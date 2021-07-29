Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/pochki-1743366351.html
Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках - РИА Новости, 29.07.2021
Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о продуктах, которые повышают риск камнеобразования. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T05:18
2021-07-29T13:51
александр мясников (врач)
россия
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837306_52:199:2950:1829_1920x0_80_0_0_5c106817f6dcad86b5a6a23125c6215c.jpg
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о продуктах, которые повышают риск камнеобразования.По его словам, не следует злоупотреблять едой с высоким содержанием животных жиров, например мясными продуктами, а также поваренной солью и сахаром, поскольку они способствуют образованию кальциевых камней.Врач также включил в этот список шпинат, зелень и орехи: поскольку эти продукты содержат оксалаты, их следует употреблять умеренными порциями.Еще одной возможной причиной образования камней в почках медик назвал кальций в таблетках.
https://ria.ru/20210312/pochki-1600972500.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571837306_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_b0574b8ffff2c37fadf050a921e6adde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр мясников (врач), россия, здоровье, общество
05:18 29.07.2021 (обновлено: 13:51 29.07.2021)
 
Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках

Доктор Мясников назвал продукты, приводящие к образованию камней в почках

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о продуктах, которые повышают риск камнеобразования.
По его словам, не следует злоупотреблять едой с высоким содержанием животных жиров, например мясными продуктами, а также поваренной солью и сахаром, поскольку они способствуют образованию кальциевых камней.

"Грейпфрут, если вы пьете сок из грейпфрута. Прекрасный продукт, но увеличивает склонность к камнеобразованию, как и витамин C в больших дозах", — пояснил Мясников.

Врач также включил в этот список шпинат, зелень и орехи: поскольку эти продукты содержат оксалаты, их следует употреблять умеренными порциями.
Еще одной возможной причиной образования камней в почках медик назвал кальций в таблетках.
Ультразвуковое исследование для определения положения камней в почках - РИА Новости, 1920, 12.03.2021
12 марта, 16:50
Врачи назвали опасные симптомы образования камней в почках
 
Александр Мясников (врач)РоссияЗдоровьеОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:42Российские самолеты Бе-200 тушат лесные пожары на юге Турции
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
15:00Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
Лента новостейМолния