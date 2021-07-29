https://ria.ru/20210729/piramidy-1743373859.html

Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды

Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды - РИА Новости, 29.07.2021

Банк России рассказал, как граждане попадают в финансовые пирамиды

Доверчивые граждане часто становятся участниками финансовых пирамид сами, попадая на соответствующую рекламу в поисках доходностей или инвестиций, рассказал в... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T07:32

2021-07-29T07:32

2021-07-29T07:32

валерий лях

россия

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Доверчивые граждане часто становятся участниками финансовых пирамид сами, попадая на соответствующую рекламу в поисках доходностей или инвестиций, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.На вопрос об объемах ущерба от мошенников Лях ответил, что Банк России на этот счет может делать только экспертные оценки, потому что такая деятельность никем не регулируется, деньги передаются чаще всего кэшем или делается перевод с карты на карту."По нашей оценке, в месяц люди теряют в средней финансовой пирамиде от 30 до 50 миллионов рублей. Но бывают, к сожалению, и прецеденты, ущерб от которых в разы больше", - добавил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ."По поводу участия в финансовой рекламе медийных персон – известных спортсменов или актеров - людям надо просто всегда помнить, что это вовсе не основание считать проект успешным. Как правило, они не имеют никакого отношения к рекламируемой компании. Но даже если это не так, то, почему, например, вы считаете, что хороший спортсмен классно разбирается в финансах?", - сказал Лях.

https://ria.ru/20210729/piramidy-1743362855.html

россия

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валерий лях, россия, центральный банк рф (цб рф), экономика