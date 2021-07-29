https://ria.ru/20210729/pozor-1743524808.html

"Позорит нас". Американского генерала попросили уволить после слов о Путине

"Позорит нас". Американского генерала попросили уволить после слов о Путине - РИА Новости, 29.07.2021

"Позорит нас". Американского генерала попросили уволить после слов о Путине

Американский политический обозреватель и журналист Такер Карлсон возмутился в эфире телеканала Fox News из-за публикаций генерал-майора Патрика Донахо в... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T22:30

2021-07-29T22:30

2021-07-29T23:05

россия

вооруженные силы сша

джо байден

владимир путин

сша

twitter

соцсети

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583073188_0:429:2106:1614_1920x0_80_0_0_73a03f992a30b555165639c0f7e32086.jpg

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Американский политический обозреватель и журналист Такер Карлсон возмутился в эфире телеканала Fox News из-за публикаций генерал-майора Патрика Донахо в твиттере. По словам телеведущего, военачальник ищет "российский след" в критике в свой адрес."Пользователь спросил, цитирую: "Генерал, в скольких войнах вы победили?" И вместо того чтобы ответить на этот вопрос честно — ноль, Патрик Донахо ответил так: "Не будь подсадной уткой Путина", — рассказал журналист, показав скриншот публикации генерала.Сам Донахо в настоящий момент закрыл аккаунт в соцсети.Карлсон заявил, что вооруженные силы не должны быть политизированы, а самого Донахо призвал отправить в отставку."Он позорит нас", — посетовал журналист.Его собеседник, консервативный активист и составитель речей для Джорджа Буша Нед Райан, допустил, что нападками на противников Джо Байдена генерал пытается заслужить "похвалу и повышение". Сами высказывания Райан назвал атакой на свободу слова.

https://ria.ru/20210726/ugroza-1742969157.html

https://ria.ru/20210729/proval-1743485186.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вооруженные силы сша, джо байден, владимир путин, сша, twitter, соцсети, в мире