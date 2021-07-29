https://ria.ru/20210729/programma-1743427651.html

В Москве реализуют новую программу благоустройства "От дома до дома"

В Москве реализуют новую программу благоустройства "От дома до дома" - РИА Новости, 29.07.2021

В Москве реализуют новую программу благоустройства "От дома до дома"

Новой составной частью общегородской программы благоустройства "Мой район" стала программа "От дома до дома", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T13:09

2021-07-29T13:09

2021-07-29T13:09

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

петр бирюков

москва

общество

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МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Новой составной частью общегородской программы благоустройства "Мой район" стала программа "От дома до дома", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, программа стартовала еще в 2020 году, однако городские власти временно приостановили ее реализацию из-за пандемии коронавируса.По его словам, на этих улицах приводится в порядок вся инженерия, убирается избыточное количество воздушных линий связи в подземные кабельные коллекторы, производится замена остановок общественного транспорта, приводится в порядок газонная часть, высаживаются новые деревья, а также улучшается освещение улиц и фасадная часть зданий.

https://ria.ru/20210728/most-1743235453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество