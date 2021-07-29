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В России снизился размер пенсии в реальном выражении
В России снизился размер пенсии в реальном выражении - РИА Новости, 29.07.2021
В России снизился размер пенсии в реальном выражении
В первой половине 2021 года наблюдается снижение среднего размера пенсии в реальном выражении. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный на сайте Росстата. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:51
2021-07-29T12:51
2021-07-29T12:51
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В первой половине 2021 года наблюдается снижение среднего размера пенсии в реальном выражении. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный на сайте Росстата.Так, несмотря на рост в январе на 0,4% по сравнению с прошлогодними показателями, в феврале началось снижение на 0,1%, в марте – на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, а в июне — на 0,8%.При этом средний размер пенсии вырос на 5,6% по сравнению с показателями июня 2020 года и достиг 15 882 рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
В России снизился размер пенсии в реальном выражении
Росстат отметил снижение среднего размера пенсии в реальном выражении
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости.
В первой половине 2021 года наблюдается снижение среднего размера пенсии в реальном выражении. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный на сайте Росстата
.
Так, несмотря на рост в январе на 0,4% по сравнению с прошлогодними показателями, в феврале началось снижение на 0,1%, в марте – на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, а в июне — на 0,8%.
При этом средний размер пенсии вырос на 5,6% по сравнению с показателями июня 2020 года и достиг 15 882 рублей.