https://ria.ru/20210729/pozdravlenie-1743487315.html

Минниханов поздравил российских рапиристок с победой на Олимпиаде в Токио

Минниханов поздравил российских рапиристок с победой на Олимпиаде в Токио - РИА Новости, 29.07.2021

Минниханов поздравил российских рапиристок с победой на Олимпиаде в Токио

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил сборную России по фехтованию с победой российских рапиристок на Олимпиаде в Токио, отметив талант, трудолюбие и РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:52

2021-07-29T17:52

2021-07-29T17:52

республика татарстан

россия

легкая атлетика

артур ахматхузин

рустам минниханов

токио

олимпийские игры

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1d/1743488046_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9f63b0f36c90d7d2e027d32cf33b875.jpg

КАЗАНЬ, 29 июл — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил сборную России по фехтованию с победой российских рапиристок на Олимпиаде в Токио, отметив талант, трудолюбие и мастерство спортсменок.Татарстанская спортсменка Марта Мартьянова в четверг завоевала золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. В финале командного турнира российские рапиристки одержали победу над сборной Франции.По словам главы Татарстана, на пути к медали Марте помогали множество искренне преданных своему делу профессионалов. Он выразил признательность первому тренеру чемпионки Елене Прохоровой, директору профильной спортшколы Ильдару Шаймарданову, тренеру федерации фехтования России Артуру Ахматхузину за подготовку олимпийской чемпионки."Искренне желаю всем спортсменкам и их наставникам крепкого здоровья, счастья, спортивной удачи и новых больших успехов во славу российского спорта", - написал Минниханов.

https://rsport.ria.ru/20210729/rapiristki-1743472590.html

россия

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, легкая атлетика, артур ахматхузин, рустам минниханов, токио, олимпийские игры, спорт