Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды
Банк России рассказал, как доверчивые граждане попадают в финансовые пирамиды
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Доверчивые граждане часто становятся участниками финансовых пирамид сами, попадая на соответствующую рекламу в поисках доходностей или инвестиций, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.
"В финансовые пирамиды люди часто идут сами. Это может быть и неосознанно – например, человек забивает в поисковиках запрос про доходность и инвестиции, и поэтому потом ему выпадает реклама с именно такими словами. К тому же пирамиды продвигают себя очень активно. Лет пять назад, если вы помните, буквально везде была агрессивная реклама форекс-компаний", - сказал он.
На вопрос об объемах ущерба от мошенников Лях ответил, что Банк России на этот счет может делать только экспертные оценки, потому что такая деятельность никем не регулируется, деньги передаются чаще всего кэшем или делается перевод с карты на карту.
"По нашей оценке, в месяц люди теряют в средней финансовой пирамиде от 30 до 50 миллионов рублей. Но бывают, к сожалению, и прецеденты, ущерб от которых в разы больше", - добавил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ.
"По поводу участия в финансовой рекламе медийных персон – известных спортсменов или актеров - людям надо просто всегда помнить, что это вовсе не основание считать проект успешным. Как правило, они не имеют никакого отношения к рекламируемой компании. Но даже если это не так, то, почему, например, вы считаете, что хороший спортсмен классно разбирается в финансах?", - сказал Лях.