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Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках - РИА Новости, 29.07.2021
Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о продуктах, которые повышают риск камнеобразования. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T05:18
2021-07-29T05:18
2021-07-29T13:51
александр мясников (врач)
россия
здоровье
общество
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о продуктах, которые повышают риск камнеобразования.По его словам, не следует злоупотреблять едой с высоким содержанием животных жиров, например мясными продуктами, а также поваренной солью и сахаром, поскольку они способствуют образованию кальциевых камней.Врач также включил в этот список шпинат, зелень и орехи: поскольку эти продукты содержат оксалаты, их следует употреблять умеренными порциями.Еще одной возможной причиной образования камней в почках медик назвал кальций в таблетках.
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александр мясников (врач), россия, здоровье, общество
05:18 29.07.2021 (обновлено: 13:51 29.07.2021)
Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках
Доктор Мясников назвал продукты, приводящие к образованию камней в почках