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Пермский край готов перенять опыт создания ОЭЗ в Иннополисе Татарстана
Пермский край готов перенять опыт создания ОЭЗ в Иннополисе Татарстана - РИА Новости, 29.07.2021
Пермский край готов перенять опыт создания ОЭЗ в Иннополисе Татарстана
Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил о готовности использовать опыт Республики Татарстан в создании Иннополиса для реализации планов по организации... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T17:31
2021-07-29T17:31
2021-07-29T17:31
иннополис (татарстан)
дмитрий махонин
пермский край
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ПЕРМЬ, 29 июл – РИА Новости. Глава Пермского края Дмитрий Махонин заявил о готовности использовать опыт Республики Татарстан в создании Иннополиса для реализации планов по организации особой экономической зоны (ОЭЗ), строительству межвузовского кампуса и развитию городской среды, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.В рамках ХII Международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021" губернатор Пермского края Махонин побывал с рабочим визитом в Иннополисе.Как подчеркнул глава региона, опыт формирования и строительства такой уникальной территории очень важен, поскольку край планирует создать первую особую экономическую зону, подал заявку на создание межвузовского кампуса мирового уровня, развивает отрасль IT, поддерживает создание технопарков и большое внимание уделяет совершенствованию городской среды.По данным пресс-службы губернатора, в разговоре с главой Пермского края генеральный директор особой экономической зоны "Иннополис" Ренат Халимов отметил, что ОЭЗ переняла опыт региона по введению упрощенной системы налогообложения для организаций, работающих в сфере информационных технологий. "Мы знаем и видим, что в Пермском крае IT-компаниям уделяется большое внимание. Как и вы, мы тоже ввели в прошлом году налоговые льготы для IT-компаний. Кроме того, у наших резидентов с некоторыми пермскими компаниями налажена кооперация", – цитирует Халимова пресс-служба губернатора.Как отметил Махонин, знакомство с успешным опытом Татарстана по созданию столь масштабного проекта, как Иннополис, позволит понять, какой стратегии придерживаться в процессе подготовки документации при реализации аналогичных инициатив в Пермском крае, и каких ошибок следует избежать.
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иннополис (татарстан), дмитрий махонин, пермский край
ПЕРМЬ, 29 июл – РИА Новости.
Глава Пермского края Дмитрий Махонин
заявил о готовности использовать опыт Республики Татарстан
в создании Иннополиса для реализации планов по организации особой экономической зоны (ОЭЗ), строительству межвузовского кампуса и развитию городской среды, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
В рамках ХII Международного экономического саммита "Россия – Исламский мир: KazanSummit 2021" губернатор Пермского края Махонин побывал с рабочим визитом в Иннополисе
.
Как подчеркнул глава региона, опыт формирования и строительства такой уникальной территории очень важен, поскольку край планирует создать первую особую экономическую зону, подал заявку на создание межвузовского кампуса мирового уровня, развивает отрасль IT, поддерживает создание технопарков и большое внимание уделяет совершенствованию городской среды.
"Конечно, Иннополис – это город будущего. Нам есть чему поучиться у коллег из Республики Татарстан в части организации нового городского пространства и удобной университетской среды. Самое главное – опыт Иннополиса поможет при создании в Пермском крае новых технопарков и ОЭЗ. Сегодня край ведет работу по формированию особой экономической зоны. Мы также рассчитываем, что наша заявка на создание межвузовского кампуса будет поддержана, и Пермский край войдет в число пяти регионов России
, которые получат федеральную поддержку на строительство современного студгородка", – сказал Махонин.
По данным пресс-службы губернатора, в разговоре с главой Пермского края генеральный директор особой экономической зоны "Иннополис" Ренат Халимов отметил, что ОЭЗ переняла опыт региона по введению упрощенной системы налогообложения для организаций, работающих в сфере информационных технологий. "Мы знаем и видим, что в Пермском крае IT-компаниям уделяется большое внимание. Как и вы, мы тоже ввели в прошлом году налоговые льготы для IT-компаний. Кроме того, у наших резидентов с некоторыми пермскими компаниями налажена кооперация", – цитирует Халимова пресс-служба губернатора.
Как отметил Махонин, знакомство с успешным опытом Татарстана по созданию столь масштабного проекта, как Иннополис, позволит понять, какой стратегии придерживаться в процессе подготовки документации при реализации аналогичных инициатив в Пермском крае, и каких ошибок следует избежать.
"У нас много общих интересов и задач. Считаю, у Пермского края есть всё для создания площадки, схожей с этим городом высоких технологий в Республике Татарстан", – заключил губернатор.