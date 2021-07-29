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В ДНР обвинили Киев в попытках сорвать перемирие
В ДНР обвинили Киев в попытках сорвать перемирие - РИА Новости, 29.07.2021
В ДНР обвинили Киев в попытках сорвать перемирие
Увеличение числа обстрелов со стороны украинских силовиков свидетельствует о попытке Киева сорвать договоренности о мерах по обеспечению перемирия в Донбассе,... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:31
2021-07-29T17:31
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
киев
в мире
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Увеличение числа обстрелов со стороны украинских силовиков свидетельствует о попытке Киева сорвать договоренности о мерах по обеспечению перемирия в Донбассе, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Продолжающиеся открытые целенаправленные вооруженные провокации, рост количества обстрелов с применением артиллерии и минометов свидетельствуют о намеренных попытках срыва действующих договоренностей украинской стороной", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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донбасс
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, киев, в мире
17:31 29.07.2021
 
В ДНР обвинили Киев в попытках сорвать перемирие

Представительство ДНР в СЦКК: Киев пытается сорвать договоренности о мерах по обеспечению перемирия

© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный в окрестностях Донецка
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© REUTERS / Marian Kushnir
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ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Увеличение числа обстрелов со стороны украинских силовиков свидетельствует о попытке Киева сорвать договоренности о мерах по обеспечению перемирия в Донбассе, сообщили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Продолжающиеся открытые целенаправленные вооруженные провокации, рост количества обстрелов с применением артиллерии и минометов свидетельствуют о намеренных попытках срыва действующих договоренностей украинской стороной", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаКиевВ мире
 
 
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