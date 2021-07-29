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Турецкий министр рассказал о тушении пожаров на юге страны
Турецкий министр рассказал о тушении пожаров на юге страны - РИА Новости, 29.07.2021
Турецкий министр рассказал о тушении пожаров на юге страны
Семь провинций на юге Турции охвачены лесными пожарами, заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T19:32
2021-07-29T19:32
лесные пожары в турции
турция
в мире
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АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Семь провинций на юге Турции охвачены лесными пожарами, заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли."Наша работа по контролю за 20 лесными пожарами продолжается в общей сложности в семи провинциях - Адане, Анталье, Кайсери, Кютахье, Мерсине, Мугле, Османие. В их тушении задействованы три самолета, 38 вертолетов, 680 пожарных машин и около 4000 наших сотрудников", - написал Пакдемирли в Twitter.Он добавил, что всего за последние два дня в 17 провинциях Турции произошло 58 лесных пожаров, 38 из них взяты под контроль. По его словам, нанесен значительный ущерб лесу и сельхозугодьям. Пострадали 6 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и 500 гектаров теплиц, огонь уничтожил десятки домов.В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.Как ранее заявил в четверг Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармарис. По его словам, эвакуирован один из отелей в районе Бодрума, где также бушует лесной пожар.
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лесные пожары в турции, турция, в мире
19:32 29.07.2021
 
Турецкий министр рассказал о тушении пожаров на юге страны

Министр сельского хозяйства Пакдемирли: лесные пожары на юге Турции продолжаются в семи провинциях

© REUTERS / Kaan SoyturkПоследствия лесных пожаров в Манавгате, провинция Анталья, Турция
Последствия лесных пожаров в Манавгате, провинция Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© REUTERS / Kaan Soyturk
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 июл – РИА Новости. Семь провинций на юге Турции охвачены лесными пожарами, заявил министр сельского и лесного хозяйства республики Бекир Пакдемирли.
"Наша работа по контролю за 20 лесными пожарами продолжается в общей сложности в семи провинциях - Адане, Анталье, Кайсери, Кютахье, Мерсине, Мугле, Османие. В их тушении задействованы три самолета, 38 вертолетов, 680 пожарных машин и около 4000 наших сотрудников", - написал Пакдемирли в Twitter.
"Какой-то фильм ужасов": лесной пожар в Анталье
© AP Photo / IHA / Arif Kaplan

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

Лесной пожар в Анталье, Турция
1 из 11

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
© REUTERS / Kaan Soyturk

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

Лесной пожар в Анталье, Турция
2 из 11

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / Kaan Soyturk

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

Последствия пожара в Манавгате, Турция
3 из 11

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
4 из 11

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
© REUTERS / Kaan Soyturk

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

Лесной пожар в Анталье, Турция
5 из 11

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

Лесной пожар в Анталье, Турция
6 из 11

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
© REUTERS / Kaan Soyturk

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

Мужчина возле сгоревшего дома в результате лесного пожара в Анталье, Турция
7 из 11

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

Лесной пожар в Анталье, Турция
8 из 11

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
9 из 11

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
© REUTERS / Kaan Soyturk

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

Турецкие пожарные во время ликвидации последствий лесного пожара в Анталье
10 из 11

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / Kaan Soyturk

Сгоревший дом в Манавгате.

Сгоревший дом в результате лесного пожара в Анталье, Турция
11 из 11

Сгоревший дом в Манавгате.

© REUTERS / Kaan Soyturk
1 из 11

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
2 из 11

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

© REUTERS / Kaan Soyturk
3 из 11

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

© REUTERS / Kaan Soyturk
4 из 11

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
5 из 11

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
6 из 11

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
7 из 11

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
8 из 11

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
9 из 11

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
10 из 11

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

© REUTERS / Kaan Soyturk
11 из 11

Сгоревший дом в Манавгате.

© REUTERS / Kaan Soyturk
Он добавил, что всего за последние два дня в 17 провинциях Турции произошло 58 лесных пожаров, 38 из них взяты под контроль. По его словам, нанесен значительный ущерб лесу и сельхозугодьям. Пострадали 6 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель и 500 гектаров теплиц, огонь уничтожил десятки домов.
В среду администрация губернатора провинции Анталья сообщила о возникновении сильного лесного пожара в районе Манавгата. В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины. Из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В четверг пожар в Манавгате был взят под контроль. Погибли три человека, 122 пострадали. Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в Анталье, информации о пострадавших россиянах не поступало.
Как ранее заявил в четверг Пакдемирли, пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин участвуют в тушении лесного пожара в районе курорта Мармарис. По его словам, эвакуирован один из отелей в районе Бодрума, где также бушует лесной пожар.
Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
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