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Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать в другой город, показал опрос
Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать в другой город, показал опрос - РИА Новости, 29.07.2021
Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать в другой город, показал опрос
Большинство россиян (72%) не хотели бы переезжать в другой населенный пункт России на постоянное место жительства, а каждый четвертый (25%), скорее, хотел бы,... РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T12:01
2021-07-29T12:01
россия
вциом
москва
краснодар
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Большинство россиян (72%) не хотели бы переезжать в другой населенный пункт России на постоянное место жительства, а каждый четвертый (25%), скорее, хотел бы, следует из результата опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ.Чаще других о потенциальной возможности переезда заявляли молодые люди в возрастной категории от 18 и до 24 лет (44%) и от 25 до 34 лет (32%). Меньше всего готовы к переезду люди старше 60 лет (11%).Чаще всего в число городов, куда россияне хотели бы переехать, называли Москву (24%), Санкт-Петербург (12%) и Краснодар (12%). Примечательно, что в 2019 году города распределились иначе: Санкт-Петербург (15%), Москва (8%) и Краснодар (6%).В открытом вопросе, подразумевающим до пяти вариантов ответа, россияне среди причин для переезда отмечали высокий уровень жизни (17%), поиск работы (16%), лучший климат (15%), близость к детям или родственникам (9%), экологию (7%).В открытом вопросе, подразумевающим до пяти вариантов ответа, россияне среди причин остаться в своем городе отмечали, что их все устраивает (35%), нежелание расставаться с семьей (17%), желание остаться в родных местах (11%), возраст (10%), привычку (8%), работу (7%), бессмысленность таких переездов (6%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 11 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
https://ria.ru/20210706/internet-1740025390.html
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россия, вциом, москва, краснодар, санкт-петербург, общество
12:01 29.07.2021
 
Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать в другой город, показал опрос

ВЦИОМ: каждый четвертый россиянин хотел бы переехать жить в другой город

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве
Пассажиры в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 29.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Большинство россиян (72%) не хотели бы переезжать в другой населенный пункт России на постоянное место жительства, а каждый четвертый (25%), скорее, хотел бы, следует из результата опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ.
Чаще других о потенциальной возможности переезда заявляли молодые люди в возрастной категории от 18 и до 24 лет (44%) и от 25 до 34 лет (32%). Меньше всего готовы к переезду люди старше 60 лет (11%).
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 03:43
Опрос ВЦИОМ показал, сколько россиян ежедневно пользуются интернетом
Чаще всего в число городов, куда россияне хотели бы переехать, называли Москву (24%), Санкт-Петербург (12%) и Краснодар (12%). Примечательно, что в 2019 году города распределились иначе: Санкт-Петербург (15%), Москва (8%) и Краснодар (6%).
В открытом вопросе, подразумевающим до пяти вариантов ответа, россияне среди причин для переезда отмечали высокий уровень жизни (17%), поиск работы (16%), лучший климат (15%), близость к детям или родственникам (9%), экологию (7%).
В открытом вопросе, подразумевающим до пяти вариантов ответа, россияне среди причин остаться в своем городе отмечали, что их все устраивает (35%), нежелание расставаться с семьей (17%), желание остаться в родных местах (11%), возраст (10%), привычку (8%), работу (7%), бессмысленность таких переездов (6%).
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 11 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Фастфуд - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 10:13
Опрос показал, сколько россиян едят фастфуд
 
РоссияВЦИОММоскваКраснодарСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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