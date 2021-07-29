https://ria.ru/20210729/produkt-1743306236.html

Российский продукт заполонил крупнейший рынок мира

Российский продукт заполонил крупнейший рынок мира - РИА Новости, 29.07.2021

Российский продукт заполонил крупнейший рынок мира

По экспорту говядины в Китай Россия обогнала Австралию, Аргентину и Бразилию. И в ближайшие пять лет поставки, скорее всего, продолжат увеличиваться. Не... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T08:00

2021-07-29T08:00

2021-07-29T08:03

россия

цены

экономика

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости, Ирина Бадмаева. По экспорту говядины в Китай Россия обогнала Австралию, Аргентину и Бразилию. И в ближайшие пять лет поставки, скорее всего, продолжат увеличиваться. Не угрожает ли это внутреннему потреблению — разбиралось РИА Новости.Китайцы раскусили российскую говядинуВ Центре отраслевой экспертизы (ЦЭО) Россельхозбанка сообщили, что в первом квартале Китай приобрел 3,7 тысячи тонн российской говядины — в 20 раз больше, чем год назад. Доля КНР в общем объеме экспорта мяса крупного рогатого скота (КРС) превысила 55 процентов. Всего Россия отправила за границу в январе — марте 6,5 тысячи тонн — почти в два с половиной раза больше, чем в 2020-м.В Китае сократилось собственное производство свинины: подкосила африканская чума. К тому же постепенно меняются предпочтения. Рынок открылся для зарубежных производителей.Однако у них возникли проблемы. В Австралии из-за пандемии встали семь мясных заводов. Экспорт приостановили, чтобы возродить поголовье. Аргентина сократила поставки на 50 процентов: надо сдержать цены на внутреннем рынке.В Бразилии еще в 2017-м закрыли несколько десятков сельхозпредприятий из-за несоблюдения санитарных условий. К слову, бразильские мясники не раз оказывались в центре скандалов. В их продукции выявляли биостимулятор роста — рактопамин — и бактерии сальмонеллы. Это подорвало репутацию компаний.В результате российская говядина появилась на китайских столах. До этого семь лет продолжались переговоры о торговом сотрудничестве. В основном мы отгружали продукцию в ближнее зарубежье."Высокие темпы роста экспорта в первом квартале объясняются эффектом низкой базы и конкурентоспособной ценой", — пояснил директор ЦЭО Россельхозбанка Андрей Дальнов.Потребность в импорте у Китая сохранится еще как минимум пять лет. "Значит, поставки продолжат расти. Соответственно, и доходы", — отмечает главный экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Марк Гойхман.Гонконг в январе — марте импортировал из России 234 тонны, Узбекистан — 256, Саудовская Аравия — 497. Торговать с Гонконгом мы начали еще в доковидном 2019-м. Когда открылся материковый Китай, "точку входа" на азиатский рынок менять не стали.Отечественные производители активно осваивают и Ближний Восток. Помимо саудитов, в приоритете Объединенные Арабские Эмираты, Катар."Рост экспорта этого вида мяса позволит сохранить производство. Обеспечит инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе", — отмечает Светлана Панасенко, заведующая базовой кафедрой торговой политики РЭУ имени Г. В. Плеханова.Отрицательную динамику показали Украина (78 тонн), Вьетнам (415 тонн) и Гана (295 тонн).Чужого не надоСчитается, что от импортного продовольствия, в частности мяса, Россия отказалась в 2014 году. На самом деле процесс запустили в 2012-м, когда приняли госпрограмму развития сельского хозяйства и частично компенсировали проценты по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.Безусловно, антироссийские санкции ускорили дело. Но меры против зависимости от иностранных продуктов уже действовали. В итоге Россия восстановила животноводство. С 2014 по 2020 год закупки за рубежом в натуральном выражении сократились втрое, отмечает Минсельхоз. Прежде всего — свинины и птицы. А собственного производства хватает и для экспорта.Однако сложившийся баланс в этом году нарушился. По данным Федеральной таможенной службы, в январе — апреле Россия закупила мяса почти на 20 процентов меньше, чем в тот же период 2020-го. Импорт — 77,6 тысячи тонн. При этом продажи за рубеж по некоторым позициям увеличились в пять раз.Объяснение простое: в мире повышается спрос и цены. К тому же на внутреннем рынке говядину покупают все меньше. Поэтому отечественные компании переориентировались.Производство мяса КРС растет с 2018-го. Даже сейчас, в условиях пандемии и падения реальных доходов населения, динамика положительная. Показатель первого квартала — 314 тысяч тонн. В сельхозпредприятиях увеличение на один процент, до 139,4 тысячи тонн. В фермерских хозяйствах — на восемь, до 32,4 тысячи тонн."В России ежегодная потребность в говядине достигает 1,94 миллиона тонн. Экспорт — 20 тысяч, то есть чуть больше процента. Поэтому волноваться, что поставки в Китай приведут к подорожанию в магазинах, не стоит. Дефицита не будет", — подчеркивает Светлана Панасенко.В отличие от китайцев россияне предпочитают более дешевую курятину и свинину. Говядину покупают около 17 процентов. Да и в мире спрос немногим выше — около 20.Что касается цен, то, по данным Росстата, в 2020-м мясо подорожало незначительно: на два-три процента. Но темпы увеличились. За первое полугодие свинина прибавила 6,7 процента, говядина — 5,6. А впереди всех курятина — почти 13 процентов. Из-за вспышки птичьего гриппа возник дефицит. Плюс проблемы с поставками иностранных инкубационных яиц, дорожающие корма.Однако производство птицы и свинины быстро приносит доход. Выращивать крупный рогатый скот в разы дороже. Значительная доля поголовья сосредоточена в личных подсобных хозяйствах, а их все меньше. Крупные агрохолдинги неохотно идут в этот сегмент. Срок окупаемости для проекта с нуля — десять-двенадцать лет.Текущая стоимость говядины не позволяет сделать производство достаточно рентабельным. Поэтому аграрии будут вынуждены поднимать цены. Прогнозируется, что к 2030 году этот вид мяса подорожает на 10-15 процентов.

https://ria.ru/20210714/tseny-1741289486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, цены, экономика