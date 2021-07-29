https://ria.ru/20210729/opek-1743518665.html
Белоруссия получила 20 миллионов долларов на здравоохранение от Фонда ОПЕК
Белоруссия получила 20 миллионов долларов на здравоохранение от Фонда ОПЕК - РИА Новости, 29.07.2021
Белоруссия получила 20 миллионов долларов на здравоохранение от Фонда ОПЕК
Белоруссия получила 20 миллионов долларов от Фонда международного развития ОПЕК на нужды здравоохранения, сообщили в четверг пресс-службе минфина республики. РИА Новости, 29.07.2021
2021-07-29T20:59
2021-07-29T20:59
2021-07-29T21:00
опек
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/154763/35/1547633577_0:26:3076:1756_1920x0_80_0_0_c5d137abe264b1a6b572d8dfee5fdf9d.jpg
МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Белоруссия получила 20 миллионов долларов от Фонда международного развития ОПЕК на нужды здравоохранения, сообщили в четверг пресс-службе минфина республики."В соответствии с условиями подписанного 24 декабря 2020 года кредитного соглашения между Республикой Беларусь и Фондом международного развития ОПЕК по реализации программы неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения (этап I) 28 июля 2021 года в республиканский бюджет поступили средства займа в размере 20 миллионов долларов США", - говорится в сообщении на сайте минфина.Согласно условиям кредитного соглашения, средства займа будут направлены на реализацию мер, связанных с поддержкой системы здравоохранения Белоруссии, улучшением потенциала этой сферы, а также уменьшением рисков в связи с коронавирусом COVID-19.Фонд международного развития ОПЕК - международный финансовый институт, созданный в 1976 году странами - членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
https://ria.ru/20210725/peregovory-1742742495.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154763/35/1547633577_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_5a3ab5d2cc2acfec67d939896080b48d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
опек, белоруссия
20:59 29.07.2021 (обновлено: 21:00 29.07.2021)
Белоруссия получила 20 миллионов долларов на здравоохранение от Фонда ОПЕК
Белоруссия получила 20 миллионов долларов от Фонда ОПЕК на нужды здравоохранения
МИНСК, 29 июл - РИА Новости. Белоруссия
получила 20 миллионов долларов от Фонда международного развития ОПЕК
на нужды здравоохранения, сообщили в четверг пресс-службе минфина республики.
"В соответствии с условиями подписанного 24 декабря 2020 года кредитного соглашения между Республикой Беларусь и Фондом международного развития ОПЕК по реализации программы неотложной помощи в сфере государственного здравоохранения (этап I) 28 июля 2021 года в республиканский бюджет поступили средства займа в размере 20 миллионов долларов США", - говорится в сообщении на сайте минфина.
Согласно условиям кредитного соглашения, средства займа будут направлены на реализацию мер, связанных с поддержкой системы здравоохранения Белоруссии, улучшением потенциала этой сферы, а также уменьшением рисков в связи с коронавирусом COVID-19.
Фонд международного развития ОПЕК - международный финансовый институт, созданный в 1976 году странами - членами Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).