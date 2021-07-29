https://ria.ru/20210729/pozhary-1743514148.html

Эрдоган следит за тушением лесных пожаров в Турции

Эрдоган следит за тушением лесных пожаров в Турции - РИА Новости, 29.07.2021

Эрдоган следит за тушением лесных пожаров в Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган внимательно следит за тушением лесных пожаров в стране, для борьбы с огнем мобилизованы все ресурсы, сообщила его администрация. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T20:28

2021-07-29T20:28

2021-07-29T20:47

лесные пожары в турции

мевлют чавушоглу

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган внимательно следит за тушением лесных пожаров в стране, для борьбы с огнем мобилизованы все ресурсы, сообщила его администрация.Как ранее заявил в четверг министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли, из-за лесного пожара эвакуирован один из отелей в районе Бодрума. Он сообщил, что работа по контролю за 20 лесными пожарами продолжается в семи провинциях Турции - Адане, Анталье, Кайсери, Кютахье, Мерсине, Мугле, Османие."Президент Эрдоган внимательно следит за работой по контролю за лесными пожарами. Он постоянно разговаривает по телефону с министром сельского хозяйства и лесного хозяйства Бекиром Пакдемирли, министром окружающей среды и градостроительства Муратом Курумом и министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу, которые находятся в регионе, где произошли лесные пожары, и получает оперативную информацию", - сообщила администрация турецкого лидера.Эрдоган заявил, что государство мобилизовало все возможности для тушения пожаров и окажет поддержку пострадавшим, отмечается в сообщении.В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.

https://radiosputnik.ria.ru/20210729/turtsiya-1743497000.html

турция

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лесные пожары в турции, мевлют чавушоглу, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире