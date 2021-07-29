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Число погибших при лесном пожаре в Анталье возросло до трех
Число погибших при лесном пожаре в Анталье возросло до трех - РИА Новости, 29.07.2021
Число погибших при лесном пожаре в Анталье возросло до трех
Число жертв лесного пожара в провинции Анталья возросло до трех человек, говорится в релизе турецкого управления по ЧС. Ранее было известно об одном погибшем. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T11:45
2021-07-29T13:01
анталья (провинция)
турция
происшествия
в мире
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АНКАРА, 29 июл — РИА Новости. Число жертв лесного пожара в провинции Анталья возросло до трех человек, говорится в релизе турецкого управления по ЧС. Ранее было известно об одном погибшем."Еще 58 человек продолжают лечение", — добавляется в сообщении.Пострадали по меньшей мере 122 человека, сгорело много построек, власти готовят общежития для тех, кто покидает свои дома.Утром министр сельского хозяйства республики Бекир Пакдемирли заявил, что эвакуированы 18 населенных пунктов; в районе Манавгат ситуацию удалось взять под контроль, но в Аксеке пожар продолжается.О лесных пожарах в Анталье стало известно накануне, из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В тушении участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 машины.Российские туристы за помощью не обращались. Все экскурсии в районе стихийного бедствия приостановлены.
анталья (провинция)
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Затянуло дымом: сильный лесной пожар в районе Антальи
Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет. В тушении огня участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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анталья (провинция), турция, происшествия, в мире
11:45 29.07.2021 (обновлено: 13:01 29.07.2021)
 
Число погибших при лесном пожаре в Анталье возросло до трех

Управление по ЧС Турции: число погибших при крупном лесном пожаре в Анталье возросло до трех

© REUTERS / Kaan SoyturkЛесной пожар в Анталье, Турция
Лесной пожар в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© REUTERS / Kaan Soyturk
Читать ria.ru в
АНКАРА, 29 июл — РИА Новости. Число жертв лесного пожара в провинции Анталья возросло до трех человек, говорится в релизе турецкого управления по ЧС. Ранее было известно об одном погибшем.
"Еще 58 человек продолжают лечение", — добавляется в сообщении.
Пострадали по меньшей мере 122 человека, сгорело много построек, власти готовят общежития для тех, кто покидает свои дома.
Утром министр сельского хозяйства республики Бекир Пакдемирли заявил, что эвакуированы 18 населенных пунктов; в районе Манавгат ситуацию удалось взять под контроль, но в Аксеке пожар продолжается.
О лесных пожарах в Анталье стало известно накануне, из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории.
В тушении участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 машины.
"Какой-то фильм ужасов": лесной пожар в Анталье
© AP Photo / IHA / Arif Kaplan

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

Лесной пожар в Анталье, Турция
1 из 11

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
© REUTERS / Kaan Soyturk

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

Лесной пожар в Анталье, Турция
2 из 11

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / Kaan Soyturk

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

Последствия пожара в Манавгате, Турция
3 из 11

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
4 из 11

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
© REUTERS / Kaan Soyturk

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

Лесной пожар в Анталье, Турция
5 из 11

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

Лесной пожар в Анталье, Турция
6 из 11

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
© REUTERS / Kaan Soyturk

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

Мужчина возле сгоревшего дома в результате лесного пожара в Анталье, Турция
7 из 11

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© AP Photo / IHA/Arif Kaplan

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

Лесной пожар в Анталье, Турция
8 из 11

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

Дым от лесного пожара в Манавгате, Анталья, Турция
9 из 11

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
© REUTERS / Kaan Soyturk

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

Турецкие пожарные во время ликвидации последствий лесного пожара в Анталье
10 из 11

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

© REUTERS / Kaan Soyturk
© REUTERS / Kaan Soyturk

Сгоревший дом в Манавгате.

Сгоревший дом в результате лесного пожара в Анталье, Турция
11 из 11

Сгоревший дом в Манавгате.

© REUTERS / Kaan Soyturk
1 из 11

Крупный пожар близ Манавгата начался в среду во второй половине дня. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось, и вскоре город заволокло черным дымом.

© AP Photo / IHA / Arif Kaplan
2 из 11

"Какой-то фильм ужасов. Дым уже везде, он окутал полностью все", — рассказала жительница Сиде Елена, ставшая свидетельницей пожара.

© REUTERS / Kaan Soyturk
3 из 11

Жертвами пожара стали три человека, еще 58 находятся на лечении.

© REUTERS / Kaan Soyturk
4 из 11

Региональные власти сообщили, что опасности для курортных зон нет.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
5 из 11

Тем не менее находящимся в Анталье российским туристам посоветовали оставаться в отелях и следовать рекомендациям властей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
6 из 11

В тушении пожара участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 пожарных машины.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
7 из 11

К утру 29 июля удалось справиться с очагами возгорания на большей части Манавгата и его окрестностей.

© REUTERS / Kaan Soyturk
8 из 11

В горных районах уезда Аксеки борьба с огнем продолжается.

© AP Photo / IHA/Arif Kaplan
9 из 11

Жителей 18 жилых кварталов и деревень эвакуировали.

© REUTERS / TWITTER/@ONURBURAKCELIK
10 из 11

Турецкие пожарные работают на тушении в Анталье.

© REUTERS / Kaan Soyturk
11 из 11

Сгоревший дом в Манавгате.

© REUTERS / Kaan Soyturk
Российские туристы за помощью не обращались.
Все экскурсии в районе стихийного бедствия приостановлены.
 
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