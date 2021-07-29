https://ria.ru/20210729/plan-1743362685.html

Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины

Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины - РИА Новости, 29.07.2021

Депутат Рады раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в плане по уничтожению Украины, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T03:27

2021-07-29T03:27

2021-07-29T08:36

анатолий бурмич

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

верховная рада украины

владимир зеленский

арсений яценюк

александр турчинов

украина

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в плане по уничтожению Украины, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Анатолий Бурмич.По его словам, этот план вынашивали еще до прихода Зеленского к власти, к его созданию привлекли, в частности, Арсения Яценюка и Александра Турчинова, за которыми стояли заинтересованные страны. Реализация задуманного началась с дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, о преследовании которого нынешний украинский лидер говорил еще два года назад, пояснил депутат.Он подчеркнул, что авторы плана посчитали Медведчука угрозой, поскольку он "противостоял ему и говорил правду".С середины мая Медведчук находится под домашним арестом. Его и еще одного члена ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Медведчук отвергает все обвинения и связывает их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210717/raspad-1741688860.html

украина

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анатолий бурмич, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, верховная рада украины, владимир зеленский, арсений яценюк, александр турчинов, украина, в мире