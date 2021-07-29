https://ria.ru/20210729/opek-1743518665.html

Белоруссия получила 20 миллионов долларов на здравоохранение от Фонда ОПЕК

Белоруссия получила 20 миллионов долларов на здравоохранение от Фонда ОПЕК - РИА Новости, 29.07.2021

Белоруссия получила 20 миллионов долларов на здравоохранение от Фонда ОПЕК

Белоруссия получила 20 миллионов долларов от Фонда международного развития ОПЕК на нужды здравоохранения, сообщили в четверг пресс-службе минфина республики. РИА Новости, 29.07.2021

2021-07-29T20:59

2021-07-29T20:59

2021-07-29T21:00

опек

белоруссия

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МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Белоруссия получила 20 миллионов долларов от Фонда международного развития ОПЕК на нужды здравоохранения, сообщили в четверг пресс-службе минфина республики."В соответствии с условиями подписанного 24 декабря 2020 года кредитного соглашения между Республикой Беларусь и Фондом международного развития ОПЕК по реализации программы неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения (этап I) 28 июля 2021 года в республиканский бюджет поступили средства займа в размере 20 миллионов долларов США", - говорится в сообщении на сайте минфина.Согласно условиям кредитного соглашения, средства займа будут направлены на реализацию мер, связанных с поддержкой системы здравоохранения Белоруссии, улучшением потенциала этой сферы, а также уменьшением рисков в связи с коронавирусом COVID-19.Фонд международного развития ОПЕК - международный финансовый институт, созданный в 1976 году странами - членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

https://ria.ru/20210725/peregovory-1742742495.html

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опек, белоруссия