https://ria.ru/20210729/potok-1743388675.html

Косачев оценил ультиматум американских сенаторов по "Северному потоку — 2"

Косачев оценил ультиматум американских сенаторов по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 29.07.2021

Косачев оценил ультиматум американских сенаторов по "Северному потоку — 2"

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал "откровенным и циничным" шантажом требование сенаторов США ввести новые санкции против "Северного потока... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T10:06

2021-07-29T10:06

2021-07-29T10:06

россия

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

газпром

константин косачев

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал "откровенным и циничным" шантажом требование сенаторов США ввести новые санкции против "Северного потока 2".Ранее группа из двенадцати американских сенаторов-республиканцев во главе с Пэтом Туми поставила ультиматум Минфину США и Белому дому, требуя ввести новые санкции против газопровода "Северный поток 2"."Откровенный и циничный шантаж со стороны сенаторов. Все они - республиканцы, следовательно - это продолжение внутриполитической возни, не более", - заявил Косачев РИА Новости.Он выразил уверенность в том, что уступка такому шантажу для администрации Байдена имела бы "катастрофические" внутриполитические последствия безотносительно к судьбе "Северного потока 2"."Поэтому предположу, что данный сюжет, как бы он ни развивался внутри США, не будет иметь внешних последствий", - сказал Косачев."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года.

https://ria.ru/20210728/potok-1743329800.html

https://ria.ru/20210728/potok-1743254381.html

https://ria.ru/20210728/sp2-1743214040.html

россия

сша

украина

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россия, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, газпром, константин косачев, сша, украина, в мире