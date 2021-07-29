https://ria.ru/20210729/oprosy-1743359460.html

Эксперт предупредил об опасности опросов в социальных сетях

Эксперт предупредил об опасности опросов в социальных сетях - РИА Новости, 29.07.2021

Эксперт предупредил об опасности опросов в социальных сетях

Тесты и опросы в соцсетях могут быть использованы злоумышленниками для кражи персональных данных и не только, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T02:15

2021-07-29T02:15

2021-07-29T02:15

алексей лукацкий

россия

cisco systems, inc.

технологии

общество

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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Тесты и опросы в соцсетях могут быть использованы злоумышленниками для кражи персональных данных и не только, предупредил в интервью радио Sputnik эксперт по информационной безопасности компании Cisco Systems Алексей Лукацкий.По его словам, все это является достаточно ценной информацией: ее можно продать или в сочетании с данными из других источников использовать во вред человеку. Закрытый аккаунт в данном случае не спасет, добавил эксперт."Обычно у таких опросов один из механизмов — предоставить полный доступ, иначе они не дают возможности пройти тест. Сам по себе механизм обеспечения приватности в соцсети работает, но если от нас требуют предоставить допуск, и мы его предоставляем, то мы своими руками нарушаем приватность", — пояснил Лукацкий.Для злоумышленников могут представлять интерес не только персональные данные, но и личные привычки и предпочтения пользователя: сфера интересов, его "лайки" и так далее. Это может быть использовано для рекламных рассылок или мошеннических действий, предупредил эксперт по информационной безопасности.

https://ria.ru/20210703/kibermoshennichestvo-1739711506.html

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алексей лукацкий, россия, cisco systems, inc., технологии, общество