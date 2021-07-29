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Косачев оценил ультиматум американских сенаторов по "Северному потоку — 2"
Косачев оценил ультиматум американских сенаторов по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 29.07.2021
Косачев оценил ультиматум американских сенаторов по "Северному потоку — 2"
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал "откровенным и циничным" шантажом требование сенаторов США ввести новые санкции против "Северного потока... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T10:06
2021-07-29T10:06
россия
allseas
nord stream 2 ag
северный поток — 2
газпром
константин косачев
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал "откровенным и циничным" шантажом требование сенаторов США ввести новые санкции против "Северного потока 2".Ранее группа из двенадцати американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против газопровода "Северный поток 2"."Откровенный и циничный шантаж со стороны сенаторов. Все они - республиканцы, следовательно - это продолжение внутриполитической возни, не более", - заявил Косачев РИА Новости.Он выразил уверенность в том, что уступка такому шантажу для администрации Байдена имела бы "катастрофические" внутриполитические последствия безотносительно к судьбе "Северного потока 2"."Поэтому предположу, что данный сюжет, как бы он ни развивался внутри США, не будет иметь внешних последствий", - сказал Косачев."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
https://ria.ru/20210728/potok-1743329800.html
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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, константин косачев, сша, украина, в мире
10:06 29.07.2021
 
Косачев оценил ультиматум американских сенаторов по "Северному потоку — 2"

Вице-спикер Совфеда Косачев назвал ультиматум сенаторов США по "Северному потоку — 2" шантажом

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал "откровенным и циничным" шантажом требование сенаторов США ввести новые санкции против "Северного потока 2".
Ранее группа из двенадцати американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против газопровода "Северный поток 2".
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"Откровенный и циничный шантаж со стороны сенаторов. Все они - республиканцы, следовательно - это продолжение внутриполитической возни, не более", - заявил Косачев РИА Новости.
Он выразил уверенность в том, что уступка такому шантажу для администрации Байдена имела бы "катастрофические" внутриполитические последствия безотносительно к судьбе "Северного потока 2".
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"Поэтому предположу, что данный сюжет, как бы он ни развивался внутри США, не будет иметь внешних последствий", - сказал Косачев.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.
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РоссияAllseasNord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГазпромКонстантин КосачевСШАУкраинаВ мире
 
 
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