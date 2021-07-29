https://ria.ru/20210729/prigovor-1743460116.html
Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным - РИА Новости, 29.07.2021
Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
Первый апелляционный суд признал законным приговор осужденному на 12 лет за государственную измену Сергею Петушкову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T15:37
2021-07-29T15:37
2021-07-29T15:37
московский городской суд
происшествия
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд признал законным приговор осужденному на 12 лет за государственную измену Сергею Петушкову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова."Приговор оставлен без изменения", - сказала собеседница агентства.Мосгорсуд в марте приговорил Петушкова к 12 годам колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил ему два года ограничения свободы после освобождения. Это минимальная санкция статьи, максимальная составляет 20 лет колонии.Как и по большинству подобных дел, фабула не разглашается из-за секретности. Известно только, что Петушков – россиянин, иначе ему предъявили бы обвинения в шпионаже. Задержали его летом 2019 года.Рассмотрение дела прошло в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно".
https://ria.ru/20210629/gosizmena-1739106914.html
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский городской суд, происшествия
Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
Апелляционный суд признал приговор россиянину Сергею Петушкову за госизмену законным
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд признал законным приговор осужденному на 12 лет за государственную измену Сергею Петушкову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова.
"Приговор оставлен без изменения", - сказала собеседница агентства.
Мосгорсуд
в марте приговорил Петушкова к 12 годам колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил ему два года ограничения свободы после освобождения. Это минимальная санкция статьи, максимальная составляет 20 лет колонии.
Как и по большинству подобных дел, фабула не разглашается из-за секретности. Известно только, что Петушков – россиянин, иначе ему предъявили бы обвинения в шпионаже. Задержали его летом 2019 года.
Рассмотрение дела прошло в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно".