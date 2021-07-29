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В курортных регионах Турции зафиксировали три новых пожара

В курортных регионах Турции зафиксировали три новых пожара - РИА Новости, 29.07.2021

В курортных регионах Турции зафиксировали три новых пожара

В Турции зафиксировали три новых лесных пожара в курортных регионах, передает телеканал CNN Turk. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T16:10

2021-07-29T16:10

2021-07-29T23:38

лесные пожары в турции

бодрум

адана (провинция)

турция

в мире

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АНКАРА, 29 июл — РИА Новости. В Турции зафиксировали три новых лесных пожара в курортных регионах, передает телеканал CNN Turk.Горят населенный пункт Гюверджинлик в районе Бодрума, Дидиме провинции Айдын и Еникёй в Аланье. Туда выехали спасатели и пожарные.Ранее сообщалось об эвакуации местных жителей и туристов в Мармарисе. Там в тушении участвуют самолет, пять вертолетов и 30 пожарных машин.Также продолжают бороться с огнем в районах Аксеки провинции Анталья, Силифке провинции Мерсин, Караисали провинции Адана, Пос провинции Османие и Яхьялы провинции Кайсери. Всего за последние два дня произошел 41 лесной пожар в 13 турецких регионах, 31 из них удалось взять под контроль.К этому моменту известно о трех погибших и 180 пострадавших.

бодрум

адана (провинция)

турция

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2021

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лесные пожары в турции, бодрум, адана (провинция), турция, в мире