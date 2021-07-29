Торговыми партнерами Татарстана стали 160 стран, заявил Минниханов
Глава Татарстана Минниханов: торговыми партнерами региона в прошлом году выступали порядка 160 стран
© РИА Новости / Пресс-служба президента Татарстана / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Татарстан Рустам Минниханов на внеочередном заседании антитеррористической комиссии в Казани
КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Татарстан активно участвует во внешнеэкономической деятельности, торговыми партнерами республики являются порядка 160 стран, сообщил глава региона Рустам Минниханов на международном экономическом саммите "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021".
"Татарстан – один из ведущих и экономически развитых субъектов Российской Федерации, является активным участником внешнеэкономической деятельности, занимает по объему внешнеторгового оборота шестую позицию (в стране) и первую позицию в федеральном округе. Торговыми партнерами нашей республики в прошлом году выступали порядка 160 стран", - сказал Минниханов в ходе пленарной дискуссии о деятельности международной системы торговых и промышленных палат.
Глава республики отметил, что торгово-промышленные палаты играют важную роль в конструктивном диалоге бизнеса, общества и власти по актуальным вопросам поддержки предпринимательской деятельности, обеспечения устойчивого социально-экономического развития стран. По его словам, торгово-промышленная палата Татарстана сегодня – крупное и авторитетное бизнес-сообщество, в котором состоят более 2 тысяч членов. В период пандемии, по оценке главы республики, ТПП показала себя как эффективный инструмент поддержки бизнеса, еще раз продемонстрировала важность взаимодействия с органами власти и бизнесом.
Минниханов подчеркнул, что опыт работы зарубежных торгово-промышленных палат интересен Татарстану, и республика готова к самому широкому сотрудничеству с зарубежными партнерами.
Международный экономический саммит "Россия – Исламский мир: KazanSummit" проходит в выставочном центр "Казань ЭКСПО" 28-30 июля. В его работе принимают участие около 5 тысяч человек из 60 стран и более 30 российских регионов.
Лейтмотивом KazanSummit 2021 стало осознанное потребление, среди ключевых тем деловой программы: партнерские финансы, индустрия халяль, молодежная дипломатия, медицина, спорт, креативные индустрии, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. В рамках саммита проходят форумы молодых предпринимателей и молодых дипломатов стран ОИС, Sbertalk, машиностроительный кластерный форум, выставка халяль индустрии Russia Halal Expo, показ благопристойной моды Modest Fashion – всего 90 деловых мероприятий.
Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества впервые прошел в Казани в 2009 году. KazanSummit проводится при поддержке Совета Федерации и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", председателем которой является Минниханов.