https://ria.ru/20210729/opros-1743412057.html

Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать в другой город, показал опрос

Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать в другой город, показал опрос - РИА Новости, 29.07.2021

Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать в другой город, показал опрос

Большинство россиян (72%) не хотели бы переезжать в другой населенный пункт России на постоянное место жительства, а каждый четвертый (25%), скорее, хотел бы,... РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T12:01

2021-07-29T12:01

2021-07-29T12:01

россия

вциом

москва

краснодар

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571428787_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_c318baf7a4fc4dcc9497ee3f10699e59.jpg

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Большинство россиян (72%) не хотели бы переезжать в другой населенный пункт России на постоянное место жительства, а каждый четвертый (25%), скорее, хотел бы, следует из результата опроса, опубликованного на сайте ВЦИОМ.Чаще других о потенциальной возможности переезда заявляли молодые люди в возрастной категории от 18 и до 24 лет (44%) и от 25 до 34 лет (32%). Меньше всего готовы к переезду люди старше 60 лет (11%).Чаще всего в число городов, куда россияне хотели бы переехать, называли Москву (24%), Санкт-Петербург (12%) и Краснодар (12%). Примечательно, что в 2019 году города распределились иначе: Санкт-Петербург (15%), Москва (8%) и Краснодар (6%).В открытом вопросе, подразумевающим до пяти вариантов ответа, россияне среди причин для переезда отмечали высокий уровень жизни (17%), поиск работы (16%), лучший климат (15%), близость к детям или родственникам (9%), экологию (7%).В открытом вопросе, подразумевающим до пяти вариантов ответа, россияне среди причин остаться в своем городе отмечали, что их все устраивает (35%), нежелание расставаться с семьей (17%), желание остаться в родных местах (11%), возраст (10%), привычку (8%), работу (7%), бессмысленность таких переездов (6%).Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 11 июля. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

https://ria.ru/20210706/internet-1740025390.html

https://ria.ru/20210723/fastfud-1742495768.html

россия

москва

краснодар

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, москва, краснодар, санкт-петербург, общество