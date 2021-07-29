03:27 29.07.2021 (обновлено: 08:36 29.07.2021)
Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины
Депутат Рады Бурмич заявил об участии президента Украины Зеленского в плане по уничтожению страны
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в плане по уничтожению Украины, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Анатолий Бурмич.
По его словам, этот план вынашивали еще до прихода Зеленского к власти, к его созданию привлекли, в частности, Арсения Яценюка и Александра Турчинова, за которыми стояли заинтересованные страны. Реализация задуманного началась с дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, о преследовании которого нынешний украинский лидер говорил еще два года назад, пояснил депутат.
"Он (Медведчук. — Прим. ред.) может помешать или прекратить тот их геополитический план превращения Украины, нашего народа в колонию, поссорить нас с соседями, разорить нашу экономику, забрать наши земли, индустрию богатства, все остальное — уничтожить Украину как страну", — сказал Бурмич.
Он подчеркнул, что авторы плана посчитали Медведчука угрозой, поскольку он "противостоял ему и говорил правду".
С середины мая Медведчук находится под домашним арестом. Его и еще одного члена ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Медведчук отвергает все обвинения и связывает их с политическим преследованием.
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