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Число погибших при лесном пожаре в Анталье возросло до трех

Число погибших при лесном пожаре в Анталье возросло до трех - РИА Новости, 29.07.2021

Число погибших при лесном пожаре в Анталье возросло до трех

Число жертв лесного пожара в провинции Анталья возросло до трех человек, говорится в релизе турецкого управления по ЧС. Ранее было известно об одном погибшем. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T11:45

2021-07-29T11:45

2021-07-29T13:01

анталья (провинция)

турция

происшествия

в мире

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АНКАРА, 29 июл — РИА Новости. Число жертв лесного пожара в провинции Анталья возросло до трех человек, говорится в релизе турецкого управления по ЧС. Ранее было известно об одном погибшем."Еще 58 человек продолжают лечение", — добавляется в сообщении.Пострадали по меньшей мере 122 человека, сгорело много построек, власти готовят общежития для тех, кто покидает свои дома.Утром министр сельского хозяйства республики Бекир Пакдемирли заявил, что эвакуированы 18 населенных пунктов; в районе Манавгат ситуацию удалось взять под контроль, но в Аксеке пожар продолжается.О лесных пожарах в Анталье стало известно накануне, из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В тушении участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 машины.Российские туристы за помощью не обращались. Все экскурсии в районе стихийного бедствия приостановлены.

анталья (провинция)

турция

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Затянуло дымом: сильный лесной пожар в районе Антальи Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет. В тушении огня участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин. 2021-07-29T11:45 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анталья (провинция), турция, происшествия, в мире