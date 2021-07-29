https://ria.ru/20210729/potok-1743421032.html

Депутат оценил ультиматум американских сенаторов по "Северному потоку — 2"

Депутат оценил ультиматум американских сенаторов по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 29.07.2021

Депутат оценил ультиматум американских сенаторов по "Северному потоку — 2"

Группа из 12 сенаторов-республиканцев, выступившая против "Северного потока 2", выражает интересы американских корпораций, конкурирующих с Россией за поставки... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:40

2021-07-29T12:40

2021-07-29T12:40

россия

северный поток — 2

балтийское море

министерство финансов сша

алексей чепа

госдума рф

евросоюз

сша

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Группа из 12 сенаторов-республиканцев, выступившая против "Северного потока 2", выражает интересы американских корпораций, конкурирующих с Россией за поставки газа в Европу, заявил РИА Новости член международного комитета Госдумы Алексей Чепа ("Справедливая Россия").Ранее группа из 12 американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против газопровода "Северный поток 2". Если эти условия не будут выполнены, парламентарии угрожают заблокировать назначение двух кандидатур своих оппонентов в Минфин.По словам Чепы, представители бизнеса США "не останавливаются ни перед чем" ради отстаивания своих интересов."Действительно, если продолжается вот такая активность республиканцев... Действительно, "Северный поток 2" угрожает определенным группам лиц там. Эти 12 сенаторов, очевидно, получают денежные вознаграждения от корпораций, которым выгодно поставлять свой более дорогой сжиженный газ в Европу, в отличие от более дешевого, который страны ЕС хотят получать по газопроводу", - заявил парламентарий.Он назвал такие действия американских сенаторов открытым лоббированием "определенных интересов"."Это понимают и в Европе. Что выгоднее: интересы группы корпораций из США или отношения со странами Европы и Россией – покажет дальнейшее развитие этих событий", - добавил Чепа."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210729/potok-1743388675.html

https://ria.ru/20210728/potok-1743329800.html

россия

балтийское море

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-07-29T12:40 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, северный поток — 2, балтийское море, министерство финансов сша, алексей чепа, госдума рф, евросоюз, сша, в мире