над пандемией, заявил главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко во время прямого эфира, организованного российским обществом "Знание"."Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания. Вакцинация – это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации", – отметил врач.Глава медицинского учреждения также рассказал об отличиях третьей волны заболеваемости от ситуации начала эпидемии. По его словам, сейчас изменился портрет пациента, и это еще один аргумент в пользу вакцинирования молодых пациентов."Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм – дельта. Его первая особенность – тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями. Вторая особенность – более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объем поражения легких. И еще одно отличие – появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов", – подчеркнул Проценко.Он призвал всех проявить гражданскую ответственность и пройти вакцинацию, не дожидаясь новой волны инфекции, так как это поможет снизить ее интенсивность."Вакцинация – единственный инструмент, которым можно подготовить организм к контакту с инфекцией. Сомнение в необходимости вакцинации представляет опасность не только для вас самих, но и для близких. В 2021 году ответственность перед социумом и беспокойство о близких – это самая большая свобода, которую мы должны ценить", – заключил специалист.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, российское общество "знание", здоровье - общество, денис проценко, коронавирус covid-19, коммунарка (москва)
21:35 29.07.2021 (обновлено: 22:33 29.07.2021)
Проценко рассказал, как победить пандемию
Проценко назвал вакцинацию залогом прекращения пандемии
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости.
Вакцинация от COVID-19 является залогом победы над пандемией, заявил главный врач городской клинической больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
во время прямого эфира
, организованного российским обществом "Знание"
.
"Факт инфицирования нельзя предотвратить, но вакцинация гарантирует минимизацию тяжелого течения заболевания. Вакцинация – это залог прекращения мутаций вируса и прекращения пандемии. После вакцинации первым компонентом стойкий иммунитет не успевает сформироваться, поэтому необходимо соблюдать все рекомендации", – отметил врач.
Глава медицинского учреждения также рассказал об отличиях третьей волны заболеваемости от ситуации начала эпидемии. По его словам, сейчас изменился портрет пациента, и это еще один аргумент в пользу вакцинирования молодых пациентов.
"Вирус мутирует, сейчас у 90% заболевших мы наблюдаем индийский штамм – дельта. Его первая особенность – тяжелое течение у молодых пациентов, тогда как в первую и вторую чаще болели пожилые с сопутствующими заболеваниями. Вторая особенность – более быстрое ухудшение состояния, быстро увеличивается объем поражения легких. И еще одно отличие – появилась группа пациентов, которые не отвечают на привычные протоколы лечения, которые был эффективны против первых штаммов", – подчеркнул Проценко.
Он призвал всех проявить гражданскую ответственность и пройти вакцинацию, не дожидаясь новой волны инфекции, так как это поможет снизить ее интенсивность.
"Вакцинация – единственный инструмент, которым можно подготовить организм к контакту с инфекцией. Сомнение в необходимости вакцинации представляет опасность не только для вас самих, но и для близких. В 2021 году ответственность перед социумом и беспокойство о близких – это самая большая свобода, которую мы должны ценить", – заключил специалист.