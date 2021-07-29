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В России снизился размер пенсии в реальном выражении
В России снизился размер пенсии в реальном выражении - РИА Новости, 29.07.2021
В России снизился размер пенсии в реальном выражении
В первой половине 2021 года наблюдается снижение среднего размера пенсии в реальном выражении. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный на сайте Росстата. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:51
2021-07-29T12:51
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В первой половине 2021 года наблюдается снижение среднего размера пенсии в реальном выражении. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный на сайте Росстата.Так, несмотря на рост в январе на 0,4% по сравнению с прошлогодними показателями, в феврале началось снижение на 0,1%, в марте – на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, а в июне — на 0,8%.При этом средний размер пенсии вырос на 5,6% по сравнению с показателями июня 2020 года и достиг 15 882 рублей.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), общество
12:51 29.07.2021
 
В России снизился размер пенсии в реальном выражении

Росстат отметил снижение среднего размера пенсии в реальном выражении

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. В первой половине 2021 года наблюдается снижение среднего размера пенсии в реальном выражении. Об этом свидетельствует отчет, опубликованный на сайте Росстата.
Так, несмотря на рост в январе на 0,4% по сравнению с прошлогодними показателями, в феврале началось снижение на 0,1%, в марте – на 0,2%, в апреле — на 0,1%, в мае — на 0,5%, а в июне — на 0,8%.
При этом средний размер пенсии вырос на 5,6% по сравнению с показателями июня 2020 года и достиг 15 882 рублей.
 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Общество
 
 
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