https://ria.ru/20210729/pozhary-1743507658.html

Турецкий министр рассказал о тушении пожаров на юге страны

Турецкий министр рассказал о тушении пожаров на юге страны - РИА Новости, 29.07.2021

Турецкий министр рассказал о тушении пожаров на юге страны

Семь провинций на юге Турции охвачены лесными пожарами, заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T19:32

2021-07-29T19:32

2021-07-29T19:32

лесные пожары в турции

турция

в мире

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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Семь провинций на юге Турции охвачены лесными пожарами, заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли."Наша работа по контролю за 20 лесными пожарами продолжается в общей сложности в семи провинциях - Адане, Анталье, Кайсери, Кютахье, Мерсине, Мугле, Османие. В их тушении задействованы три самолета, 38 вертолетов, 680 пожарных машин и около 4000 наших сотрудников", - написал Пакдемирли в Twitter.Он добавил, что всего за последние два дня в 17 провинциях Турции произошло 58 лесных пожаров, 38 из них взяты под контроль. По его словам, нанесен значительный ущерб лесу и сельхозугодьям. Пострадали 6 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и 500 гектаров теплиц, огонь уничтожил десятки домов.В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.Как ранее заявил в четверг Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармарис. По его словам, эвакуирован один из отелей в районе Бодрума, где также бушует лесной пожар.

https://ria.ru/20210729/erdogan-1743502700.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лесные пожары в турции, турция, в мире