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Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины
Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины - РИА Новости, 29.07.2021
Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в плане по уничтожению Украины, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T03:27
2021-07-29T08:36
анатолий бурмич
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
верховная рада украины
владимир зеленский
арсений яценюк
александр турчинов
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в плане по уничтожению Украины, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Анатолий Бурмич.По его словам, этот план вынашивали еще до прихода Зеленского к власти, к его созданию привлекли, в частности, Арсения Яценюка и Александра Турчинова, за которыми стояли заинтересованные страны. Реализация задуманного началась с дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, о преследовании которого нынешний украинский лидер говорил еще два года назад, пояснил депутат.Он подчеркнул, что авторы плана посчитали Медведчука угрозой, поскольку он "противостоял ему и говорил правду".С середины мая Медведчук находится под домашним арестом. Его и еще одного члена ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Медведчук отвергает все обвинения и связывает их с политическим преследованием.
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анатолий бурмич, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, верховная рада украины, владимир зеленский, арсений яценюк, александр турчинов, украина, в мире
03:27 29.07.2021 (обновлено: 08:36 29.07.2021)
 
Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины

Депутат Рады Бурмич заявил об участии президента Украины Зеленского в плане по уничтожению страны

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в плане по уничтожению Украины, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Анатолий Бурмич.
По его словам, этот план вынашивали еще до прихода Зеленского к власти, к его созданию привлекли, в частности, Арсения Яценюка и Александра Турчинова, за которыми стояли заинтересованные страны. Реализация задуманного началась с дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, о преследовании которого нынешний украинский лидер говорил еще два года назад, пояснил депутат.

"Он (Медведчук. — Прим. ред.) может помешать или прекратить тот их геополитический план превращения Украины, нашего народа в колонию, поссорить нас с соседями, разорить нашу экономику, забрать наши земли, индустрию богатства, все остальное — уничтожить Украину как страну", — сказал Бурмич.

Он подчеркнул, что авторы плана посчитали Медведчука угрозой, поскольку он "противостоял ему и говорил правду".
С середины мая Медведчук находится под домашним арестом. Его и еще одного члена ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Медведчук отвергает все обвинения и связывает их с политическим преследованием.
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