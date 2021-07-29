https://ria.ru/20210729/opyt-1743484242.html

Пермский край готов перенять опыт создания ОЭЗ в Иннополисе Татарстана

Пермский край готов перенять опыт создания ОЭЗ в Иннополисе Татарстана - РИА Новости, 29.07.2021

Пермский край готов перенять опыт создания ОЭЗ в Иннополисе Татарстана

Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил о готовности использовать опыт Республики Татарстан в создании Иннополиса для реализации планов по организации... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T17:31

2021-07-29T17:31

2021-07-29T17:31

иннополис (татарстан)

дмитрий махонин

пермский край

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ПЕРМЬ, 29 июл – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил о готовности использовать опыт Республики Татарстан в создании Иннополиса для реализации планов по организации особой экономической зоны (ОЭЗ), строительству межвузовского кампуса и развитию городской среды, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В рамках ХII Международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021" губернатор Пермского края Махонин побывал с рабочим визитом в Иннополисе.Как подчеркнул глава региона, опыт формирования и строительства такой уникальной территории очень важен, поскольку край планирует создать первую особую экономическую зону, подал заявку на создание межвузовского кампуса мирового уровня, развивает отрасль IT, поддерживает создание технопарков и большое внимание уделяет совершенствованию городской среды.По данным пресс-службы губернатора, в разговоре с главой Пермского края генеральный директор особой экономической зоны "Иннополис" Ренат Халимов отметил, что ОЭЗ переняла опыт региона по введению упрощенной системы налогообложения для организаций, работающих в сфере информационных технологий. "Мы знаем и видим, что в Пермском крае IT-компаниям уделяется большое внимание. Как и вы, мы тоже ввели в прошлом году налоговые льготы для IT-компаний. Кроме того, у наших резидентов с некоторыми пермскими компаниями налажена кооперация", – цитирует Халимова пресс-служба губернатора.Как отметил Махонин, знакомство с успешным опытом Татарстана по созданию столь масштабного проекта, как Иннополис, позволит понять, какой стратегии придерживаться в процессе подготовки документации при реализации аналогичных инициатив в Пермском крае, и каких ошибок следует избежать.

https://ria.ru/20210722/kredit-1742384539.html

иннополис (татарстан)

пермский край

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иннополис (татарстан), дмитрий махонин, пермский край