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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20210729/proekt-1743420626.html
Проект "Социальный десант" стартовал в Архангельской области
Проект "Социальный десант" стартовал в Архангельской области - РИА Новости, 29.07.2021
Проект "Социальный десант" стартовал в Архангельской области
Проект "Социальный десант", в рамках которого группы специалистов социальной сферы отправятся в удаленные населенные пункты для разъяснения жителям положенных... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:39
2021-07-29T12:39
архангельская область
елена вторыгина
александр первухин
ненецкий автономный округ
александр цыбульский
госдума рф
архангельская область
общество
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АРХАНГЕЛЬСК, 29 июл – РИА Новости. Проект "Социальный десант", в рамках которого группы специалистов социальной сферы отправятся в удаленные населенные пункты для разъяснения жителям положенных им мер поддержки, стартует в Виноградовском районе Архангельской области, сообщила пресс-служба правительства региона."Виноградовский район… выбран в качестве пилотной территории для реализации проекта "Социальный десант". В рамках проекта будут организованы выезды мобильных групп специалистов социальной сферы в удаленные населенные пункты области. Цель проекта – разъяснение социальной политики государства, информирование жителей региона о положенных им мерах государственной поддержки", - говорится в сообщении.С предложением организовать "Социальный десант" выступила депутат Госдумы Елена Вторыгина. Идею обсудили на встрече губернатора Архангельской области Александра Цыбульского с временно исполняющим обязанности главы Виноградовского района Александром Первухиным."Сейчас мы как раз работаем над так называемым Социальным кодексом региона, где будет объединена информация обо всех мерах государственной поддержки, которые положены нашим жителям. В соответствии с поручением президента страны формируем социальное казначейство, чтобы человек, которому положена выплата или льгота, не доказывал свое право на них, а начисление производилось автоматически", - пояснил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.Работа "Социального десанта", по мнению главы региона, повысит информированность населения о мерах государственной поддержки, а главное – поможет людям получать их в полном объеме и в установленные сроки."Законодательство меняется, много перемен в части социальной поддержки граждан произошло и за период пандемии. Я много езжу по области и практически везде жители, особенно в отдаленных поселках и деревнях, не знают о положенных им выплатах. Поэтому предлагаю организовать выезд специалистов органов социальной защиты, Фонда социального страхования, минтруда, Пенсионного фонда, других организаций в районы области", – сказала Вторыгина.Губернатор Архангельской области отметил, что аналогичный проект был реализован в Ненецком автономном округе. Администрация муниципального образования будет информировать население о приезде мобильных бригад. Предполагается, что первый "Социальный десант" прибудет в Виноградовский район уже в ближайшие дни. График работы "десанта" в муниципалитетах будет публиковаться в районных средствах массовой информации.
https://ria.ru/20210726/draka-1742879965.html
https://ria.ru/20210722/zadachi-1742360659.html
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елена вторыгина, александр первухин, ненецкий автономный округ, александр цыбульский, госдума рф, архангельская область, общество
12:39 29.07.2021
 
Проект "Социальный десант" стартовал в Архангельской области

Проект "Социальный десант" стартовал в в Виноградовском районе Архангельской области

© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкАрхангельск
Архангельск - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Валерий Шустов
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АРХАНГЕЛЬСК, 29 июл – РИА Новости. Проект "Социальный десант", в рамках которого группы специалистов социальной сферы отправятся в удаленные населенные пункты для разъяснения жителям положенных им мер поддержки, стартует в Виноградовском районе Архангельской области, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Виноградовский район… выбран в качестве пилотной территории для реализации проекта "Социальный десант". В рамках проекта будут организованы выезды мобильных групп специалистов социальной сферы в удаленные населенные пункты области. Цель проекта – разъяснение социальной политики государства, информирование жителей региона о положенных им мерах государственной поддержки", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 10:58
В Архангельске выставка уличного искусства закончилась массовой дракой
С предложением организовать "Социальный десант" выступила депутат Госдумы Елена Вторыгина. Идею обсудили на встрече губернатора Архангельской области Александра Цыбульского с временно исполняющим обязанности главы Виноградовского района Александром Первухиным.
"Сейчас мы как раз работаем над так называемым Социальным кодексом региона, где будет объединена информация обо всех мерах государственной поддержки, которые положены нашим жителям. В соответствии с поручением президента страны формируем социальное казначейство, чтобы человек, которому положена выплата или льгота, не доказывал свое право на них, а начисление производилось автоматически", - пояснил Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба.
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 13:04Архангельская область
Архангельская область направит средства на решение социальных задач
Работа "Социального десанта", по мнению главы региона, повысит информированность населения о мерах государственной поддержки, а главное – поможет людям получать их в полном объеме и в установленные сроки.
"Законодательство меняется, много перемен в части социальной поддержки граждан произошло и за период пандемии. Я много езжу по области и практически везде жители, особенно в отдаленных поселках и деревнях, не знают о положенных им выплатах. Поэтому предлагаю организовать выезд специалистов органов социальной защиты, Фонда социального страхования, минтруда, Пенсионного фонда, других организаций в районы области", – сказала Вторыгина.
Губернатор Архангельской области отметил, что аналогичный проект был реализован в Ненецком автономном округе. Администрация муниципального образования будет информировать население о приезде мобильных бригад. Предполагается, что первый "Социальный десант" прибудет в Виноградовский район уже в ближайшие дни. График работы "десанта" в муниципалитетах будет публиковаться в районных средствах массовой информации.
 
Архангельская областьЕлена ВторыгинаАлександр ПервухинНенецкий автономный округАлександр ЦыбульскийГосдума РФАрхангельская областьОбщество
 
 
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