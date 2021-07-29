Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/piramidy-1743373859.html
Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды - РИА Новости, 29.07.2021
Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
Доверчивые граждане часто становятся участниками финансовых пирамид сами, попадая на соответствующую рекламу в поисках доходностей или инвестиций, рассказал в... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T07:32
2021-07-29T07:32
валерий лях
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/92851/81/928518139_0:154:2001:1279_1920x0_80_0_0_34143d1f8581a161deb383c4b40c5457.jpg
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Доверчивые граждане часто становятся участниками финансовых пирамид сами, попадая на соответствующую рекламу в поисках доходностей или инвестиций, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.На вопрос об объемах ущерба от мошенников Лях ответил, что Банк России на этот счет может делать только экспертные оценки, потому что такая деятельность никем не регулируется, деньги передаются чаще всего кэшем или делается перевод с карты на карту."По нашей оценке, в месяц люди теряют в средней финансовой пирамиде от 30 до 50 миллионов рублей. Но бывают, к сожалению, и прецеденты, ущерб от которых в разы больше", - добавил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ."По поводу участия в финансовой рекламе медийных персон – известных спортсменов или актеров - людям надо просто всегда помнить, что это вовсе не основание считать проект успешным. Как правило, они не имеют никакого отношения к рекламируемой компании. Но даже если это не так, то, почему, например, вы считаете, что хороший спортсмен классно разбирается в финансах?", - сказал Лях.
https://ria.ru/20210729/piramidy-1743362855.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/92851/81/928518139_59:0:1839:1335_1920x0_80_0_0_d9962dc379f4bb831db99d219dbd9f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий лях, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика
07:32 29.07.2021
 
Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды

Банк России рассказал, как доверчивые граждане попадают в финансовые пирамиды

© Fotolia / Picture-FactoryЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Fotolia / Picture-Factory
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Доверчивые граждане часто становятся участниками финансовых пирамид сами, попадая на соответствующую рекламу в поисках доходностей или инвестиций, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
"В финансовые пирамиды люди часто идут сами. Это может быть и неосознанно – например, человек забивает в поисковиках запрос про доходность и инвестиции, и поэтому потом ему выпадает реклама с именно такими словами. К тому же пирамиды продвигают себя очень активно. Лет пять назад, если вы помните, буквально везде была агрессивная реклама форекс-компаний", - сказал он.
На вопрос об объемах ущерба от мошенников Лях ответил, что Банк России на этот счет может делать только экспертные оценки, потому что такая деятельность никем не регулируется, деньги передаются чаще всего кэшем или делается перевод с карты на карту.
"По нашей оценке, в месяц люди теряют в средней финансовой пирамиде от 30 до 50 миллионов рублей. Но бывают, к сожалению, и прецеденты, ущерб от которых в разы больше", - добавил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ.
"По поводу участия в финансовой рекламе медийных персон – известных спортсменов или актеров - людям надо просто всегда помнить, что это вовсе не основание считать проект успешным. Как правило, они не имеют никакого отношения к рекламируемой компании. Но даже если это не так, то, почему, например, вы считаете, что хороший спортсмен классно разбирается в финансах?", - сказал Лях.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
03:18
Банк России предупредил об активизации финансовых пирамид в соцсетях
 
Валерий ЛяхРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38В Японии рассказали, как решение Путина поставило Токио в сложное положение
15:37Апелляционный суд признал приговор россиянину за госизмену законным
15:35СК завел дело из-за смерти туриста после нападения медведя в парке "Ергаки"
15:33В Японии возмутились реакцией властей на визит Мишустина на Курилы
15:31Испанский суд завершил расследование о неуплате налогов певицей Шакирой
15:30Вице-премьер Хуснуллин пообещал досрочно сдать мост между Кубанью и Адыгеей
15:24В Якутии учитель физкультуры предстанет перед судом за избиение ученика
15:18Российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в командных соревнованиях
15:17Краснов потребовал оперативно реагировать на нарушения на выборах в Госдуму
15:14В Мармарисе из-за лесных пожаров из отелей эвакуируют туристов
15:09Московский планетарий спрогнозировал ночной звездопад
15:09Игорь Гросу стал спикером парламента Молдавии
15:08На Аляске зафиксировали более 50 афтершоков после мощного землетрясения
15:05Ростовчанина арестовали по подозрению в передаче взятки сотрудникам ГИБДД
15:03Россия и Китай проведут учения "Взаимодействие – 2021"
15:01В центре Симферополя произошла массовая драка
15:00Двум свидетелям по делу Фургала дали госзащиту из-за угроз
15:00Вице-премьер Хуснуллин рассказал о проекте строительства обхода Петербурга
15:00Ученые казанского вуза нашли вещество внеземного происхождения
14:59Украинский музыкант возмутился запретом выступать на русском языке
Лента новостейМолния