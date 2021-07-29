https://ria.ru/20210729/prigovor-1743460116.html

Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным

Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным - РИА Новости, 29.07.2021

Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным

Первый апелляционный суд признал законным приговор осужденному на 12 лет за государственную измену Сергею Петушкову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:37

2021-07-29T15:37

2021-07-29T15:37

московский городской суд

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603625306_0:0:775:436_1920x0_80_0_0_643e2114fe2b91dca451f21c8c672b5a.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Первый апелляционный суд признал законным приговор осужденному на 12 лет за государственную измену Сергею Петушкову, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Любовь Буданова."Приговор оставлен без изменения", - сказала собеседница агентства.Мосгорсуд в марте приговорил Петушкова к 12 годам колонии строгого режима. Дополнительно суд назначил ему два года ограничения свободы после освобождения. Это минимальная санкция статьи, максимальная составляет 20 лет колонии.Как и по большинству подобных дел, фабула не разглашается из-за секретности. Известно только, что Петушков – россиянин, иначе ему предъявили бы обвинения в шпионаже. Задержали его летом 2019 года.Рассмотрение дела прошло в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы под грифом "совершенно секретно".

https://ria.ru/20210629/gosizmena-1739106914.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский городской суд, происшествия