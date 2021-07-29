https://ria.ru/20210729/partnery-1743458947.html

Торговыми партнерами Татарстана стали 160 стран, заявил Минниханов

Торговыми партнерами Татарстана стали 160 стран, заявил Минниханов - РИА Новости, 29.07.2021

Торговыми партнерами Татарстана стали 160 стран, заявил Минниханов

Татарстан активно участвует во внешнеэкономической деятельности, торговыми партнерами республики являются порядка 160 стран, сообщил глава региона Рустам... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T15:32

2021-07-29T15:32

2021-07-29T15:32

республика татарстан

россия

совет федерации рф

организация исламского сотрудничества

торгово-промышленная палата рф

рустам минниханов

республика татарстан (татарстан)

казань

экономика

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КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Татарстан активно участвует во внешнеэкономической деятельности, торговыми партнерами республики являются порядка 160 стран, сообщил глава региона Рустам Минниханов на международном экономическом саммите "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021"."Татарстан – один из ведущих и экономически развитых субъектов Российской Федерации, является активным участником внешнеэкономической деятельности, занимает по объему внешнеторгового оборота шестую позицию (в стране) и первую позицию в федеральном округе. Торговыми партнерами нашей республики в прошлом году выступали порядка 160 стран", - сказал Минниханов в ходе пленарной дискуссии о деятельности международной системы торговых и промышленных палат.Глава республики отметил, что торгово-промышленные палаты играют важную роль в конструктивном диалоге бизнеса, общества и власти по актуальным вопросам поддержки предпринимательской деятельности, обеспечения устойчивого социально-экономического развития стран. По его словам, торгово-промышленная палата Татарстана сегодня – крупное и авторитетное бизнес-сообщество, в котором состоят более 2 тысяч членов. В период пандемии, по оценке главы республики, ТПП показала себя как эффективный инструмент поддержки бизнеса, еще раз продемонстрировала важность взаимодействия с органами власти и бизнесом.Минниханов подчеркнул, что опыт работы зарубежных торгово-промышленных палат интересен Татарстану, и республика готова к самому широкому сотрудничеству с зарубежными партнерами.Международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit" проходит в выставочном центр "Казань ЭКСПО" 28-30 июля. В его работе принимают участие около 5 тысяч человек из 60 стран и более 30 российских регионов.Лейтмотивом KazanSummit 2021 стало осознанное потребление, среди ключевых тем деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. В рамках саммита проходят форумы молодых предпринимателей и молодых дипломатов стран ОИС, Sbertalk, машиностроительный кластерный форум, выставка халяль индустрии Russia Halal Expo, показ благопристойной моды Modest Fashion – всего 90 деловых мероприятий.Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества впервые прошел в Казани в 2009 году. KazanSummit проводится при поддержке Совета Федерации и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является Минниханов.

https://ria.ru/20210728/sammit-1743184996.html

https://ria.ru/20210721/marshrut-1742276946.html

https://ria.ru/20210714/dom-1741264967.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, совет федерации рф, организация исламского сотрудничества, торгово-промышленная палата рф, рустам минниханов, республика татарстан (татарстан), казань, экономика