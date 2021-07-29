Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210729/opyt-1743484242.html
Пермский край готов перенять опыт создания ОЭЗ в Иннополисе Татарстана
Пермский край готов перенять опыт создания ОЭЗ в Иннополисе Татарстана - РИА Новости, 29.07.2021
Пермский край готов перенять опыт создания ОЭЗ в Иннополисе Татарстана
Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил о готовности использовать опыт Республики Татарстан в создании Иннополиса для реализации планов по организации... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:31
2021-07-29T17:31
иннополис (татарстан)
дмитрий махонин
пермский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738120320_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_055e5b7a732172612eb3b0b45ebd4218.jpg
ПЕРМЬ, 29 июл – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил о готовности использовать опыт Республики Татарстан в создании Иннополиса для реализации планов по организации особой экономической зоны (ОЭЗ), строительству межвузовского кампуса и развитию городской среды, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В рамках ХII Международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021" губернатор Пермского края Махонин побывал с рабочим визитом в Иннополисе.Как подчеркнул глава региона, опыт формирования и строительства такой уникальной территории очень важен, поскольку край планирует создать первую особую экономическую зону, подал заявку на создание межвузовского кампуса мирового уровня, развивает отрасль IT, поддерживает создание технопарков и большое внимание уделяет совершенствованию городской среды.По данным пресс-службы губернатора, в разговоре с главой Пермского края генеральный директор особой экономической зоны "Иннополис" Ренат Халимов отметил, что ОЭЗ переняла опыт региона по введению упрощенной системы налогообложения для организаций, работающих в сфере информационных технологий. "Мы знаем и видим, что в Пермском крае IT-компаниям уделяется большое внимание. Как и вы, мы тоже ввели в прошлом году налоговые льготы для IT-компаний. Кроме того, у наших резидентов с некоторыми пермскими компаниями налажена кооперация", – цитирует Халимова пресс-служба губернатора.Как отметил Махонин, знакомство с успешным опытом Татарстана по созданию столь масштабного проекта, как Иннополис, позволит понять, какой стратегии придерживаться в процессе подготовки документации при реализации аналогичных инициатив в Пермском крае, и каких ошибок следует избежать.
https://ria.ru/20210722/kredit-1742384539.html
иннополис (татарстан)
пермский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/16/1738120320_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6af4664ae1e35bb0863cbe2641289ca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иннополис (татарстан), дмитрий махонин, пермский край
17:31 29.07.2021
 

Пермский край готов перенять опыт создания ОЭЗ в Иннополисе Татарстана

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкИннополис
Иннополис - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 29 июл – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил о готовности использовать опыт Республики Татарстан в создании Иннополиса для реализации планов по организации особой экономической зоны (ОЭЗ), строительству межвузовского кампуса и развитию городской среды, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В рамках ХII Международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021" губернатор Пермского края Махонин побывал с рабочим визитом в Иннополисе.
Как подчеркнул глава региона, опыт формирования и строительства такой уникальной территории очень важен, поскольку край планирует создать первую особую экономическую зону, подал заявку на создание межвузовского кампуса мирового уровня, развивает отрасль IT, поддерживает создание технопарков и большое внимание уделяет совершенствованию городской среды.
"Конечно, Иннополис – это город будущего. Нам есть чему поучиться у коллег из Республики Татарстан в части организации нового городского пространства и удобной университетской среды. Самое главное – опыт Иннополиса поможет при создании в Пермском крае новых технопарков и ОЭЗ. Сегодня край ведет работу по формированию особой экономической зоны. Мы также рассчитываем, что наша заявка на создание межвузовского кампуса будет поддержана, и Пермский край войдет в число пяти регионов России, которые получат федеральную поддержку на строительство современного студгородка", – сказал Махонин.
По данным пресс-службы губернатора, в разговоре с главой Пермского края генеральный директор особой экономической зоны "Иннополис" Ренат Халимов отметил, что ОЭЗ переняла опыт региона по введению упрощенной системы налогообложения для организаций, работающих в сфере информационных технологий. "Мы знаем и видим, что в Пермском крае IT-компаниям уделяется большое внимание. Как и вы, мы тоже ввели в прошлом году налоговые льготы для IT-компаний. Кроме того, у наших резидентов с некоторыми пермскими компаниями налажена кооперация", – цитирует Халимова пресс-служба губернатора.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
22 июля, 15:01
Пермский край намерен получить инфраструктурный кредит на реновацию
Как отметил Махонин, знакомство с успешным опытом Татарстана по созданию столь масштабного проекта, как Иннополис, позволит понять, какой стратегии придерживаться в процессе подготовки документации при реализации аналогичных инициатив в Пермском крае, и каких ошибок следует избежать.
"У нас много общих интересов и задач. Считаю, у Пермского края есть всё для создания площадки, схожей с этим городом высоких технологий в Республике Татарстан", – заключил губернатор.
 
Иннополис (Татарстан)Дмитрий МахонинПермский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:59Российские космонавты могут перейти в американский сегмент МКС
06:53В России спрогнозировали очередной рост цен на автомобили
06:37Умер экс-сенатор Левин, призывавший к секторальным санкциям против России
06:18Азербайджан опроверг заявление ВС Армении о сбитых беспилотниках
06:05Эксперт рассказал, как повысить вероятность одобрения кредита
05:17В Москве полностью потушили крупный пожар на складе
04:56Рылов выиграл 200-метровку на спине и стал двукратным олимпийским чемпионом
04:54Суд зарегистрировал иск к "дочке" "Норникеля" на 58,7 миллиардов рублей
04:24В Гидрометцентре спрогнозировали сильную жару в двух регионах
04:15Врач рассказал, кому запрещен секс из-за погодных аномалий
04:11Вильфанд назвал регионы, куда придет очень сильная жара
04:00Политика Японии в отношении России провалилась, пишет Asahi
03:55Россия откажется от импорта оборудования для автономных судов
03:52Россия осенью испытает беспилотный истребитель танков, рассказал источник
03:47Вильфанд назвал самое теплое российское море
03:43Импорт США из России резко увеличился на фоне роста цен, сообщил РБК
03:41Пракатень завоевала серебро в академической гребле на Олимпийских играх
03:05Эпидемиолог предупредил об увеличении длительности болезни при "дельте"
03:00В Дании призвали превратить "Северный поток — 2" в пиррову победу России
02:24В Армении заявили о пресечении попытки нарушения воздушной границы страны
Лента новостейМолния