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"Позорит нас". Американского генерала попросили уволить после слов о Путине
"Позорит нас". Американского генерала попросили уволить после слов о Путине - РИА Новости, 29.07.2021
"Позорит нас". Американского генерала попросили уволить после слов о Путине
Американский политический обозреватель и журналист Такер Карлсон возмутился в эфире телеканала Fox News из-за публикаций генерал-майора Патрика Донахо в... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T22:30
2021-07-29T23:05
россия
вооруженные силы сша
джо байден
владимир путин
сша
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в мире
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американский политический обозреватель и журналист Такер Карлсон возмутился в эфире телеканала Fox News из-за публикаций генерал-майора Патрика Донахо в твиттере. По словам телеведущего, военачальник ищет "российский след" в критике в свой адрес."Пользователь спросил, цитирую: "Генерал, в скольких войнах вы победили?" И вместо того чтобы ответить на этот вопрос честно — ноль, Патрик Донахо ответил так: "Не будь подсадной уткой Путина", — рассказал журналист, показав скриншот публикации генерала.Сам Донахо в настоящий момент закрыл аккаунт в соцсети.Карлсон заявил, что вооруженные силы не должны быть политизированы, а самого Донахо призвал отправить в отставку."Он позорит нас", — посетовал журналист.Его собеседник, консервативный активист и составитель речей для Джорджа Буша Нед Райан, допустил, что нападками на противников Джо Байдена генерал пытается заслужить "похвалу и повышение". Сами высказывания Райан назвал атакой на свободу слова.
https://ria.ru/20210726/ugroza-1742969157.html
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россия, вооруженные силы сша, джо байден, владимир путин, сша, twitter, соцсети, в мире
22:30 29.07.2021 (обновлено: 23:05 29.07.2021)
 
"Позорит нас". Американского генерала попросили уволить после слов о Путине

Американский журналист Карлсон: твиты генерала Донахо об "утках Путина" — позор для США

© AP Photo / Rick BowmerФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Rick Bowmer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американский политический обозреватель и журналист Такер Карлсон возмутился в эфире телеканала Fox News из-за публикаций генерал-майора Патрика Донахо в твиттере. По словам телеведущего, военачальник ищет "российский след" в критике в свой адрес.
"Пользователь спросил, цитирую: "Генерал, в скольких войнах вы победили?" И вместо того чтобы ответить на этот вопрос честно — ноль, Патрик Донахо ответил так: "Не будь подсадной уткой Путина", — рассказал журналист, показав скриншот публикации генерала.
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Сам Донахо в настоящий момент закрыл аккаунт в соцсети.
Карлсон заявил, что вооруженные силы не должны быть политизированы, а самого Донахо призвал отправить в отставку.
"Он позорит нас", — посетовал журналист.
Его собеседник, консервативный активист и составитель речей для Джорджа Буша Нед Райан, допустил, что нападками на противников Джо Байдена генерал пытается заслужить "похвалу и повышение". Сами высказывания Райан назвал атакой на свободу слова.
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