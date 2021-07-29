Число погибших при лесном пожаре в Анталье возросло до трех

АНКАРА, 29 июл — РИА Новости. Число жертв лесного пожара в провинции Анталья возросло до трех человек, говорится в релизе турецкого управления по ЧС. Ранее было известно об одном погибшем."Еще 58 человек продолжают лечение", — добавляется в сообщении.Пострадали по меньшей мере 122 человека, сгорело много построек, власти готовят общежития для тех, кто покидает свои дома.Утром министр сельского хозяйства республики Бекир Пакдемирли заявил, что эвакуированы 18 населенных пунктов; в районе Манавгат ситуацию удалось взять под контроль, но в Аксеке пожар продолжается.О лесных пожарах в Анталье стало известно накануне, из-за сильного ветра и жаркой погоды пламя быстро распространилось на большой территории. В тушении участвуют два самолета, 19 вертолетов и 192 машины.Российские туристы за помощью не обращались. Все экскурсии в районе стихийного бедствия приостановлены.
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2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
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353
60
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Затянуло дымом: сильный лесной пожар в районе Антальи
Опасности для туристических объектов в результате лесного пожара в районе Манавгата турецкой провинции Анталья нет. В тушении огня участвуют два самолета, 15 вертолетов, шесть бульдозеров и 106 пожарных машин.
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