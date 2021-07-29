Минниханов поздравил российских рапиристок с победой на Олимпиаде в Токио
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОлимпиада-2020. Фехтование. Женщины. Рапира. Командное первенство
КАЗАНЬ, 29 июл — РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил сборную России по фехтованию с победой российских рапиристок на Олимпиаде в Токио, отметив талант, трудолюбие и мастерство спортсменок.
Татарстанская спортсменка Марта Мартьянова в четверг завоевала золотую медаль в командных соревнованиях на Олимпиаде в Токио. В финале командного турнира российские рапиристки одержали победу над сборной Франции.
"От имени татарстанцев и от себя лично поздравляю всю сборную команду России по фехтованию с блестящим выступлением российских рапиристок на Олимпиаде в Токио. Яркий талант, трудолюбие, отточенное вместе с опытными наставниками, высочайшее техническое мастерство привели вас к самым престижным спортивным наградам. Особенно приятно, что татарстанская спортсменка Марта Мартьянова также внесла свою лепту в общую победу, достойно представив Татарстан и казанскую школу фехтования в составе сборной России", - сказано в телеграмме Минниханова.
По словам главы Татарстана, на пути к медали Марте помогали множество искренне преданных своему делу профессионалов. Он выразил признательность первому тренеру чемпионки Елене Прохоровой, директору профильной спортшколы Ильдару Шаймарданову, тренеру федерации фехтования России Артуру Ахматхузину за подготовку олимпийской чемпионки.
"Искренне желаю всем спортсменкам и их наставникам крепкого здоровья, счастья, спортивной удачи и новых больших успехов во славу российского спорта", - написал Минниханов.