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Эксперт предупредил об опасности опросов в социальных сетях
Эксперт предупредил об опасности опросов в социальных сетях - РИА Новости, 29.07.2021
Эксперт предупредил об опасности опросов в социальных сетях
Тесты и опросы в соцсетях могут быть использованы злоумышленниками для кражи персональных данных и не только, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T02:15
2021-07-29T02:15
алексей лукацкий
россия
cisco systems, inc.
технологии
общество
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Тесты и опросы в соцсетях могут быть использованы злоумышленниками для кражи персональных данных и не только, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.По его словам, все это является достаточно ценной информацией: ее можно продать или в сочетании с данными из других источников использовать во вред человеку. Закрытый аккаунт в данном случае не спасет, добавил эксперт."Обычно у таких опросов один из механизмов — предоставить полный доступ, иначе они не дают возможности пройти тест. Сам по себе механизм обеспечения приватности в соцсети работает, но если от нас требуют предоставить допуск, и мы его предоставляем, то мы своими руками нарушаем приватность", — пояснил Лукацкий.Для злоумышленников могут представлять интерес не только персональные данные, но и личные привычки и предпочтения пользователя: сфера интересов, его "лайки" и так далее. Это может быть использовано для рекламных рассылок или мошеннических действий, предупредил эксперт по информационной безопасности.
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алексей лукацкий, россия, cisco systems, inc., технологии, общество
02:15 29.07.2021
 

Эксперт предупредил об опасности опросов в социальных сетях

© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© Depositphotos / VitalikRadko
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Тесты и опросы в соцсетях могут быть использованы злоумышленниками для кражи персональных данных и не только, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.

"Если мы говорим о соцсетях вроде Facebook, в большинстве случаев, чтобы пройти опрос, необходимо учетной записи, которая проводит или от имени которой проводится опрос, предоставить доступ как минимум к своей учетной записи и ко всем данным, которые в этой учетной записи есть, включая контактную информацию, записи, фотографии, списки друзей", — сказал Лукацкий.

По его словам, все это является достаточно ценной информацией: ее можно продать или в сочетании с данными из других источников использовать во вред человеку. Закрытый аккаунт в данном случае не спасет, добавил эксперт.
"Обычно у таких опросов один из механизмов — предоставить полный доступ, иначе они не дают возможности пройти тест. Сам по себе механизм обеспечения приватности в соцсети работает, но если от нас требуют предоставить допуск, и мы его предоставляем, то мы своими руками нарушаем приватность", — пояснил Лукацкий.
Для злоумышленников могут представлять интерес не только персональные данные, но и личные привычки и предпочтения пользователя: сфера интересов, его "лайки" и так далее. Это может быть использовано для рекламных рассылок или мошеннических действий, предупредил эксперт по информационной безопасности.
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Алексей ЛукацкийРоссияCisco Systems, Inc.ТехнологииОбщество
 
 
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