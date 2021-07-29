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В Москве реализуют новую программу благоустройства "От дома до дома"
В Москве реализуют новую программу благоустройства "От дома до дома" - РИА Новости, 29.07.2021
В Москве реализуют новую программу благоустройства "От дома до дома"
Новой составной частью общегородской программы благоустройства "Мой район" стала программа "От дома до дома", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T13:09
2021-07-29T13:09
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
петр бирюков
москва
общество
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МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Новой составной частью общегородской программы благоустройства "Мой район" стала программа "От дома до дома", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".По его словам, программа стартовала еще в 2020 году, однако городские власти временно приостановили ее реализацию из-за пандемии коронавируса.По его словам, на этих улицах приводится в порядок вся инженерия, убирается избыточное количество воздушных линий связи в подземные кабельные коллекторы, производится замена остановок общественного транспорта, приводится в порядок газонная часть, высаживаются новые деревья, а также улучшается освещение улиц и фасадная часть зданий.
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городское хозяйство москвы, петр бирюков, москва, общество
13:09 29.07.2021
 

В Москве реализуют новую программу благоустройства "От дома до дома"

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеконструкция улиц в Москве
Реконструкция улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 июл – РИА Недвижимость. Новой составной частью общегородской программы благоустройства "Мой район" стала программа "От дома до дома", сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
По его словам, программа стартовала еще в 2020 году, однако городские власти временно приостановили ее реализацию из-за пандемии коронавируса.
"Это программа приведения в порядок улиц. Не на всех, к сожалению, есть физическая и финансовая возможность реализовать благоустройство, как на вылетных магистралях или в центральных частях города на улицах первой категории. Тем не менее, на межквартальных и районных улицах также ведутся мероприятия, но в уменьшенном объеме", - пояснил Бирюков.
По его словам, на этих улицах приводится в порядок вся инженерия, убирается избыточное количество воздушных линий связи в подземные кабельные коллекторы, производится замена остановок общественного транспорта, приводится в порядок газонная часть, высаживаются новые деревья, а также улучшается освещение улиц и фасадная часть зданий.
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