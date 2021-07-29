https://ria.ru/20210729/pochki-1743366351.html

Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках

Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках - РИА Новости, 29.07.2021

Мясников назвал продукты, приводящие к камням в почках

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о продуктах, которые повышают риск камнеобразования. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T05:18

2021-07-29T05:18

2021-07-29T13:51

александр мясников (врач)

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" о продуктах, которые повышают риск камнеобразования.По его словам, не следует злоупотреблять едой с высоким содержанием животных жиров, например мясными продуктами, а также поваренной солью и сахаром, поскольку они способствуют образованию кальциевых камней.Врач также включил в этот список шпинат, зелень и орехи: поскольку эти продукты содержат оксалаты, их следует употреблять умеренными порциями.Еще одной возможной причиной образования камней в почках медик назвал кальций в таблетках.

https://ria.ru/20210312/pochki-1600972500.html

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2021

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александр мясников (врач), россия, здоровье, общество